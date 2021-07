Olympiáda bez Britů? Odhlasováno, se vzpomínkou na Hitlera. A Fischer tleská

reklama

Britští poslanci nyní totiž schválili parlamentní návrh, který kritizuje pořádání her v Pekingu a vyzývá k diplomatickému bojkotu. Návrh argumentuje tím, že významná sportovní událost by se neměla konat v „zemi, jejíž vláda je věrohodně obviněna ze zločinů a zvěrstev páchaných na lidech v masovém měřítku".

Poslanci také žádají, aby Velká Británie tlačila na zrušení čínských sankcí na některé britské politiky. Jejich návrh je pro vládu Borise Johnsona nezávazný, ale získal podporu celé Sněmovny. Vlivný člen konzervativní strany Sir Iain Duncan Smith se nechal slyšet, že umožnit Číně pořádat Olympiádu je podobné, jako ustupovat Hitlerovi.

Smith poslancům doslova řekl: „Zapomněli jsme, co se stalo, když jsme naposledy ustupovali příšerné diktatuře. Šedesát milionů lidí zemřelo v důsledku našeho neúspěchu, když jsme jim ustupovali, a dnes jsme na stejné cestě,“ burcoval své kolegy Smith a dodal: „Víme, že Čína je citlivá na to, když se jí dostává globální kritiky, když si lidé posvítí na to, co se v ní děje. Víme, že reagují. Proč to víme? Protože sankcionují lidi jako já a mnoho mých kolegů v této komoře a v Evropském parlamentu.“

Bývalý ministr konzervativní vlády Tim Loughton, který byl předkladatelem návrhu, a na kterého se také vztahují čínské sankce, varoval před tím, že pokusy pozitivně ovlivnit Čínu a zlepšit situaci okolo lidských práv, v minulosti selhaly. „Udělení olympijských her v Pekingu v roce 2008 doprovázel Mezinárodní výbor pro olympiádu slibem, že tyto hry budou působit jako katalyzátor reformy přístupu k lidským právům v Číně. No, široce uznávaná genocida v Sin-ťiangu později, tisíce zatčených, vysídlených, mučených a zabitých Tibeťanů později, likvidace svobody projevu a politických svobod v Hongkongu a likvidace čínsko-britské společné deklarace a zavedení jejich národního bezpečnostního zákona později, to šlo dobře, že?“ poznamenal ironicky poslanec s tím, že Velká Británie by měla v případném diplomatickém bojkotu následovat USA.

Současný mistr zahraničních věcí Nigel Adams mu odvětil následující: „Jak již dříve uvedl předseda vlády, o účasti vlády Spojeného království na těchto zimních olympijských hrách v Pekingu dosud nebyla učiněna žádná rozhodnutí.“ Adams rovněž dodal, že proti Číně již byla podniknuta „silná opatření.“

Ke snaze některých britských politiků by se jistě rád připojil i náš český senátor Pavel Fischer. Dle něho prý „Není důstojné 'tančit' podle toho, jak komunistická strana Číny píská.“ V dalším tweetu si neúspěšný prezidentský kandidát přisadil: „Olympiádu by neměla pořádat země, v níž dochází k masovým zločinům. Vláda Spojeného království by měla odmítnout pozvání do Pekingu 2022,“ Politik ještě dodal, že je rád, že český Senát přijal podobné usnesení o bojkotu Olympiády již v červnu.

Olympiádu by neměla pořádat země, v níž dochází k masovým zločinům. Vláda Spojeného království by měla odmítnout pozvání do Pekingu 2022,



Jsem hrdý, že @SENAT_CZ přijal podobné usnesení 10.6.2021https://t.co/adGZn3qSaY — Pavel Fischer (@PavelFischer) July 16, 2021

Poslanec @timloughton navrhuje v???? parlamentu diplomatický bojkot olympiády 2022. Není důstojné “tančit” podle toho, jak komunistická strana Číny píská. Usnesení schváleno jednomyslně. pic.twitter.com/Ydz2fXQyba — Pavel Fischer (@PavelFischer) July 16, 2021

