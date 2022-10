Opilá děcka. Úplně normální. Krvavé Slušovice: Svědectví bez cenzury

Incident v noci ze soboty na neděli ve Slušovicích si naštěstí nevyžádal žádné oběti, přesto bylo pět mladých lidí převezeno do nemocnice. Podle výpovědí účastníků byl klub přeplněný a selhala organizace. „Já byla přitlačená ke stěně, někdo mě i tlačil pod krkem, když jsem se podívala vedle sebe, lidi omdlévali,“ popsala situaci jedna z účastnic. Navíc, o klubu se traduje, že dovnitř pouští i nezletilé a věkový průměr hostů se pohybuje okolo patnácti let. A tlačenice na schodech prý nebyla zdaleka první.

„Ošetřeni byli tři pacienti mužského pohlaví a pět pacientek ženského pohlaví. Zranění byli narozeni mezi lety 2002 až 2007. Rozsah jejich zranění se výrazně lišil – od intoxikace alkoholem až po velmi vážná zranění bezvědomí, crash syndrom. Pacienti ve stavu ohrožení života byli převezeni na vysokoprahový urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, další pacienti putovali do úrazových ambulancí, dva skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení,“ uvádí. Celá akce záchranných složek skončila v neděli okolo druhé hodiny ráno.

„Někdo mě praštil do břicha, a protože jsem vůbec nemohla dýchat, omdlela jsem. Naštěstí tam byla nějaká sestřička, mladá holka, která mi, můžu říct, zachránila život,“ vypověděla jedna z návštěvnic klubu, Natálie Pekařová pro ČT. „Moc lidí na malý prostor. Bylo moc lidí na schodech, někdo chtěl jít ven, někdo chtěl jít dovnitř. Zmatek, lidé popadali na sebe,“ popsal ČT situaci ve Slušovicích další svědek. Případem už se zabývá policie.

Dle výpovědi dalšího účastníka helloweenské party byla akce předimenzovaná na místě mohlo být až 2000 lidí, takže bylo dusno a lidé z nedostatku vzduchu omdlévali. Konflikt údajně vypukl před půlnocí. „Po půlnoci nás začali policisté pakovat ven. Tam jsme pak viděli ležet na zemi zraněné, celé od krve, a krátce na to přijíždějící sanitky, jejichž posádky je ihned přebíraly do péče,“ uvedl pro Právo.

Provozovatelem slušovického klubu Sud je Jiří Kotek, který uvedl, že podobná událost se v klubu ještě nestala. „Potkalo se v dnešní noc více faktorů. Lidé se chtěli bavit, navíc podle našich zpráv byla zavřená diskotéka ve zlínském Flipu. Všichni pak přijeli do Slušovic,“ řekl pro Právo. Kapacita diskotéky je dle něho 400 lidí.

„Víc lidí by se dovnitř ani nedostalo. Kolem půl dvanácté jsme přestali dovnitř pouštět nové hosty. Měli jsme plno. Na schodišti se pak potkaly dvě skupinky lidí. Ti, co chtěli nahoru, a další, co si chtěli jít zapálit cigaretu,“ popsal situaci Kotek. „A dostat do sebe i nějaký alkohol, protože my bychom mnohým z nich nenalili. Podívejte se na to množství prázdných flašek v okolí,“ uvedl pak jeho kolega.

Přicházejí ale také výpovědi od těch, kdo v osudnou noc byli v klubu. „Já byla v přímém středu schodiště a snažila se dostat ven, ale security nám zatarasili vstup do sudu i východ ze Sudu. Lidé nemohli dýchat a tak vznikla panika mezi lidmi a tím vzniklo to, že se lidi začali tlačit a každý si chtěl zachránit život,“ uvádí Adéla Pekařová ze Slušovic.

„Já byla přitlačená ke stěně, někdo mě i tlačil pod krkem, když jsme se podívala vedle sebe, lidi omdlévali a poté se chtěli lidi dostat ven, ale v té panice se nás snažili vrátit nahoru, ale jak nás mohli nutit jít do vrchu, když tam nebylo místo, až mě utlačili dolů. Měla jsem nohy totálně přiskříplý, tak jsem teprve pochopila, že se ven už nedostanu a podívala jsem se dole na securiťáka, ať mě dostane z té obrovské hromady lidí ven, že nemůžu dýchat, že umřu a podíval se na mě a řekl, že mi nemá jak pomoct, že se mám uklidnit. Chtěla bych vidět, jak by on byl vklidu, kdyby necítil nohy a nemohl dýchat, protože se na vás tlačí stovky lidí,“ líčila tlačenici, která si vyžádala osm zraněných.

A dodala: „Poté, co se přítel z toho vyhrabal, tak mě vytáhl za ruku, táhl mě po břiše ven ze Sudu, venku nikdo nechápal, co se tam děje. O 15 min později vytáhli mou sestru, která nemohla dýchat a zachránila ji jedna slečna ze zdravotní školy.“ Což koresponduje s výpovědí Natálie Pekařové pro ČT.

Pekařová má za to, že neštěstí se stalo, protože akce byla špatně zorganizovaná a v klubu nebylo dost pracovníků ochranky. Že je kapacita klubu jen 300 lidí (Jiří Kotek vypověděl 400 lidí) je dle ní nesmysl, už na schodech prý bylo lidí mnohem více.

Příspěvek Adély Pekařové na sociálních sítích

Na adresu klubu ve Slušovicích přichází ovšem další výpovědi, podle kterých se klubu pouští i osoby pod 15 let. „Ona totiž ta dnešní mládež může za to, že je sud vyhlášený už dlouhé roky tím, že dovnitř pustí kdekoho, úplně standardně pod 15 let. Klub bývá totálně přeplněný, nedá se tam dýchat,“ uvedl o Sudu Ondřej Oškera. Že se věkový průměr pohybuje okolo 15 let tvrdí též Nicolette Dudová.

„Vážně ještě po tomto incidentu, co se stal, bude klub v provozu? Celá budova je zastaralá, pouští se víc než je kapacita objektu a navíc tam nalijou úplně každému. Mám pocit, že po tomhle to tam nadobro končí a mělo by se to zavřít,“ napsal na stránky klubu Jan Kadlčík.

Že v Sudu bývá přeplněno uvedl i Martin Gajdošík a přidal video, které má pocházet z minulého roku.

Incident ve slušovickém klubu je však stále nesrovnatelný s tím, co se ve stejný den událo v Jižní Koreji. Počet obětí tlačenice v Soulu se vyšplhal nad 150 lidí, podle posledních zpráv zemřeli i dva Američané.

