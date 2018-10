Osahávání a MeToo: Křičí se na Michala Viewegha. Ale jestlipak víte, co k věci řekl včera Donald Trump

Co mají společného Donald Trump a Michal Viewegh? Během několika hodin se oba postavili proti politice MeToo, obviňující muže ze sexuálního predátorství a zneužívání žen. Americký prezident upozornil, že muž v současné hysterii nemá možnost se bránit, Michal Viewegh dojatě zavzpomínal na „gymnaziální petting“ za jeho časů a přidal poznámku o neléčených projevech klimakteria.

Fanoušci a fanynky amerického hnutí MeToo se zrovna chystají připomínat první výročí likvidace producenta Harvey Weinsteina, která celou bouři proti zvrhlíkům a mužskému šovinismu odstartovala.

Do toho jim vstoupil prezident Donald Trump, který v úterý vyhověl žádosti reportéra NBC, aby v současné situaci něco vzkázal mladým mužům i ženám.

Trumpův kandidát do Nejvyššího soudu Brett Kavanaugh je již několik týdnů popliváván kvůli tomu, že se údajně před 36 lety na střední škole pokusil znásilnit spolužačku (Kavanaugh sám to popírá a vyjadřuje dokonce pochybnosti, zda na onom večírku vůbec byl přítomen, ale důkazy po tolika letech nemá ani jedna strana),

Prezident tedy neváhal a americké mládeži řekl: „No, řekl bych, že je to velmi děsivá doba pro mladé muže v Americe, když je mohou obvinit z něčeho, co nespáchali“. Podle něj se v současnosti hraje o mnohem více, než schválení jedné nominace do Nejvyššího soudu.

CELÉ TRUMPOVO VYJÁDŘENÍ ZDE

Lidem, kteří doposud žili zcela spořádaně, podle Trumpa může být zcela zničen život jenom proto, že někdo vznese obvinění, které v podstatě ani nelze vyvrátit. Je to podle prezidenta jedna z nejstrašnějších věcí v současném světě.

A když byl posléze dotázán, co by řekl o mladých ženách, odpověděl: „Ženy to dělají velmi dobře“.

Podobnou otázku dostal den předtím i jeho syn, Donald junior. Ten v odpovědi připomněl, že má dcery i syny. „V tuto dobu se ale více bojím o své syny,“ řekl jasně.

Dalším z pamětníků starých časů, kteří jsou vděční, že nemusí žít a vyrůstat pod vlivem kampaně MeToo, je český spisovatel Michal Viewegh. Ten se Obviněním vůči soudci Kavanaughovi věnoval ve svém fejetonu pro Lidové noviny.

Při psaní si prý musel dát pauzu, při které padl na kolena, sepjal ruce a děkoval bohu, že se narodil v zemi, kde jako pubescent mohl své vrstevnice osahávat, aniž by si tím do budoucna připravoval profesní likvidaci.

On sám prý ve středoškolských letech, zhruba ve stejné době jako soudce Kavanaugh, rovněž podobné „osahávání“ prováděl. „Žádná z těch holek naštěstí nebyla a není taková severoamerická kráva, aby mu dneska onen nevinný, pětatřicet let starý gymnaziální petting vyčítala,“ dodal literát.

Celá kauza podle něj propukla kvůli „chorobně rozbujelému americkému feminismu, hypertrofovanému právnímu systému a nejspíš i neléčeným projevům klimakteria“. U nás jsme naštěstí zatím tak daleko nedošli.

Psali jsme: Nejen my žijeme v totálním blázinci, tvrdí Jaroslav Bašta

Začneme-li to tolerovat, otrávíme studnice pravdy! Matematik Kechlibar důrazně varuje před tím, co se k nám blíží ze západních univerzit

Půlhodina deptání Zuzany Tvarůžkové: Trumpovi se daří. Tvrdit, že jeho vláda je neúspěšná, je hodně perverzní



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav