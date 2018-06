Oni tam hladoví! Neziskovky řvou na Mattea Salviniho. Migrant vyhrožuje, že vyskočí z lodi

Loď italské pobřežní stráže s názvem Ubaldo Diciotti, která má na palubě 937 migrantů, pluje směrem k Sicílii. Očekává se, že loď v úterý, nejpozději však ve středu dorazí do jednoho ze sicilských přístavů. Potká ji tedy jiný osud než loď Aquarius, která patří neziskové organizaci. Přijetí uprchlíků z lodě neziskovky odmítla jak Itálie, tak následně také Malta. Hozenou rukavici zvedlo Španělsko, které nabídlo, že loď přijme.

Nezisková organizace Sea Watch se na Twitteru k počínání italské vlády vyjádřila velice kriticky. „Proč musí 629 lidí na Aquariu trpět?“ ptá se ve svém tweetu. Neziskovky podle ní dělají to samé, co italská pobřežní stráž. „Je to jen Salviniho politická exhibice na úkor lidí v nouzi,“ tvrdí neziskovka.

Napětí ve Středozemním moři má potenciál se nadále zvyšovat. Jak informoval mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci Flavio Di Giacomo, jen v neděli vylovila italská pobřežní stráž z moře dalších 790 migrantů. „Nemyslím si, že italská vláda může zamezit přístup do svých přístavů lodi vlastní pobřežní stráže, ale může to učinit v případu lodě plující pod cizí státní vlajkou,“ nechal se slyšet Di Giacomo. Následující vývoj dal Di Giacomovi za pravdu. Odmítnutá neziskovková loď Aquarius pluje pod vlajkou Gibraltaru.

Twitterový účet neziskové organizace Lékaři bez hranic informuje o aktuální situaci na lodi Aquarius. Její posádka prohlásila, že do Španělska je to příliš daleko, trvalo by to 4 dny cesty, což by vysílení uprchlíci nemuseli vydržet. Loď je tedy nyní v patové situaci.

Lékaři bez hranic se poté odhodlali k dalšímu kroku a vyzvali státy EU, aby urychleně umožnili vylodění 629 uprchlíků, kteří jsou na palubě lodi Aquarius.

Situace na lodi plné uprchlíků se zatím vyostřuje. Vyšlo najevo, že posádka lodi nejprve imigrantům tajila rozhodnutí Itálie i Malty nevpustit loď do svých přístavů. Nakonec prý pod lavinou dotazů a pochybností ze strany migrantů byli přinuceni uvést vše na pravou míru. Na palubě je mimo jiné 123 nezletilých bez doprovodu rodičů a také 7 těhotných žen. Původně byla atmosféra na lodi vykreslována jako poklidná a radostná, poslední zprávy ale nabízí jiný obrázek. Jak píše britský deník Daily Mail, s tím, jak na lodi docházely zásoby jídla, museli humanitární pracovníci uklidňovat zjitřené emoce.

Zdroj: Daily Mail

Jeden muž prý hrozil, že raději vyskočí z lodi, než aby se vracel do Libye, informují Lékaři bez hranic.

Britský deník Guardian ověnčil svůj komentář k aktuální situaci titulkem: „Odmítnutím lodi s migranty italští populisté jednoduše následují vedení Evropské unie“. Komentátor Daniel Howden na stránkách prestižního deníku píše, že lidská práva byla obětovnána ve prospěch bezpečnosti ještě dlouho před tím, než se sečetly hlasy v italských volbách.

Podle Bowdena si je ministr vnitra Salvini dobře vědom, že mu na jeho odmítání lodí neziskovek plných uprchlíků nemůže Evropská unie nic říct. Itálie sama byla totiž ponechána v migrační otázce napospas osudu a v rámci migrační otázky neexistuje v EU solidarita. Salvini se tak může jednoduše zařadit po bok Sebastiana Kurze v Rakousku a Viktora Orbána v Maďarsku.

Podle Bowdena Salvini zablokoval loď Aquarius proto, neboť jde o hřiště, na kterém za každých podmínek zvítězí. Vždyť celou předvolební kampaň postavil na slibu napravit migrační krizi a zahájit masové deportace uprchlíků. „To, že jeho sliby byly a jsou neuskutečnitelné a ilegální, nezabránilo Lize severu v zisku 17 % hlasů,“ stěžuje si Bowden.

„Na starostech jihoitalských měst zůstalo vzepřít se vlastní vládě a veřejně nabídnout Aquariu bezpečný přístav,“ zakončuje Bowden svůj komentář s odkazem na levicového starostu Neapole Luigi De Magistrise, který se odmítl řídit Salviniho politikou a prohlásil, že Neapol loď přijme.

autor: mak