Ostře sledovaný příběh prchající saúdské dívky má šťastný konec. Získala azyl v Kanadě. Ale je zde temné varování

Dívka utekla minulý týden. S rodinou byla na dovolené v Kuvajtu, poslední den si přivstala, zakoupila letenku do Bangkoku v Thajsku a odletěla. Drama ji provázelo dále, v Thajsku jí byly zabaveny doklady a hovořilo se o deportaci. „Po přistání ke mně přišel jakýsi muž a řekl, že zpracuje moje vízum, ale místo toho mi zabavil pas. Vrátil se s letištní ochrankou a řekl, že mí rodiče si to nepřejí a že se musím vrátit do Saúdské Arábie,“ řekla agentuře Reuters. Zoufalá dívka se pak zabarikádovala v letištním hotelu, aby deportaci zabránila, a sdílela svou situaci na Twitteru, zvláště obavy, že do Bangkoku dorazil její otec. Obávala se, že kdyby došlo k deportaci, rodina by ji zabila. Původně se chtěla dostat do Austrálie. Nakonec však výzvu na její přijetí od vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přijal Justin Trudeau, premiér Kanady.

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back?????? pic.twitter.com/pQER7HDVi7 — Rahaf Mohammed ??? ???? (@rahaf84427714) January 7, 2019

Důvodem pro její útěk mělo být psychické i fyzické týrání od ostatních rodinných příslušníků, které podle jejího vyjádření trvalo již od jejích 16 let, což ji prý donutilo riskovat život a uprchnout. „Můj život byl v nebezpečí a cítila jsem, že nemám co ztratit,“ řekla o zoufalé situaci v Bangkoku. Chtěla prý sdělit zbytku světa, jak je se saúdskými ženy zacházeno. Její slova přinesly kanadská televize CBC a deník Toronto Star. Dívka tvrdí, že ji bili za to, že se nemodlila, a když si ostříhala vlasy, tak ji na šest měsíců uvěznili doma. „Je to denno denní útlak. Je s námi zacházeno jako s věcmi, jako s otroky. Nemůžeme rozhodovat o ničem, co chceme,“ řekla. Údajně přemýšlela i o tom, že si sáhne na život.

Je prý šťastná, že se dostala do Kanady, a plánuje se naučit anglicky, dokončit školu a najít si zaměstnání. Doufá, že její příběh dodá odvahu dalším saúdským dívkám a přiměje Saúdskou Arábii ke změně legislativy.

Najdou se však i tací, kteří se obávají, že dívka nebude v bezpečí ani v Kanadě. Mezi nimi například Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty DNES. „No, a teď vážně. Moje předpověď zní takto: dříve nebo později ji podřízne nějaký uvědomělý azylant, kterému Kanada platí živobytí a Korán,“ dává temnou předpověď novinář. „Anebo si půjde pro nějaké dokumenty na konzulát,“ připodobnil situaci dívky k zavražděnému saúdskému novináři Chašákdžímu Francis Bacon.

autor: kas