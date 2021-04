Ondráček z bezpečnostního výboru: Kauza Vrbětice. Měly být splněny tři cíle, a byly. Trestní řízení bude odloženo. Zapomeňte

reklama

Místopředsedou poslaneckého výboru pro bezpečnost je Zdeněk Ondráček, poslanec KSČM. V neděli krátce po vypuknutí výbušné kauzy Vrbětice napsal na facebook: „Nevím, jakou zpravodajskou hru tady s námi zase rozehrávají, ale věřte, že já jako místopředseda výboru pro bezpečnost jsem žádné informace neměl a vím pouze to, co je v médiích. Po zkušenostech s předchozí kauzou ruského agenta jsem však již velmi opatrný na to, co mi kdo vnucuje, abych si myslel. V této kauze je více proč a ale, než bych potřeboval k vytvoření si vlastního závěru. Možná, že opravdu existuje důvodné podezření, ale v právu to je sakra málo pro vyslovení viny a rozsudku. V politice to však, jak vidíte, neplatí. Proto je politika svinstvo.“ Jak se mu jevila kauza Vrbětice a oficiální předkládaná verze o několik dní později, v pátek, a má už informace o nějakých přímých důkazech, že za výbuchem stojí ruští agenti? ptaly se ho ParlamentníListy.cz. „Bez komentáře, to je vpodstatě vypovídající,“ konstatoval.

Financuje nebo dokonce přímo podporuje naše země mezinárodní terorismus?

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15967 lidí Jak je to s tou dodávkou zbraní, která měla být cílem útoku a údajně měla směřovat do Bulharska k obchodníkovi Gebrevovi. Kam ty zbraně měly potom podle něj jít, pro koho byly? „Hovoří o tom bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Do Sýrie. Což je podpora terorismu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Ondráček. Na facebooku tuto myšlenku ještě rozvedl. „Financuje nebo dokonce přímo podporuje naše země mezinárodní terorismus? Z vyjádření bývalého ministra zahraničí Svobody: - primárně šlo o útok na sklad, aby se zbraně nedostaly k válčící straně v Sýrii, která bojuje proti Asadovi. Z toho vyplývá postoj předsedy vlády, že nejde o státní terorismus jakožto útok proti státu -, mi vpodstatě vyplývá, že nejspíše ano. Tímto by se měl zabývat parlament a OČTR.“

Česko zavedlo na základě, podle všeho jen důvodného podezření, nikoliv tedy přímých důkazů, proti Rusku poměrně razantní kroky, co se týče vyhošťování pracovníků ruského velvyslanectví. Je to v pořádku? „Je velký rozdíl mezi zpravodajskou zprávou a vyšetřovacím trestním spisem. Zpravodajská zpráva se nikdy neopírá o jakýkoliv důkaz. Je to pouze zpravodajská zpráva. Složka jedna paní povídala a informace, které byly. Kdežto vyšetřovací trestní spis musí vycházet z přímých důkazů a obstát u soudu. Přeju orgánům v činném řízení, aby něco takového dokázaly. Z toho, co je v těch zprávách,“ uvedl.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Kauza splnila svůj účel

Vysvětlil i proč je podle něj načasovaná kauza na tuto dobu, protože výbuchy ve Vrběticích se odehrály v roce 2014 a máme rok 2021. „Zhodnotil jsem si to velice rychle. Měly být splněny tři cíle, které splněny byly. Rusko bylo vyřazeno z dostavby Dukovan. Zmrazení dovozu Sputnik V z Ruska a udržení pana Koudelky ve funkci ředitele BIS,“ objasnil pro ParlamentníListy.cz. Na facebooku k tomu dodal: „Kauza splnila svůj účel. Trestní řízení bude za několik měsíců odloženo. Zapomeňte.“

Zdeněk Ondráček podle svých slov většinou s bývalým prezidentem Václavem Klausem nesouhlasí, ale s jeho stručným popisem atmosféry po vypuknutí vrbětické kauzy souhlasí. „Ve všem jsem mu dal za pravdu, a to s ním v devadesáti procentech případů zásadně nesouhlasím," vysvětlil. Toto vysvětlení má i na sociální síti a pod tím uvedené názory exprezidenta z 19. dubna. V nich Klaus píše, že nevěřil, že se ještě někdy vrátí do padesátých let, byť s opačným znaménkem, že ještě někdy bude bouchat do stolu při poslouchání režimního rozhlasu a výroků našich představitelů. A že naopak věří, že kdyby v amerických prezidentských volbách vyhrál Trump a byl dnes prezidentem, opožděná kauza Vrbětice by nenastala.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.