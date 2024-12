„Na konci maďarského předsednictví EU jsme vyvinuli nové úsilí o mír. Navrhli jsme vánoční příměří a rozsáhlou výměnu vězňů. Je smutné, že prezident Zelenskyj to dnes jasně odmítl a vyloučil. Udělali jsme, co jsme mohli!“ sdělil předseda Orbán na sítí X.

Orbánovo prohlášení přišlo krátce poté, co ve středu telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o probíhající válce a o vyhlídkách na mír. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na to Orbánův návrh na vánoční příměří mírně řečeno nediplomaticky odmítl.

„Všichni doufáme, že Viktor Orbán alespoň nezavolá Asadovi do Moskvy, aby si také vyslechl hodinové přednášky,“ poznamenal Zelenskyj sarkasticky v příspěvku na platformě X.

Zelenskyj dále řekl: „Nikdo by si neměl vylepšovat osobní image na úkor jednoty, všichni by se měli soustředit na společný úspěch. Jednota v Evropě byla vždy klíčem k jeho dosažení. O válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, nelze diskutovat bez Ukrajiny.“

Ukrajinský prezident v posledních týdnech učinil několik prohlášení, která naznačují, že ukrajinská armáda není schopna dosáhnout vojenského vítězství a je připravena zahájit jednání s prezidentem Putinem. Zároveň se zdá, že kritizuje jediného evropského vůdce, který je schopen a ochoten zprostředkovat jednání mezi Kyjevem a Moskvou – vůdce, jehož vynikající vztahy se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem, zastáncem míru, jeho diplomatický postoj ještě posilují.

„Jsem vděčný Donaldu Trumpovi a mnoha evropským lídrům, se kterými již pracujeme na nalezení správných a silných řešení pro skutečný mír,“ uzavřel Zelenskyj svůj příspěvek.

