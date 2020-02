Ondřej Hejma předvedl Xaverovi show s rouškou, pak se rozjel: Letná sem, Letná tam. Mládežníci se naučili poroučet, Kalousek leze ke křížku

reklama

Hejma se v úvodu ukázal s rouškou na obličeji, za což jej Veselý napomenul, že o některých věcech se nežertuje. „Já jsem věděl, že budete začínat naší reklamou na společné dílo,“ uvedl Hejma k tomu, že Veselý úvodem ukázal jejich společnou audioknihu Podtrženo, sečteno. „Tak jsem si přinesl mediální roušku. Občas nějaký moderátor, glosátor má takové nutkání říct nějakou strašnou pitomost, jako třeba sebechválu vlastní knihy. Toho jsem se nechtěl dopustit, a tak jsem si udělil mediální roušku, protože koronavirus je jedna věc, ale blbý kecy jsou věc druhá. Já si myslím, že v parlamentu by se třeba ty roušky uživily často,“ dodal Hejma.

Následně se hovořilo právě o koronaviru. „Mám vám takový pocit, jako kdybych se díval na nějaký americký film. Nějaký katastrofický thriller. Mám z toho pocit nereálna, že se odehrává nějaké představení, ale netuším, kdo to představení řídí. Kdo napsal scénář, kdo má kameru, kdo má režii,“ míní Hejma s tím, že Američané už přišli s tím, že to není z netopýra nebo z hada, ale že je to z nějaké tajné laboratoře. „Že to Číňani sami pěstují tyto viry a že jim prostě jeden utekl. Utekl jim ven a je z toho toto,“ dodal zpěvák, který je na rozdíl od mnoha jiných s čínskými reáliemi obeznámen jako absolvent anglické a čínské filologie na Filosofické fakultě.

„Třeba na tom Čína nakonec vydělá, že se ukáže, že ten jejich systém, kdy mají všude kamery a vše je pod dohledem, absolutní totáč, prezident Si vše ovládá a postaví nemocnici za čtyři dny, jestli oni to zvládnou, tak já myslím, že z reputačního hlediska to pro ně bude obrovský posun k lepšímu,“ míní také Hejma.

Následně se Hejma vyjádřil ke zprávě, že Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta i poslanců ANO na změnu zákona o střetů zájmů. „V tom zákoně se píše, že oligarcha, který je v politice, by neměl mít mediální dům, tu Mladou frontu, nebo Lidovky. A jako by zapomněli, že zrovna v Americe, kde nyní běží volby, tak jeden z hlavních favoritů, který nedávno vstoupil do boje, je jistý Mike Bloomberg – a ten má na kontě 60 miliard dolarů, což je tak zhruba rozpočet České republiky na jeden rok. A kromě jiného vlastní agenturu Bloomberg, což je největší informační agentura na světě. Má tisíce redaktorů po celé planetě. A on tu agenturu má a může se stát, že bude americký prezident a bude mít vlastní informační agenturu. Navíc ti redaktoři toho Bloombergu mají zakázáno vyšetřovat vlastního šéfa, psát o něm ošklivosti, ale na Trumpa se může. Takže to je konflikt zájmů jako hrom – a všimněte si, vůbec to nevadí, takovej je život. Copak Bloomberg může za to, že má největší agenturu na světě? Já myslím, že tento zákon by se celý měl zrušit,“ dodal Hejma.

Poté se pak vyjádřil i k tomu, že ODS probírá ze sna chvilkaře i opozici. „Posun tady je. Chvilkaři slavili velký úspěch. Letná sem, Letná tam. A teď už začali poroučet. Nařizovat opozičním politikům, co mají dělat, s kým se mají spojit, pro co mají hlasovat... A politici se nějak naprdli. Přišel s tím Saša Vondra, kterej řekl: Takhle jako ne. S váma my se paktovat nebudeme. Kalousek taky jako zanadával, pak teda zase přilezl ke křížku, ale prostě myslím si, že teď pro ně přichází taková chvilka zkoušky,“ dodal Hejma.

Závěrem se pak Hejma vyjádřil i k nově zvolenému ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi, který je podle něj pro tuto funkci ideální postavou. „Nebude se míchat do té velké politiky, ale skutečně třeba pomůže těm lidem s nějakým nájemným a tak dále, to je jeho specialita. Je tam už šest let, je to rutinér. A trošku mě štvalo, že se do něj naváželi, že je starý. Tak ať se podívají do té Ameriky. Tam jsou všichni kluci s osmdesátkou na krku. Bernie Sanders, Michael Bloomberg, Joe Biden, Doník je mladej, tomu je nějakejch 73, 74. To mě mrzelo, že na něj takhle útočili. Já myslím, že je to dobré, já to schvaluju,“ uzavřel.

