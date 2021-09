Orbán? Svobodnému Vondráčkovi diváci tleskali, Piráta Lipavského vyhučeli. A pak mu naložila Černochová

reklama

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes přijel na celodenní návštěvu České republiky, navštívil Prahu a s Babišem zamířil i do Ústí nad Labem. Právě Orbán, pokud jde o migraci, patří mezi nejrazantnější politiky.

Diskusi tak otevřela otázka, zda je pro Česko maďarský předseda Orbán dobrým spojencem.

Lipavský razantně poznamenal, že Orbán mu politicky neimponuje, měli bychom se od něj prý „politicky distancovat". „Orbán pět let vládne v nouzovém stavu, ničí média, vyhazuje novináře z tiskové konference, ať to netahá do Česka. Není to náhoda, návštěva nesouvisí s tématem ochrany vnějších hranic EU. Jde o budování Maďarska," varoval.

Jan Lipavský Piráti

poslanec

Boj proti korupci je hlavním tématem šéfa Přísahy, ani pro něj není Orbán osobností, jejíž politikou bychom se měli inspirovat: „Orbán není můj vzor, nebyl bych schopen s ním spolupracovat,“ řekl Šlachta, čímž sklidil odezvu v podobě hlasitého hučení od přítomných diváků v publiku.

„Tak jak Maďarsko zareagovalo v roce 2015, měly zareagovat všechny státy při ochraně vnějších hranic,“ komentoval Vondráček vrchol migrační krize a maďarský plot s tím, že jiné evropské země tak neučinily, a to vnímá jako důvod, proč se v rámci migrace potýkáme dnes s velkými problémy. Jeho názor sklidil naopak hlasitý potlesk.

Příznivce hnutí Přísaha pak položil politikům otázku, zda jsou pro to, aby se zavedlo většinové hlasování v Radě EU, resp. aby Česko mohlo být v bezpečnostních a migračních otázkách přehlasováno.

Pirát Lipavský nevěřícně kroutil hlavou, jde přece o zcela jiné záležitosti. Většinové hlasování by podle něj pomohlo v boji s daňovými ráji a ochránilo peníze pro české občany. „Je třeba, pokud máme zastavit odtok finančních prostředků z Česka a upravit způsob regulování daně a došlápnout si na země, jako jsou Irsko a Kypr,“ reagoval s poznámkou, že na otázku bezpečnosti by v tomto případě ani nedošlo. Zmiňoval rovněž, že za vlády Babiše v Česku přibylo víc než 200 tisíc legálních cizinců.

Důrazně mu kontrovala Černochová. „Jsem absolutně proti tomu! Každá země má mít jeden hlas, suverenita státu EU má nějaké parametry, tedy si rozhodovat o tom, koho chceme mít na svém území a jakou azylovou politiku chce příslušná země dělat," uvedla, že pokud by v takových věcech došlo k přehlasování, je to v rozporu se základními principy státu.

Mgr. Jana Černochová ODS

poslankyně

Souhlasně jí přizvukoval Šlachta: „Každá země musí mít právo se vyjádřit, na každou zemi musí být brán ohled. Žádné většinové hlasování!" řekl jasně.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty

Nápad většinového hlasování odmítl i Vondráček, označil jej za „bezpečnostní riziko“. Vzpomněl, jak jím byly schváleny migrační kvóty.

Pirátský poslanec se neudržel a napadl intelekt svých oponentů. „Pánové by si měli doplnit vzdělání,“ čílil se, že nechápou, že většinové hlasování je standardní postup. „Bavíme se pouze o tom, jak široký bude okruh, není třeba dramatická debata. EU má fungovat jako celek,“ poučoval je.

Narazil na Šlachtův odpor. „Vzdělání si doplňte vy! Musíme zásadními otázkami a zájmy bránit naši republiku,“ utrousil, že s Piráty do vlády ani náhodou: „A to bychom se nedomluvili ani na legalizaci trávy,“ vypálil na Lipavského.

A co chystaná reforma evropské azylové politiky?

