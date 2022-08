Organizované! Piráti a SPOLU. Babiš vydal VIDEO s důkazy

reklama

„Máme za sebou 160 zastávek s naším obytňákem. Z celého srdce bych rád poděkoval všem, kteří nás přišli podpořit. Jsou prý mezi vámi i tací, kteří cestují z daleka a pak v horku čekají, až na ně přijde řada. Neuvěřitelné, moc si toho vážím. Ano, od začátku chodili na mítinky i nějací odpůrci, kteří pískali a pokřikovali. I když vykřikovali nesmysly a lži, bral jsem to jako součást výjezdu politika mezi lidi. Občas jsem s nimi bavil. Nebyla šance je přesvědčit, ale mnohé z nich otevřenost překvapila. Mělo to smysl,“ vysvětlil na úvod svého video vzkazu Andrej Babiš.

Věnoval se především vyhrocené situaci, jaká v minulých týdnech na jeho akcích panovala. „Poslední dobou se ovšem situace změnila a vyostřila. Odpůrci začali být vulgárnější a agresivnější. Přibližují se stále blíž k obytňáku a k lidem, kteří za námi pokojně přišli, aby se dozvěděli naše názory. Odpůrci začali napadat lidi, kteří si v rámci normálního demokratického procesu přišli poslechnout ostatní a diskutovat. Je normální více než 30 let od sametové revoluce, že chodí organizované skupiny na politická setkání jiných a tam se jim snaží rozbít a zrušit jejich mítinky? Že zastrašují a napadají? Tohle je podle nich demokracie?“ táže se bývalý premiér.

„Skupiny odpůrců jsou organizované. Mají stejné transparenty a vykřikují stejné urážky a lži. Svým členům na místech rozdávají píšťalky a transparenty. O to víc šokující je, že často odpůrce svolávají místní zastupitelé či radní z řad Pirátů, ODS, TOP 09 nebo STANu. Chlubí se tím pak v novinách, na sociálních sítích, anebo nám to sami řeknou na místě osobně. Umíte si představit, že by podporovatelé ANO chodili na mítinky pětikoalice, byli vulgární, kradli jim jejich techniku a ohrožovali je? Samozřejmě nic takového se nikdy nestalo a já pevně věřím, že ani nestane. My jsme nikdy nevysílali naše lidi na mítinky konkurence. Nikdy jsme nic nenarušovali. Odmítáme jakékoli fyzické násilí. My a naši lidé na rozdíl od těch rádoby demokratů respektujeme jiný názor. Na každé zastávce vyzývám a prosím naše podporovatele i fanoušky, aby si odpůrců nevšímali a ignorovali je,“ zdůraznil.

Čekal by prý, že předsedové vládních stran vyzvou své komunální politiky, aby situaci zklidnili. „Proč to pánové Fiala nebo Rakušan neudělají? Proč své lidi nevyzvou, ať na naše mítinky nechodí nebo ať se alespoň chovají slušně? Když o takovou výzvu žádal v pátek v ČT náš Radek Vondráček šéfku TOP 09 Pekarovou, vůbec se jí do toho nechtělo. Jsem v politice 10 let a nějakou nadávku snesu, pískání píšťalek také vydržím. Jde ale o bezpečnost lidí, kteří přišli za námi. Proč místním lidem brání se s námi bavit? Proč lidem na místě vyhrožují a někdy na ně i útočí? Situace se opravdu vyhrocuje. Asi nejhorší to bylo v Třeboni, kde nás policisté po příchodu na náměstí upozornili, že je tam nahlášený atentát a nejsou schopni nám garantovat bezpečnost. To je pravda, nevymysleli jsme si to a potvrdil to i policejní prezident,“ konstatuje Babiš.

„Mrzí mě, že jeden asi 14letý chlapec skončil na policejní stanici a mrzí mě i způsob, jak ho policisté v civilu museli zadržet. Policisté nemohli vědět, že je ten kluk autista. Neměl na sobě pas, který upozorňuje, že trpí autismem. Oni jen viděli, že ukradl reproduktor a byl agresivní. Je mi líto, že k tomu došlo, ale zároveň chci poděkovat policistům. Vím, že to nemají jednoduché, že se nikomu nezavděčí a často jsou v roli fackovacích panáků. Podle doporučení policejního prezidenta teď pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce. O mě nejde, mě nezastraší. Já budu jezdit dál přesně podle plánu. Ale lidé, kteří za námi jdou pro podpis nebo si popovídat, si to nezaslouží. Nikdo snad nechce, aby se situace dále vyhrocovala nebo docházelo k násilí,“ říká dále na videu, které zveřejnil v pondělí po poledni.

Představitelům vládní pětikoalice se podle něho hodí, když média místo práce vlády řeší Babiše. „Vyzývám všechny předsedy stran, kteří o sobě tak rádi tvrdí, že jsou demokratičtí, pošlete svým voličům jasný vzkaz. Když už musí na naše mítinky chodit, ať nejsou agresivní a nenapadají ostatní. Vládní politici ale u svých podporovatelů podněcují ještě větší nenávist. Podle mě proto, že jim to vyhovuje, protože to odvádí pozornost od jejich vlastní neschopnosti a kauzy Dozimetr. Téma Babiš se jim samozřejmě hodí,“ dodal šéf hnutí ANO a na závěr videa připojil originální záběry, které zachycují ty nejagresivnější odpůrce a jejich útok na jiné občany nebo dokonce i na policisty.

