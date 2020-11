Opakovaně jsem vás vyzýval... Psycholog vysvětluje, proč už dnes lidé kašlou na vládní výzvy

reklama

Psycholog Dalibor Špok v rozhovoru pro server Aktuálně.cz upozorňuje, že v jarní vlně epidemie mohl premiér Andrej Babiš sázet na emoce a ovlivňovat s jejich pomocí společnost. Ve druhé vlně už to ale nefunguje. Jedním z důvodů je, že si lidé na koronavirus už trochu zvykli a emoční tlak vyvolaný epidemií už tolik nepůsobí.

„My jsme si na ně zvykli a tím pádem, už nejsou tím, co nás burcovalo. To byly předevšém ty emoce, ty obavy,“ uvedl doslova psycholog. „Ale když nejsou emoce, tak je nahradí nějaký jiný faktor a právě tento jiný faktor může za to, že tu druhou vlnu někdo bere zodpovědněji, někdo ji bagatelizuje, někdo je frustrovaný a tak podobně,“ poznamenal Špok.

Zdůraznil, že nemluví zdaleka jen o Česku. Podobné chování můžeme sledovat i v jiných zemích.

„Tady ta polarizace ovlivňuje samotný průběh epidemie a šance na to, jak rychle ji projdeme,“ upozornil Špok. V létě už lidé zkrátka a dobře neměli strach, méně se chránili a na podzim přišla druhá vlna o to horší. Problém však je, že lidé jsou už tématem koronaviru přehlceni.

„My jsme přehlceni tím tématem, my jsme se před ním uzavřeli a nás už to téma zkrátka nezajímá. Bohužel to není tak, že kdyby teď média začala burcovat pro větší dodržování opatření, pro dobrovolnictví, tak že je lidi poslechnou. Takto jednoduché to není. Spíše by šli jinam, šli by sledovat něco, co je pro ně teď zajímavé. Bohužel téma covidu už pro mnoho lidí zajímavé není právě pro to jejich informační a emoční vyčerpání,“ upozornil Špok.

Přesvědčovat občany se v posledních týdnech snažil jak premiér Andrej Babiš, tak ministr Roman Prymula, ještě předtím, než byl odvolán.

Premiér upoutal zejména rozčíleným výstupem ve svém pravidelném nedělním pořadu, kde na občany chrlil, že je opakovaně vyzýval, aby dodržovali opatření, ale oni to nedodržují, což dokumentoval fotografiemi trhů na pražské náplavce, provázenými výkřiky „Co to je“.

Ministr Prymula zaujal zejména ponurým projevem z ministerské dvorany, který někteří pro mrazivou atmosféru přirovnávali k filmu Spalovač mrtvol.

