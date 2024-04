Orbán: Ukrajina, protektorát EU. Migranti? Možná konspirace, ale…

Maďarský premiér Viktor Orbán ve středu v Bruselu vystoupil na konferenci Národního konzervatismu (NATCON) a mimo jiné obvinil evropské liberalisty, že záměrně usnadňují přístup milionům migrantů do Evropy, protože si tím „kupují politické hlasy“. Vyjádřil se i k válce na Ukrajině, kterou vnímá jako boj mocností. „Není to válka Maďarska, je to válka Slovanů mezi Ruskem a protektorátem Západu,“ uvedl Orbán, který prý uznává suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, ale jejímu vítězství nevěří.

reklama

Orbán vystoupil na konferenci NATCON, která byla bruselskými levicovými politiky málem několikrát zrušena. „Jsme rádi, že ještě smíme mluvit v Bruselu,“ uvedl na úvod Orbán. Akce se totiž po sérii vynucených zrušení mohla konat až na třetím vybraném místě, a navíc hned první den dorazila bruselská policie s příkazem místního starosty, který nařizoval akci ukončit. Rozhodnutí starosty ale nakonec v úterý pozdě večer pozastavil soud, takže program druhého dne mohl nerušeně pokračovat.

Premiér řekl, že zákaz NATCON a následné pozastavení rozhodnutí soudem připomíná Maďarsko na konci 80. let, kdy „proti sobě bojovaly síly svobody a síly útlaku“. Událost označil za symbolickou, za zobrazení situace v Evropě, kdy kontinent balancuje na hranici mezi svobodou a totalitou.

Selhání EU

Viktor Orbán ve třech bodech vysvětlil, proč se Maďarsko, i přestože je to malý evropský národ, musí postavit do čela konfrontace s evropskou liberální většinou. „Za prvé, během pandemie vytvořili evropští úředníci finanční systém k vydírání zemí, které se nechovají správně ideologicky. Polsko a Maďarsko byly finančně vydírány kvůli svému postoji k genderové ideologii a migraci,“ připomněl Orbán.

„Za druhé, v Bruselu a EU se děje něco špatného. Za vlády předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové se Evropská komise zpolitizovala, chovají se jako političtí aktéři, místo aby byli strážci evropských smluv, jak bylo původně zamýšleno,“ uvedl maďarský premiér.

V evropských zemích prý také dochází k neustálému útlaku obyčejných lidí kvůli jejich názorům. „Zaměstnanci, dělníci denně přicházejí o práci jen proto, že se špatně vyjadřují ke klíčovým otázkám prosazovaným liberály. Proto navrhuji, abychom vytvořili konzervativní občanskou společnost pro všechny, kdo chtějí bojovat za svobodu,“ prohlásil Orbán.

Evropa je podle něj progresivní liberální oceán a Maďarsko je ostrovem odlišnosti uprostřed něj. „Naše země se stala místem, kam mohou přijít konzervativci a diskutovat o změnách. Maďarsko se stalo příkladem, jak vytvořit občanskou společnost,“ dodal Orbán s tím, že cílem červnových voleb do Evropského parlamentu by proto měla být změna ve vedení EU.

„Současné vedení Evropy slibovalo zelenou transformaci, a přitom poškodilo životní prostředí, poškodilo evropské zemědělství, klesá konkurenceschopnost EU, nedokázalo se vypořádat s migrační krizí, zavedlo škodlivé sankce na zastavení války, přičemž válka stále pokračuje. Hodně toho naslibovali a nesplnili,“ má jasno Orbán.

Migrace

Maďarský premiér se věnoval také migraci a poukázal na to, že počet nelegálních migrantů v Maďarsku je v současné době nulový. „Důvod je jednoduchý, máme spravedlivý systém, hranice je hranice a její nelegální překročení je trestný čin. Není to lidské právo, je to zločin,“ vysvětlil.

