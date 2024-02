Opravdu chtějí ukrást příští volby, řekl Drulák. Nové info ke korespondenční volbě

„Takže oni se opravdu pokoušejí ukrást ty příští volby,“ sdělil profesor Petr Drulák v debatě spolku Svatopluk. Hovořil o úsilí Fialovy vládní koalice prosadit korespondenční volbu. Zmínil podvody ve Francii, kde tuto možnost volby zrušili. „Já ten problém té manipulace vidím především v okamžiku, kdy se to rozšíří do České republiky, protože tam se to patrně bude sčítat na jednom místě,“ dodal také. Další účastník debaty zmínil, jak podobný návrh v minulosti smetla legislativní rada vlády jako protiústavní.

Zákon o korespondenční volbě prošel z prvního do druhého čtení. „Korespondenční volba je pro mě otevírání Pandořiny skříňky. Domnívám se, že jeden z výdobytků demokracie je, že když občan hlasuje, tak může hlasovat svobodně. Nikdo přesně neví, co za plentou do té obálky dá, i když na něj mohou být různé tlaky,“ řekl Drulák. „V okamžiku, kdy občan vkládá hlas do obálky, někdo s tou obálkou jde na poštu a tam ji odesílá, může dojít k manipulaci, vydírání a zastrašování. Koneckonců může docházet i k nákupu těch hlasů. Pro mne je z těchto důvodů zavedení korespondenční volby cesta ke konci demokracie,“ řekl Drulák.

„Korespondenční volba odporuje tomu, čemu říkáme ústavní principy volebního práva, volebního systému,“ sdělila následně Turoňová a rozebrala, proč podle jejích slov vládu napadlo oslovovat voliče v zahraničí a usnadňovat jim způsob, jakým mohou volit. „Víme z předchozích voleb do Sněmovny, že právě strany současné vládní koalice mají své voliče v zahraničí. Oni odsud dostávají poměrně velký počet hlasů,“ sdělila Turoňová, podle níž si politici vládní koalice chtějí vyrobit další voličskou základnu. Poukázala ještě na zákon o státním občanství, k jehož změně nyní také dochází. „Je to až přes milion dalších hlasů,“ řekla.

„Opoziční strany se proti korespondenční volbě staví i z důvodu protiústavnosti a narušení hodnotového nastavení volebního systému. My máme volební systém založen na volbě, která je všeobecná, přímá, rovná, zároveň respektujemem svobodnou vůli jednotlivce. Ve všech těchto aspektech korespondenční volba tyto principy narušuje,“ řekla dále Turoňová.

„První vlaštovkou pro zavedení plánů korespondenční volby pro Čechy žijící trvale v zahraničí byl návrh pětikoaličních senátorů z podzimu roku 2021,“ vzpomněl na počátky diskusí o korespondenční volbě Doležal. „Návrh byl tehdy podán jako návrh skupiny senátorů. Posuzovala ho tehdy legislativní rada vlády a další připomínková místa. Ta legislativní rada vlády, která je v tomto hlavním arbitrem, jej prohlásila v mnoha ohledech za protiústavní. Ale také, že je nerealizovatelný, že vyžaduje i změnu dalších zákonů, že obsahuje řadu protimluvů a nesmyslných protiprávních věcí. Tento návrh skupiny poslanců je z 99 procent opsaný, v těch hlavních věcech ze 100 procent, a je tam pár dodatků. A tím, že byl podán jako poslanecký návrh, vyhnul se kolečku, kde by to trvalo delší čas,“ zmínil Doležal a hovořil o účelovosti časové, o kterou se koalice pokouší.

„Takže oni se opravdu pokoušejí ukrást ty příští volby,“ sdělil Drulák. „Tyto jedny konkrétní volby, i samozřejmě další, ale tam je riziko, že to může být zrušeno, ale do té doby mají sílu si to protlačit,“ doplnil Doležal.

Přišla i řeč na Ústavní soud, a zda by mohl celou věc řešit. „Ono by se to hlavně u toho Ústavního soudu řešilo až zpětně. I v případě, že bychom dodatečně zjistili, dejme tomu, že to je protiústavní, tak už ty volby proběhnou,“ podotkla Turoňová.

Diskutéři následně také varovali před záměnami identit, před různými podvody i manipulacemi. „Zaměstnanci ambasád k tomu nejsou vyškolení. Sice jsou tam schopní konzulární úředníci, ale v tomto systému udělat chybu... Ta chybovost bude obrovská. Já ten problém té manipulace vidím především v okamžiku, kdy se to rozšíří do České republiky, protože tam se to patrně bude sčítat na jednom místě,“ sdělil Drulák.

„Hlavně si uvědomme, že mohou být osoby, které budou mít v rukách několik volebních lístků,“ dodala Turoňová.

Drulák následně ještě připomněl, že v minulosti měli korespondenční volbu například ve Francii, ale nakonec ji zrušili, protože například na Korsice docházelo k obrovským podvodům. „A když se podíváme na ty české zkušenosti s korupcí, s podvody, tak já bych si řekl, že v podstatě každý rozumný člověk musí očekávat, že se to bude někdo pokoušet zmanipulovávat. Vždyť se třeba podívejme na STAN. S čím vším jsou spojeni, ta strašná aféra Dozimetr, komunikace s nějakými chráněnými mobily, aby je nikdo neslyšel. Ti mají dneska Ministerstvo vnitra,“ sdělil Drulák.

