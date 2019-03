Ondřej Hejma: Klaus ml. je Havel naší doby! A Bendo, pamatuješ, jak to tenkrát bylo?

V Podtrženo, sečteno! na XTV opět účtoval Ondřej Hejma a vzal to hezky od podlahy. Klause mladšího prohlásil za disidenta a Václava Havla naší doby. „No jistě, bojuje proti úřadům, říká, že nemáme svá národní práva, bojuje sám proti větrným mlýnům jako Don Quijote a nikdo mu nevěří, všichni se mu smějou, budou říkat, že je zmanipulovanej, placenej ze zahraničí, zkrachovanec, zaprodanec, to všechno známe z dob Václava Havla,“ tvrdí skladatel a novinář.

Hned zpočátku se oba věnovali slovům poslance ODS Marka Bendy, který o Klausovi mladším v televizi řekl, „ať si jde". „Tady ten titulek krásně ukazuje to zmatení pojmů. Všimněte si, Benda, kterej je sám o sobě náplava v ODS, který tam přivandroval z Křesťanské demokratické strany, kterou zakládal se svým otcem. Když KDS zanikla, přišel do ODS, Václav Klaus ho přivinul na svou hruď a Benda tam zůstal 30 let na tý hrudi. A Klausové už tam dávno nejsou," okomentoval Hejma osobu Marka Bendy.

Hejma si myslí, že vyhození si Václav Klaus mladší vykoledoval provokacemi profesora Fialy: „Protože se rozhodl se osamostatnit a jít dál tou svojí cestou. A Marek Benda ať si jde s ODS.“ A zmínil, že jde o zvláštní fintu. „Fiala si přived mladýho Klause do tý odéesky. A to byl pragmatickej kšeft, voni se prostě evidentně domluvili,“ řekl Hejma. Fiala z toho měl získat pár tisíc dalších hlasů a Klaus platformu a zázemí velké strany. Také dodal, že tento rozchod předvídal již v září minulého roku.

Černý Petr z rozchodu prý zůstal jako vylučujícímu a kádrujícímu Petru Fialovi. A Klaus je za mučedníka. „Václav Klaus je teďkon v pozici disidenta. On je disident, který je proti těm autoritám, proti tomu všemu. Já si troufnu říct, že Václav Klaus mladší je Václavem Havlem naší doby,“ tvrdil provokativně Hejma, na což Veselý jen nevěřícně zíral. „No jistě, bojuje proti úřadům, říká, že nemáme svá národní práva, bojuje sám proti větrným mlýnům jako Don Quijote a nikdo mu nevěří, všichni se mu smějou, budou říkat, že je zmanipulovanej, placenej ze zahraničí, zkrachovanec, zaprodanec, to všechno známe z dob Václava Havla,“ doplňoval alegorii komentátor a prohlásil, že to bude obrovský příběh. Fotogalerie: - Proti NATO

Veselý pak nadhodil téma rodičovského příspěvku a ministryně Maláčové. Zde Hejma usuzuje, že se jedná o rozhodování, zda potěšit mladé, či staré, a konstatoval, že důchodců je více. „Kdyby to dali nám, tak udělaj líp, protože nás je víc,“ přiznával Hejma svůj lehký konflikt zájmů. Je prý vidět, že vláda má možnost rozdávat peníze. ODS podle něj udělala chybu, že do vlády s ANO nešla.

Pak přišel na řadu opět Klaus mladší, tentokrát reakce Václava Moravce na jeho vyloučení. „Já jsem toho kousek zahlíd. Je fakt, že Václav trošku ujel. A nebyl sám. Tam bylo, ‚a papínek zařídí‘, a urážel ten otcovsko-synovský vztah. A končilo to: ‚kuchyňské praktiky se hodí, všechno je dovoleno‘. Bylo to takový zlý, vošklivý, urážlivý, arogantní. A nebyl sám. I elegán všech dob, Pavel Fischer, senátor, francouzský gentleman, francouzské školy, francouzské vychování, pařížský diplomat hovořil o prasatech,“ vyjádřil se komentátor a vysvětlil, že Fischer tak učinil na adresu těch, kteří se účastnili srazu Svazu bojovníků za svobodu. Podle Hejmy to znamená, že někteří lidé ztrácejí nervy.

Psali jsme: Václav Moravec si vyřídil účty s celou rodinou Klausových. Pak naložil i Foldynovi, aby to nebylo líto ČSSD. Hosté jen zírali

Pár slov přihodil i na adresu Reflexu, který podle něj jde tam, kam vítr vane. Nejdříve v něm prý zbožňovali Václava Havla, pak přešli ke Klausovi, a nyní je to směr Schwarzenberg a Kalousek. Hejma předvídal otázku, že přeci vládne Babiš, Zeman a komunisté. Ale prý o těch důležitých věcech rozhoduje EU a Severoatlantická aliance. „To jsou lidé, kterým jde na ruku Miroslav Kalousek, časopis Reflex, to je totiž ta vládnoucí síla v této zemi,“ doplnil Hejma a dodal, že právě proto je Klaus mladší disidentem.

