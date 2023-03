Opravdoví přátelé. Až sourozenecké vztahy. Pekarová z Tchaj-wanu zdraví do Prahy, tam zuří Číňané

V předešlých dnech předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová jednala v Jižní Koreji o spolupráci obou zemí v automobilovém průmyslu, o moderních technologiích či o možných dodávkách jihokorejských léků do Česka. V Soulu se sešla s premiérem Han Dok-soem i se svým jihokorejským protějškem Kim Čin-pchjoem.

V sobotu dorazila Pekarová Adamová s byznysmeny na Tchaj-wan. Českou misi na Tchaj-wanu ostře odsoudila čínská ambasáda v Praze, jež prohlásila, že Pekarová kvůli vlastním zájmům vážně porušila politický závazek mezi Českem a Čínou. „Úmyslně zničila politický základ čínsko-českých vztahů. Čínská strana to silně odsuzuje,“ napsalo čínské velvyslanectví v prohlášení. Čína tvrdí, že na světě existuje pouze jedna Čína a že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí čínského území a jedinou legitimní vládou je vláda Čínské lidové republiky.

Pekarová Adamová uvedla, že při návštěvě v Tchaj-peji ležícím na severu ostrova Tchaj-wan jsou důležité jak obchodní kontakty, tak také jednání na politické úrovni. Na svém twitterovém účtu zveřejnila snímek z tchajwanského letiště, kde se přivítala s předsedou Legislativního dvora You Si-Kuemn a s ministrem zahraničních věcí Josephem Wunem. „Takto srdečně se vítají opravdoví přátelé!“ podotkla Pekarová Adamová, obklopená tamními představiteli.

Následně skrze twitter poděkovala tchajwanskému ministru zahraniční za vstřícné přivítání a pohostinnost i formou sociální sítě, kde zveřejnila společnou fotografii.

S ministrem zahraničí Tchaj-wanu Josephem Wu. ?????????? Thank you very much for your hospitality @MOFA_Taiwan ! #MiseTaiwan pic.twitter.com/Ra0FE5ohgA

Podporu české delegace pod vedením předsedkyně Poslanecké sněmovny ocenil předseda Legislativního dvora You Si-Kun, který ocenil, že Pekarová Adamová dodržela svůj slib a přijela. „Opravdu si vážíme této solidní podpory z Česka,“ doplnil. „Naše vztahy lze označit za blízké až sourozenecké,“ zmínil Si-kun.

Welcome the Democratic Active Practitioner —Speaker of the Czech Chamber of Deputies @market_a to Taiwan! Truly impressed by Speaker’s high efficiency, she keep her promise and lead the largest ever delegation this evening. Really appreciate this solid support from Czech???????????? pic.twitter.com/YAmSZln7A3