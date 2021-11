Omezit ve volnosti neočkované? Hejtman Kuba vidí ještě jinou cestu

reklama

Nesouhlasí, že by rakouský model byl cestou pro ČR. „Mně se zdá, že to tu společnost trochu štěpí. V podstatě i lidé, kteří jsou očkovaní a všechno dodržují, to považují za moc striktní. My bychom měli hledat řešení, která jsou co nejvíce vysvětlující, říkat, co s tou pandemií dělat. Obávám se, že všechny ty restrikce je nutné pak také umět nějakým způsobem vymoct, takže nejsem si jist, jestli je tohle cesta pro Českou republiku,“ vyjádřil se k rakouskému modelu Kuba.

Někteří odborníci včele s profesorem Beranem poukazují na to, že není zvládnutá přednemocniční péče. Tedy aby se systémově nařídilo, že rizikoví lidé budou odesláni na protilátkovou infuzi. S cílem, aby nedocházelo k přetížení zdravotnického systému.

Hejtman Jihočeského kraje považuje za lepší nasadit masivní testování do škol. „Je to jednoduché, rychlé. Ukazuje se, že v téhle fázi epidemie nám to umožní tisíce těch dětí z toho procesu dostat, dát je do izolace a zase snížit tu virovou nálož v populaci. Teď musíme brzdit. Teď nikdo nemůže přijít s tím, že zabije poslední vir někde ve škole, to teď není možné,“ říká Kuba a dodává, že potřebují, aby školy fungovaly, ale zároveň se brzdila virová nálož ve společnosti. Když se dítě otestuje po víkendu, nemusí pak do karantény celá třída. „Děti si tím onemocněním projdou, ale nesmí se nám u toho hroutit zdravotnický systém,“ konstatuje v rádiu Impuls.