Nikoliv, vyjádřil se Vondráček. Podle něj jsou dostačující dublinské úmluvy. „A naše legislativa funguje, takže ne," doplnil. Podobně se vyjádřil Šlachta, dublinské úmluvy stačí. Naopak Černochová vyžaduje změnu ženevské úmluvy z 50. let. „Dublin ne, ale je třeba redefinovat pojem uprchlík," podotkla.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

Výsměchu se v debatě dočkal nezúčastněný vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), a sice když dával fotky na sociální sítě, jak dohlíží na cvičení policistů na hranicích, když si zkoušeli zavření hranic a zavedení hlídek a kontrol. Poté psal, že na dálnici D2 viděl zadržení tří migrantů.

Poslankyně ODS Černochová v tomto kontextu označila celé téma za čistý populismus. „Díkybohu, že volby jsou jednou za čtyři roky a nezažíváme to pořád,“ oddychla si. „Teď to skutečně evokuje, že je to pouze předvolební kampaň pana ministra Hamáčka. Raději bych viděla zvýšení počtu policistů v celé republice, zejména v hlavním městě Praze,“ postěžovala si starostka městské části Praha 2 na podstav minus tisíc policistů.

Oči v sloup protočil i Šlachta: „Byla doba, kdy jsme o Hamáčkovi po Vrběticích nevěděli, teď se ukazuje na hranicích. Naprosto zbytečné, aby tam něco takového předváděl a pak to medializoval. Neudělal nic s byrokracií policie. Nepomohl v ničem, prasárna,“ nebral si servítky.

Policie se stává součástí předvolební kampaně i podle Lipavského. „Ať policie klidně cvičí, ale Hamáček ať si to vykáže do nákladů na volební kampaň. Nebo já nevím... tohle přece není normální,“ vysmál se počínání ministra vnitra pirátský poslanec.

Je možné, že migrace pomůže české ekonomice?

Na českém pracovním trhu chybějí pracovníci a některá pracovní místa je velký problém obsadit.

Podívejte se, jak dopadlo Německo, které přijímalo migranty, připomněl Šlachta: „Podívejte se, jak to vypadá v Německu. Bojují tam s neřízenou migrací, nevědí o těch lidech, jakou mají minulost. Integrace by měla být u lidí, které Česká republika bude potřebovat. Musíme přece vědět, kdo nám tu běhá. Nejenže lidi integrujeme, ale musíme mít přehled třeba o lidech na ubytovnách. Pokud chcete chránit republiku, tak důslednou kontrolou. Ta je o kontrolách pracovních povolení, firem a podobně,“ vysvětloval Šlachta.

Stranou nezůstalo ani referendum o vystoupení Česka z Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Šlachta se obul do Okamury, jehož SPD prosazuje referendum o vystupení z EU a z NATO. „Od Okamury jsme těch nápadů slyšeli moc. My bychom jej nepodpořili,“ sdílel svůj postoj.

Černochová by spíše žádala, aby se EU vrátila o několik kroků zpátky. „Chtěla bych ji vrátit do 90. let před Lisabonskou smlouvu, kdy Unie byla více liberální vůči členským státům a respektovala jejich názory,“ uvedla s tím, že referendum by nepodpořila.

Z představy o referendu vstávaly Lipavskému doslova chlupy hrůzou. „To by byla ekonomická sebevražda! Velká Británie je odstrašující případ,“ dodal a poukázal, že v zemi dnes po brexitu chybějí potraviny, benzín a především řidiči kamionů.

Český lev nepotřebuje být krmen, aby se mu dařilo, uvedl Vondráček. „Sama EU spočítala, že 4 % HDP vynaloží členské státy na byrokracii. Čtyři procenta jsou více než 150 miliard v roce 2015,“ obhajoval vystoupení z EU Vondráček. „Je to ekonomická sebevražda,“ oponoval mu Lipavský. 80 % jde z Evropy na vývoz, to je naše prosperita a bohatství. Když vystoupíme, bude to katastrofa, nebudou důchody a tak dále. Jsme díky nim součástí nejsilnějšího bloku na světě. Díky NATO jsme součástí nejmocnější organizace na světě,“ řekl.

