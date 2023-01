On nebude náš, nebudeme vládnout všemu, uklidňuje Vondra. A ozval se umělec

reklama

Pro politika Vondru je volba jasná a „není co řešit“, svůj hlas vhodí do urny Babišovu soupeři Petru Pavlovi, je pro něj prý „čím dál víc pozitivnějším překvapením“.

Následně zdůvodňuje, proč se rozhodl pro generála. „Naopak Petr Pavel je pro mě čím dál víc pozitivním překvapením. Věděl jsem, že je to vynikající voják, proto jsem kdysi jako ministr obrany navrhl jeho jmenování do čela AČR. Ale dlouho jsem si nebyl jistý, zda to stačí na Hrad. V posledních týdnech mě ale docela přesvědčil. Umí si stát za svým, nekličkuje, zároveň je klidný, věcný. Žádná hysterie. Má i charisma. Není to druhý ‚Drahoš‘,“ uvádí Vondra.

Nesouhlasí s tím, čím Babiš opakovaně argumentuje, že Pavel bude „loutkou“ jejich vládní koalice. A že tato koalice bude mít veškerou moc v zemi. „Nemyslím si to. Myslím, že Pavel jako prezident se bude chovat autonomně. Když byl NGŠ, taky to nebyl žádný ministerský poskok. Ta určitá míra autonomie, podepřená nominací od petentů a mandátem v lidové volbě, může občas vyvolat i tenzi mezi Hradem a Strakovkou. Ale jsem přesvědčen, že to bude v rámci ústavních pravidel a že to bude lepší, než kdyby tam byla amorfní ‚loutka‘, nebo naopak Babiš,“ uzavírá poslanec Evropského parlamentu.

Jasnou volbou je Petr Pavel i pro zpěváka Janka Ledeckého. Upozornil veřejnost, aby se nenechala manipulovat druhou stranou. A zdůvodnil svůj hlas Pavlovi následovně: „Vůbec nepředpokládám, že bych mohl přesvědčit ty, co chtějí volit Andreje Babiše. Protože mluvím úplně jiným jazykem. Jazykem toho, kdo nežije z grantů a dotací,“ zdůraznil úvodem.

A následně dokázal, že kariéra lze budovat i bez grantů, poctivou prací: „Jezdil jsem s popelářema, pracoval na stavbách a rok jsem na plnej úvazek myl černý nádobí... A při tom jsem studoval a dokopal to až k doktorátu na UK. Ale posledních 35 let žiju z toho, že vymýšlím něco, co lidem dělá radost. Na tolik velkou, že si to koupí jako LP, CD MG nebo lístek na koncert nebo na muzikál, co jsem napsal. A spousta těch, co si ten zážitek koupila, bylo z úplně jiný strany zeměkoule. Můj přepis Shakespearova Hamleta už vidělo víc než 1 250 000 diváků. Ty peníze, co jsem tam vydělal, jsem tady zdanil a tady investoval. Bez jediný koruny grantu jsem s kamarády postavil v roce 1999 divadlo Kalich. Kterým do dneška prošlo víc než dva a půl milionu diváků.

Spolu s mojí báječnou ženou jsme vychovali dvě děti. Jonáš je mezinárodně uznávaný komiksový výtvarník a Ester je světově největší českou sportovní ikonou tohohle století.

A s vědomím téhle společenské odpovědnosti budeme volit generála Petra Pavla. Nenechte se zmanipulovat,“ uvedl s tím, že Severoatlantická aliance, neboli NATO, si do své vrcholné vojenské funkce nezvolí komunistického rozvědčíka.

„Po dvaceti letech máme šanci, aby naši republiku zastupoval prezident, který má celosvětový respekt a kterého nám bude celý svět závidět. Třeba proto, že ve Francii dostal Řád čestné legie za záchranu lidských životů ve válce. A není tam vyšetřován pro podezření z nákupu nemovitostí za nelegální prostředky jako jeho protikandidát. Máte šanci rozhodnout, kdo nás bude příštích pět let reprezentovat. Tak to nepropásněte. Šťastnou volbu všem,“ uzavřel Ledecký.

