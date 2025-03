Orbán: Ukrajina? Raději to už nezkoušejte

Maďarský premiér Viktor Orbán se v otevřeném dopise obrátil na předsedu Evropské rady Antónia Costu. V souvislosti s přípravou zvláštního zasedání Evropské rady, které se má konat ve čtvrtek 6. března a které bude zaměřeno na otázku evropské obrany a Ukrajiny, Orbán požaduje, aby na mimořádném zasedání Evropské rady nebyly přijímány žádné písemné závěry o Ukrajině nebo aby se omezily na podporu a připomenutí rezoluce Rady bezpečnosti OSN z 24. února, která vyzývá k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a k trvalému míru „Tato rezoluce signalizuje novou etapu v historii konfliktu a činí všechny předchozí dohodnuté formulace Evropské rady irelevantními,“ uvádí Orbán v dopise. Rada schválila rezoluci v poměru 10 ku 5 hlasům. Pět členů se zdrželo hlasování, mezi nimi Dánsko, Francie, Řecko, Slovinsko, Spojené království.

Orbán zdůraznil existenci strategických rozdílů mezi členskými státy Evropské unie ohledně Ukrajiny, které podle něj nelze překlenout pouhým návrhem závěrů nebo komunikací. „Pokus o přijetí písemného závěru Evropské rady o Ukrajině by vytvářel obraz rozdělené Evropské unie,“ varuje Orbán. Sám navrhuje, aby Evropská unie podobně jako Spojené státy zahájila přímá jednání s Ruskem o příměří a udržitelném míru.

Premiér Orbán proto upozorňuje předsedu Evropské rady, že s přístupem k Ukrajině, který je patrný z návrhů závěrů pro nadcházející schůzi Evropské rady, se „nelze smířit“.

Dopis sdílel na platformě X Orbánův blízký spolupracovník a poradce Balász Orbán. Představitele evropských států v úvodu příspěvku oslovil jako lídry, slovo ovšem dal do výmluvných uvozovek. Připomněl jim, že Maďarsko bylo v rámci Evropské unie průkopníkem v hledání mírového řešení konfliktu na Ukrajině, a zopakoval maďarský názor na věc.

„Maďarsko zastává názor, že je třeba okamžitě zahájit přímá jednání s Ruskem, aby bylo dosaženo příměří a trvalého míru. Očekáváme také, že vedoucí představitelé Evropské unie budou jednat jako odpovědní politici – s ohledem na lidské životy i hospodářské škody – a podniknou kroky k okamžitému příměří a míru,“ napsal Balász Orbán.

Dear European “leaders”, although Hungary has been the only country that has consistanly stood for peace in the EU, we didn’t intend to discuss this publicly. But that works just as well.



Hungary's position is that direct negotiations with Russia must begin immediately in order… pic.twitter.com/v0qISjt7ds