„Chápeme, že mnoho lidí by rádo přišlo do Maďarska, ale pokud tak učiní, musejí nejprve podat žádost a počkat na rozhodnutí úřadů. Nikdo nemůže vstoupit na maďarskou půdu bez konečného rozhodnutí maďarských orgánů, každý musí počkat, až na něj přijde řada. Pokud se nám podaří zavést tento systém na evropské úrovni, bude s nelegální migrací konec,“ prohlásil Orbán.

Národy v rámci Evropské unie podle něj mají právo rozhodovat o své budoucnosti. „Pokud se někdo rozhodne vytvořit smíšenou společnost, může do toho jít. Nesmí to však být Maďarsku vnucováno, protože Maďaři nevěří, že smíšení křesťanské a muslimské kultury povede k dobrým věcem. V Maďarsku jsme o tom měli referendum, lidé hlasovali proti. Řekli, že musíme chránit hranice a zachovat si křesťanskou tradici. Měli jsme o tom veřejné rozhodnutí, není to jen názor vlády. Je to naše rozhodnutí, rozhodování o otázce migrace je věcí národní suverenity,“ apeloval maďarský premiér.

Proto podle něj není potřeba společná migrační politika Evropské unie, protože to je záležitost národní politiky. „Země, které sem vpustily miliony nelegálních migrantů, se jich nyní chtějí zbavit a poslat je především do homogenních společností ve střední Evropě. To není spravedlivé. Braňme své hranice, některé národy migraci odmítají, neschovávejme se tedy za společnou evropskou politiku,“ burcoval Orbán.

Zároveň uvedl, že skutečným důvodem, proč chtějí liberálové vnutit společnosti imigraci, je sběr voličů. „Liberálové prostě nabírají voliče ze zahraničí, nechávají přicházet muslimy, kteří, jak chápou, nikdy nebudou volit křesťanskou stranu. Skutečným důvodem, proč trvají na masové migraci, je tedy moc, a moc pochází ze zisku hlasů,“ uvedl s tím, že to může znít jako konspirace, ale je to tak.

Válka na Ukrajině

Orbán také reagoval na některá vyjádření, že je největším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina v Evropě. „Nenazýval bych svou vládu spojencem Putina, to je silné slovo. Maďarsko má jednoduchou geopolitickou strategii, my nechceme mít společnou hranici s Ruskem a respektujeme suverenitu Ukrajiny. Ruská invaze je proti všem hodnotám, které Maďarsko respektuje, a proti mezinárodnímu právu. Ale Maďarsko mělo s Ruskem vždy dobré hospodářské vztahy a naše vláda se jich nechce vzdát,“ vysvětlil Orbán.

Válka mezi Ukrajinou a Ruskem podle něj není válkou Maďarska. „Je to válka mezi dvěma slovanskými národy, mezi Ruskem a protektorátem Západu. Evropa totiž tuto válku přijala za svou a financuje ji, aniž sama přináší nejvyšší lidskou oběť,“ tvrdil Orbán.

Důvod války je podle něj jednoduchý, a to snahy o členství Ukrajiny v NATO. „Rusko nikdy nedovolí členství Ukrajiny v NATO. Vždy bude chtít mít nárazníkovou zónu mezi NATO a Ruskem. Je to pravděpodobně nelegitimní přání Ruska, ale je to fakt. Musíte se smířit s tím, že jste nárazníkovou zónou. Ukrajina tuto válku nemůže vyhrát. To je realita, válka nemá řešení na bojišti. Nakonec Ukrajina po ztrátě statisíců lidí nebude mít lepší dohodu, než by měla při dřívějších jednáních. Nejde o to, být Putinovým spojencem, jde o realitu,“ uzavřel Viktor Orbán.

Psali jsme: Nula migrantů. Prostě nula. Německá „solidarita“ po migračním paktu Islamizace Bruselu? „Masovou migraci lze zastavit ze dne na den.“ Radikální návrh A my nic?! To se vymstí. Zelenskyj se zlobí kvůli Izraeli „Umlčte“ Farage a Orbána! Neuvěřitelné, co se stalo v Bruselu. Stále probíhá

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.