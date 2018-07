Ondřej Hejma překvapivě o SPD a KSČM

Česko má za sebou rekordní čekání na novou vládu. Trvalo 264 dní. To je tak složité sestavit v naší zemi vládu? „Můj otec se dožil krásných 94 let a prožil celkem pět režimů. To je myslím typický znak české politiky, že to je politika nestálá, není úplně suverénní, pořád čeká na vlivy zvenčí i zevnitř a pořád se čeká, jak se to vyvine,“ řekl Hejma.

Za jeden z důvodů táhnoucích se vyjednávání považuje volební výsledek. Na otázku, zda by táhlé spory ohledně sestavení vlády mohly nějak poznamenat českou politiku, odpověděl Hejma kladně. „Příkopy jsou vykopané, rozhodně se nijak nezasypaly a jsou tam pořád,“ míní Hejma. Koalice ale podle něj vydrží pohromadě, a to zásluhou Andreje Babiše. „Dopadl podobně jako Angela Merkelová. Bylo to takové vítězství-nevítězství, ale bylo jasné, že to bez něj nepůjde. Stál tedy před velikým úkolem a nikdo mu to neulehčil,“ dodal Hejma.

Andrej Babiš stál podle Hejmy před těžkým úkolem a všichni protivníci ho v tom „vyráchali“. Neměl také volnou ruku v tom, s kým vlastně mohl vládnout. „SPD je nepřijatelná, dříve to byli komunisti,“ podotkl Hejma. Je rád, že vláda vznikla a skládá úctu předsedovi ČSSD Hamáčkovi za to, že do toho šel. Podle Hejmy na to Hamáček pravděpodobně doplatí.

A co říká známý hudebník na účast komunistů ve vládě? Velká část veřejnosti je silně proti. „Když už to muselo být, tak se vůbec nezlobím, protože vzpomínám na ten dávný případ, kdy se komunisté ve Francii poprvé dostali k vládě. A to byl jejich konec, definitivní konec. Už se potom nikdy do vlády nedostali. Prostě ztratí ten nimbus té protestní strany, která je proti těm zavedeným praktikám, budou se muset zúčastnit a trošinku umazat. Tak si myslím a doufám, že třeba jednoho dne se s tou sociální demokracií spojí a ta strana, to strašlivé jméno, konečně zmizí z české politiky. To je myslím ten poslední úkol, co nás po revoluci čeká,“ odtušil Hejma.

Sociální demokraté a komunisté jsou pro něj takřka totožní. „Je to z devadesáti procent to samé. Jediné, co odlišuje KSČM od ČSSD tak nějak zásadně, je postoj k NATO. A když vidíme, jak řádí Donald Trump, tak aby nakonec na jejich slova nedošlo,“ obává se Hejma.

S výrokem Petra Honzejka na adresu nově vzniklé vlády, že jde o důkaz, že v České Republice je již možné úplně všechno, Hejma zásadně nesouhlasí. „V Česku prostě nesmí Tomio Okamura do vlády, to je ta nová hranice,“ konstatoval Hejma. „Do vlády nesmí, protože kdyby tam směl, tak už tam dávno je a Andrej Babiš je v pohodě. Takže jsou tam komunisté jako druhé největší zlo,“ dodal Hejma.

Dnešní KSČM už Hejma nepovažuje ani za komunisty. Název z hlediska historického traumatu Čechů nepovažuje za vhodný a vzpomněl, že při několika společenských příležitostech položil Vojtěchu Filipovi dotaz, proč se KSČM nespojí s ČSSD. Podle Hejmy jde spíše pro KSČM o výhodnou pozici a obchodní záležitost, o kterou by spojením s ČSSD přišli.

