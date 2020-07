Osmiletá černošská dívka zavražděna bojovníky za práva černochů. Starostka zuří, může jí to zkazit ambice na Bílý dům

reklama

Na americkém serveru Fox News vyšla reportáž o tiskové konferenci starostky Atlanty za demokraty, Keishe Bottomsové, údajně potenciální kandidátky na pozici viceprezidentky. Během 4. července, Dne nezávislosti USA, byla zastřelena osmiletá afroamerická dívka poblíž fastofoodu Wendy´s, který se stal ústředním bodem protestů hnutí Black lives matter, po tom, co policista zastřelil černocha, který se bránil zatčení a následně vzal jednomu z policistů taser.

Dle Fox News bylo během víkendu v Chicagu zraněno 63 lidí, 17 zabito včetně dvou dětí. V New Yorku bylo zraněno 44 lidí a nejméně 6 zabito. „Vše má své hranice. Mluvili jsme o tomto hnutí, o tom, co se děje napříč Amerikou. V tento moment, kdy nastražené máme uši a zajímáme se o lidi v této zemi a o lidi po celém světě, kteří říkají, že chtějí vidět změnu. Ale v této chvíli je rozdíl v hnutí za lidská práva. Byl tu definovaný společný nepřítel. Bojujeme s nepřítelem uvnitř, když se navzájem střílíme na našich ulicích,“ pověděla Bottomsová. „Zabili jste dítě. Nebyl tu pouze jeden střelec, byli nejméně dva střelci. Osmileté dítě… Pokud chcete, aby nás lidi brali vážně a nechcete přijít o toto hnutí, pak nesmíme navzájem prohrát. Musí to skončit,“ pokračovala. „Nemůžete svádět vinu na policii. Je to vina lidí, kteří zastřelili dítě v autě. Způsobujeme si více bolesti než jakýkoliv policista,“ dodala.

Záznam tiskové konference z Twitteru Natisha Lance:

Atlanta Mayor, Keisha Lance Bottoms, says "Enough is enough... you shot and killed a baby." during a press conference today addressing the shooting death of an 8-year-old girl last night in southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/IqlzWQlFfY — Natisha Lance (@NatishaLance) July 5, 2020

Secoriya Williamson, otec zastřelené dívky, pověděl reportérům Fox News, že jeho dcera byla zastřelena nejméně dvěma lidmi, kdy dav ozbrojených lidí zahájil palbu na auto, ve kterém jela spolu s matkou. Autority řekly, že žena se v sobotu pokusila autem projet skrz ilegálně umístěné barikády v místě, když se na auto spustila střelba.

Bottomsová měla dále potvrdit, že byly problémy s některými protestujícími, kteří umisťovali do ulic bariéry. Řekla, že byla informována o tom, že překážky byly umístěny na silnici ani ne hodinu před tím, než došlo k zabití dívky.

„Říkají Black lives matter. Zabili jste svoji vlastní. (Dívka, stejně jako její rodiče, byla afroamerické příslušnosti) Zabili jste dítě, protože překročila barikády a jela zpátky? Zabili jste dítě. Neudělala nikomu nic,“ pověděl otec. „Na černých životech záleží? Zabili jste svoji vlastní. Zabili jste osmiletou dívku. Nic nikomu z vás neudělala. Chtěla se pouze dostat domů za svojí sestřenicí. To je vše, co chtěla,“ dodal otec zabité dívky.

Záznam výpovědi otce a matky zavražděné dívky:

"They say Black Lives Matter. You killed your own." Secoriya Williamson, father of 8-year-old Secoriea Turner, addressed the public during a press conf. today after his daughter was shot and killed last night while riding in a car w/ her mother in Southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/odowRbSXsq — Natisha Lance (@NatishaLance) July 5, 2020

K události došlo blízko restaurace s rychlým občerstvením Wendy´s, kde byl 12. června zastřelen černoch Rayshard Brooks policistou. Na nahrávce je však možno vidět, že muž byl zastřelen po tom, co se bránil zatčení a jednomu z policistů vzal taser. Policistovi nyní hrozí trest smrti. Restaurace byla později vypálena a okolí se stalo zázemím pro časté demonstrace vůči policejnímu násilí.

Podle nedělního oznámení policie, byla dívka v autě se svojí matkou a kamarádem matky, když se dostali z Interstate-75/85 na University Avenue a snažili se poblíž zaparkovat. Vjeli do skupiny ozbrojených osob, které blokovaly vjezd. „V nějaké chvíli, někdo ze skupiny začal střílet na vozidlo a zasáhl několikrát dívku v automobilu,“ zněla část policejní zprávy. Řidička pak dovezla dívku do Atlanstkého zdravotního centra, kde však dívka následkům zranění podlehla. „Osmiletá dívka byla zabita minulou noc, protože její matka jela po ulici. Pokud Secoriea nebyla v bezpečí minulou noc, pak nikdo z nás není v bezpečí,“ dodala starostka.

Video zachycující střelbu v Atlantě:

This happened next. pic.twitter.com/JxpMDphyDe — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 6, 2020

Hnutí Black lives matter mimo jiné upozorňuje na problém rasismu v řadách americké policie. Dle Fox News však policejní data ukazují něco jiného. „V roce 2018, posledním roce, pro které jsou vydána data, Afroameričané v USA tvoří 53 % známých pachatelů vražd a způsobili okolo 60 % loupeží, ačkoliv tvoří 13 % populace,“ napsal Heather Mac Donald v The Wall Street Journal.

