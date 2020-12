Orličtí vrazi? Vím všechno, řekl Kajínek. A spustil, třeba o sestře hlavního strůjce

reklama

Karel Kopáč se narodil někdy v roce 1960 a zemřel v roce 2004. Zemřel tak, že sám sebe sprovodil ze světa. Bez něho by orlická kauza nebyla vůbec rozpletená. Policie měla nějaké poznatky, co se v Praze odehrává, že tam mizej lidi a po barech tam choděj lidi, kteří nabízejí likvidace osob za peníze, oni to měli jako takovou firmu, něco příšernýho, a je s podivem, že na to ta policie nepřišla dříve, ale nakonec se jim tedy donesly ty informace o tom, že v přehradě Orlík se měly pohřbívat sudy, a proto tam došlo k tomu pátrání,“ začal na úvod své vyprávění Kajínek.

„Ale já se chci vrátit k tomu Karlovi Kopáčovi. On se vyučil, dělal nějakýho kotelníka, topiče i vyhazovače po různých podnicích, protože to byl sportovec, dělal bojové sporty. Dokonce mám takovou informaci, že byl u policie, u jednotek rychlého nasazení, kde dokonce dělal instruktora, ale to ho neuspokojovalo, protože byl namyšlenej a nafoukanej a myslel si, že se tam nemá kam posunout a proto od policie odešel,“ popisuje Kajínek. Kopáč podle něj navštívil přehradu Orlík právě v dobách, kdy prý byl u policie.

Kajínek se údajně osobně nikdy s Kopáčem nepotkal, ale dobře se dle svých slov ve vězení poznal s jeho spolupracovníky Ludvíkem Černým a Ladislavem Kunou. „Zrovna s Láďou Kunou mě na Mírově pouštěli do kulturní místnosti, strávili jsme tam spousty hodin a on mi všechno povídal.“ Kromě jiného prý také historku o tom, jak Kopáč v opilosti způsobil dopravní nehodu a zůstal tak nadosmrti odkázán na invalidní vozík.

Odchycení vraha Kopáče popisuje Kájínek následovně: „Karel Kopáč by zatčen tím způsobem, že seděl doma na vozejku, koukal na televizi a v tý televizi viděl, co ta policie dělá. Takže zásahová jednotka obklíčila jeho dům. Chtěli ho zatknout. On se na to díval v televizi, seděl na tom vozejku, měl v ruce pistoli a vyhrožoval, že se zastřelí.“ Tam podle Kajínka sehrál důležitou roli tehdejší policista a dnes advokát Josef Doucha, který s Kopáčem vyjednával a dopomohl k jeho zpacifikování zásahovou jednotkou.

„Kopáče tedy policie nakonec slavnostně zatkla, zachránila a pak začaly výslechy. Láďu Kunu docela brutálně mlátili, chtěli z něj to přiznání vytlouct, protože věděli, že Kuna nebyl žádnej statečnej kluk, ale on skutečně několik měsíců, stejně jako Ludvík Černý, říkal, že nic neudělal. A když už policie nevěděla jak dál, tak na Karla Kopáče nasadili švarnou vyšetřovatelku, ta použila své ženské zbraně a Karel Kopáč jí řekl všechno, co chtěla slyšet,“ usmívá se dnes již bývalý vězeň.

Podle Kajínka si ale Kopáč zřejmě spoustu věcí vymyslel a poslal do vězení i nevinné. Třeba vlastní sestru, které se svou křivou výpovědí měl podle Kajínkových zjištění pomstít za to, že mu neposkytla finanční prostředky. „Kopáč usvědčil všechny ze všeho. Chodounský si šel sednout na 14 let, a to nic neudělal. Šel sedět jenom proto, že Kopáč řekl u výslechu, že o těch vraždách věděl. Ludvík Černý dostal doživotí a Kuna 25 let. No a Kopáč za to, že spolupracoval a paní vyšetřovatelce vyšel maximálně vstříc, tak dostal 21 let,“ shrnuje Kajínek

„Být ochrnutý ve vězení je strašný. On se ve vězení několikrát, opakovaně pokoušel o sebevraždu... vždycky ho zachránili.“ Nakonec se to Kopáčovi podle Kajínka podařilo... oběsil se. „Co je na tom ale zvláštní, tak než tohle udělal, tak napsal nové výpovědi, jak to bylo ve skutečnosti, kde de facto vyviňuje toho Ludvíka Černého,“ popisuje Kajínek.

