Okamurův bratr se rozjel. Tomio ve společnosti jen šíří strach. A pak přišla žaloba

Hayato Okamura v debatě nezapochyboval o tom, že jeho bratr občany straší. „No straší, samozřejmě. Každý, kdo měl možnost sledovat facebooková videa mého bratra, třeba před loňskými parlamentními volbami, tak to šlo každý týden, možná i dvakrát i třikrát za týden. Jakmile došlo v západní Evropě k nějakému hroznému teroristickému útoku, tak přece svědomitý politik postupuje s chladnou hlavou a lidsky uklidňuje občany. A ne to, co dělal Tomio, který přilíval olej do ohně,“ zlobil se kandidát do Senátu.

A kdo se podívá na Facebook Tomia Okamury dnes, zjistí, že tam opět najde videa, která mohou řadu občanů zneklidnit. „V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičího moru. Zemřeli čtyři lidé včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochyby souvislost s ilegální migrací," varoval Okamura ve videu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže každý, kdo má přístup k internetu a tím i k otevřenému zdroji zvaném Wikipedie, může zjistit, že přenašečem těchto onemocnění nebývá v drtivé většině případů žádný lidský uprchlík ani migrant, ale komár. „Přenos z člověka na člověka je podle vědců možný, ale jen prostřednictvím krve, tkání a transplacentárně (z matky na plod), výjimečně během porodu nebo kojení," doplnil k tomu server Aktuálně.cz.

Proto se aktivista Dunka rozhodl podat na Tomia Okamuru trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. „Dle mého názoru člověk vystupující jako správce profilu Tomio Okamura - SPD a v daném videozáznamu pan Tomio Okamura osobně úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva," píše mimo jiné v trestním oznámení aktivista.

Trestní oznámení bylo adresováno státnímu zastupitelství na Praze 1.

autor: mp