Oslavil vstup ČR do EU a zemřel. ODS se loučí s Oldřichem Vlasákem

V sobotu 12. října 2024 zemřel Oldřich Vlasák. „Občanská demokratická strana s hlubokým zármutkem přijala zprávu o úmrtí pana Oldřicha Vlasáka, dlouholetého člena ODS, bývalého primátora Hradce Králové, emeritního europoslance a místopředsedy Evropského parlamentu,“ napsal Blesku mluvčí partaje Jakub Skýva. „Jeho práce na poli regionální a evropské politiky přinesla českým samosprávám významné výsledky, které mají dodnes dlouhodobý dopad na fungování místních samospráv a jejich zapojení do evropských struktur. Oldřich Vlasák zemřel v sobotu 12. října ve věku 68 let. Čest jeho památce,“ dodal Skýva.

Oldřich Vlasák jako hejtman vedl Hradec Králové mezi lety 1998 až 2004. A až do skonu byl buďto krajským nebo městským radním. V Evropském parlamentu zasedal od roku 2004 až do roku 2014. Od roku 2012 byl místopředsedou Evropského parlamentu. Mezi roky 2001 a 2004 vedl Svaz měst a obcí. Za města a obce se do letošního roku pral na úrovni Evropské unie.

„Se zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém odchodu Oldřicha Vlasáka, bezesporu nejvýraznější osobnosti hradecké ODS. Období, ve kterém vedl Hradec Králové, znamenalo zásadní otočení kormidlem směrem k dynamickému rozvoji, nastartování klíčových rozvojových projektů a proměn města. Oldově rodině bych rád vyslovil upřímnou soustrast a popřál hodně sil v těžkých chvílích. Vás všechny bych chtěl požádat, abychom Oldovi věnovali vzpomínku. Hradec Králové mu má být za co vděčný. Čest jeho památce,“ uvedl v tiskové zprávě poslanec a předseda stranického oblastního sdružení Hradec Králové Pavel Staněk.

„Zemřel Oldřich Vlasák. Byl skvělým primátorem a patriotem Hradce Králové, europoslancem, členem ODS. Člověk vysoké politické kultury, optimista, s kterým byla radost spolupracovat. Mé myšlenky jsou nyní s jeho rodinou, přáteli a všemi, kteří ho měli rádi. Upřímnou soustrast,“ uctila Vlasákovu památku senátorka Miroslava Němcová.

„Zemřel Oldřich Vlasák, dlouholetý primátor Hradce Králové, později europoslanec a dokonce místopředseda Evropského parlamentu. Jestli byl někdo ve své době v ODS reprezentantem a tváří komunální a regionální sféry politiky, byl to právě on. Rád jsem se s ním potkával a diskutoval. Byl to slušný člověk. Čest jeho památce!“ poklonil se před památkou stranického kolegy Jan Skopeček.

Na přátelství se Oldřichem Vlasákem vzpomněl i nynější ministr pro evropské věci Martin Dvořák. „Hluboce mě zasáhla zpráva, že odešel bývalý primátor Hradce Králové a v minulosti také místopředseda Evropského parlamentu, Oldřich Vlasák. Naše cesty a osudy se začaly proplétat dlouho před rokem ´89, byli jsme vrstevníky, přáteli a pak i politickými rivaly. Jeho nečekaný skon má pro mě velmi silný osobní podtext. Čest Tvojí památce, Oldo!“ napsal ministr.

