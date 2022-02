Oni tomu nerozumí. Nikdo, ani jeden. Vážný problém Fialovy vlády očima Lipovské

Za obří zadlužení Česka jsou podle ekonomky Hany Lipovské zodpovědní všichni občané, a to i přesto, že mnozí se snaží tvářit, že dluhy nasekala některá z vlád. „Dluh naší země je dluhem každého jednoho občana České republiky… Dluh je něco, za co každý z nás ručíme a co každý z nás bude platit,“ upozorňuje ekonomka s tím, že právě občané mají politiky hlídat a případně je v zadlužování zastavit. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) nám, dle Lipovské, zřejmě příliš nepomůže. „Nejblíže k ekonomii má paní ministryně Černochová, která krátkou dobu pracovala na přepážce coby bankovní úřednice…“ jmenovala v rozhovoru pro XTV.cz Lipovská.

reklama

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 75% Nemá 19% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 21941 lidí



„Obří dluh naší země znamená primárně obří problém, protože my se v naší zemi někdy tváříme, že nás zadlužila vláda – jedna, druhá, třetí –, že se nás to vlastně netýká, že to není náš problém. Nicméně dluh naší země je dluhem každého jednoho občana České republiky – mladého, starého, bohatého, chudého. Dluh je něco, za co každý z nás ručíme a co každý z nás bude platit,“ podotkla ekonomka, podle níž následky zadlužení cítíme pokaždé, kdy například jdeme nakupovat do večerky.



Lipovská tak narážela na rostoucí míru inflace. „Dneska se zdá, že stát, vláda nesplácí dluh. A pokud si všímáme v obchodě toho, jak kvůli rostoucí inflaci platíme víc a víc za nejběžnější zboží, tak to je právě způsob, kterým splácíme dluh. To, že všechno – všechno v uvozovkách – stojí více než před rokem, před dvěma lety, je důsledek toho obrovského státního dluhu,“ jmenovala hlavní ze současných důsledků zadlužení.

Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

Dluh je podle ní vymahatelný na každém z nás, jelikož hrozí, že v případě ztráty důvěry následkem zadlužení dojde ke zhroucení celého ekonomického systému a může být problém se zdravotnictvím, s vyplácením penzí či se školstvím. V určitou chvíli nakonec bude muset ministr financí říct – „My na to nemáme“.



Připomněla i tezi prvního československého ministra financí Aloise Rašína o zadlužení. „Dluh je váš problém. Vy máte hlídat politiky a nesmíte jim dovolit, aby ho páchali. Musíte je zastavit ve volbách, musíte je zastavit tlakem na ně. To, že je vysoké zadlužení, je váš problém – vy jste si je zvolili,“ řekla Lipovská s tím, že tato slova jsou aktuální i dnes.



„V určitou chvíli investoři, spekulanti, banky, pojišťovny, řeknou, že český státní dluh není moc důvěryhodný a že nám nebudou půjčovat levně nebo za tolik, za kolik nám půjčují, ale mnohem dráž. Takže se můžeme dostat do podobné situace jako to slavné Řecko, které v určitou chvíli zjistilo, že se mu dluh natolik prodražuje, že ho není schopno splácet,“ varuje ekonomka v rozhovoru na XTV.cz. Fotogalerie: - Důvěra Fialově vládě

Aktuálně ono riziko, že by lidé přestali důvěřovat naší měně, podle Lipovské v Česku není – viditelné však už je, že mnozí si začínají ukládat své úspory mimo banky. A roste šedá ekonomika. Rozvoj šedé ekonomiky podle Lipovské souvisí s posunem k více regulovanému trhu.



Fialova vláda dle mínění ekonomky s obřím zadlužením našeho státu toho moc nezmůže, jelikož v ní není zastoupeno příliš mnoho lidí, kteří by problematice dostatečně rozuměli. „Nejblíže k ekonomii má paní ministryně Černochová, která krátkou dobu pracovala na přepážce coby bankovní úřednice… A potom pan ministr Síkela, který je ovšem bankéř... a rozdíl mezi bankéřem a národohospodářem je jako mezi kardiologem a neurochirurgem,“ podotýká Lipovská.



Aktuální stav hospodářství přitom Lipovská přirovnává k rozvráceným ekonomikám na koncích válek, kdy je „natištěno“ vysoké množství peněžní zásoby. Covidová pandemie dle ní byla pro vlády akorát velmi vhodná záminka k zakrytí předchozích finančních problémů, jež s covidem-19 vůbec nesouvisely. Psali jsme: Selhání ČT, které se neřeší. Tuší vůbec Fiala, o čem mluví? Producent Štefka rozdával rány Mlácení bambusem, sezení na recepci. To je náměstek Pirátů. Ale už ho vylepšili Vystrčil promluvil k národu. Přišla chvála, ale i hrozivá věc. Plán na jeho odstranění ze Senátu Tihle za Babiše hladověli, teď si to budou chtít vynahradit. Hana Lipovská o tom, jak se u Fialy bude porcovat medvěd

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama