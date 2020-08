Ondřej Hejma: Zakázaný člověk, nesmí do TV. A tenhle? Nový Drahoš. Takto pracují aktivisté

reklama

Hejma se věnoval plánované návštěvě ministra zahraničí USA Mikea Pompea a poznamenal, že ministr je na turné po slovanských státech, neboť v nich cítí spojence Ameriky.„Protože Donald Trump se trošinku zlobí na Německo, protože Německo dluží za poplatky v NATO a ještě k tomu si dovoluje kupovat naftu a plyn z Ruska. Místo aby to kupovali v Americe. Takže Doník je naštvanej a bude přesunovat vojska z Německa do Polska a tady podle mě jde domluvit tu dopravu, logistické záležitosti," tušil Hejma pozadí celé věci a připomenul, jaké potíže měl americký konvoj minule.

Doplnil, že to, že Pompeo se po Praze vypraví do Plzně, je ve skutečnosti finta, protože dálnice D5 je ještě v obstojném stavu. „Ale kdyby mu ukázali D1čku, po které by asi museli jet do Polska, tak to by nás vyhodili z NATO, to bysme skončili, protože Česká republika je prostě neprůjezdná. Ani pro škodovku, natožpak pro americké konvoje,“ pohaněl české dálnice.

Dále se Hejma věnoval prohlášením Petra Hampla v rozhovoru pro XTV. Poznamenal, že Hampla si nikdo jiný do televize nepozve, protože je „prostořeký“, politicky nekorektní a už má za sebou pár vyjádření, která vedou k tomu, že je „zakázaný člověk“.

U sociologa ocenil myšlenku o šíření Black Lives Matter. „On pochopil, že vždy, když se takováhle ptákovina objeví např. v Americe, tak se najdou chytráci, kteří si z toho udělaj tzv. franšízu. Jako McDonald,“ připodobnil chování zdejších aktivistů k firmě, pro kterou také spousta lidí provozuje její provozovny. „Ty aktivisti to dělají úplně stejně. Vidí BLM, černochy tady sice nemáme, ale frčí to, je v tom spousta peněz, udělají si tu franšízu, inkasují na to neskutečné peníze ze všech těch neziskových organizací a nadací a tak dál a mají to jako byznys,“ ocenil Hejma Hamplovi postřehy a doplnil, že se jedná např. o Extinction Rebellion.

Pár slov ztratil o americkém demokratickém kandidátovi Joe Bidenovi. Xaver mínil, že Biden je „strejda“. „Biden, všichni víme, že je to takový americký Drahoš. Hodný člověk, nic špatného neudělal, hezky vypadá, je postarší, ale bohužel do té arény, do džungle s Donaldem nemůže,“ mínil Hejma, že to je důvod, proč kandidáta moc nepouštějí ven a nechtějí, aby se zúčastnil předvolebních debat. Ale na druhou stranu, Biden podle něho není „dementní“, jak se domnívá Hampl a má dost zkušeností.

Na bejrútskou tragédii také došlo, konkrétně na slova generála Andora Šándora. Hejma sám poznamenal, že Střední východ je sud prachu a „šupa“ musela být neskutečná. Navíc je Střední východ klíčový bod a do toho, co se odehrává v místní politice, není vidět. A připustil, že z Libanonu může vyrazit další vlna migrantů, před kterou bude nutné ochránit Evropu. A v této oblasti se podle něho nic neděje.

A dostalo se i na Piráty a zdražování jízdného v MHD. Hejma prohlásil, že se jedná o typické Pirátské heslo: „My Prahu nedáme, radši ji zbouráme.“ Podle něho Piráti už stihli „rozvorat“ silnice, vlaky nejezdí a nyní bude metro o 100% dražší. „Já říkám: Krndo, vrať se,“ pravil ke Xaverově pobavení komentátor.

