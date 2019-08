Ostrý Paroubek: Schwarzenbergův klon Petříček. Mladík Hamáček, Jandáka by tam nepřežili. A ocenění Klause ml.

Luboš Xaver Veselý si do internetové televize XTV pozval expremiéra Jiřího Paroubka. Dozvěděl se od něj, jak hodnotí situaci v ČSSD, koho by jmenoval ministrem kultury, jak se dívá na Janu Maláčovou, Tomáše Petříčka a další politiky. Vedle toho zdůraznil, že ruského prezidenta Vladimira Putina nepovažuje za hrozbu. Poměrně kritický byl však ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Ocenil Tomia Okamuru (SPD) i Andrej Babiše (ANO).

Hned v úvodu Paroubek konstatoval, že hlavní poraženým v kauze výměny ministra kultury je sociální demokracie. „Ale já nemyslím, že v tomhletom někdo nějak může vést," zmínil k tomu někdejší předseda vlády. A dodal, že politické body ztratil i premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman. „Když si vezmu poslední průzkumy, tak Miloš Zeman má důvěru asi 57 procent občanů a ČSSD v posledních volbách získala 4 procenta, takže já vycházím z toho, že by se vedení ČSSD měla vyhýbat jakýmkoli střetům. A zejména s prezidentem," zdůraznil Paroubek.

Pokud jde o exministra kultury Antonína Staňka, ten to asi prý s odvoláním ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta myslel dobře, ale protože jde o vlivnou osobnost, která má podle Paroubka „spoustu kamarádů a kamarádíčků“, tak měl Staněk počkat až po volbách do Evropského parlamentu. „Já kdybych byl na místě premiéra, tak mu řeknu ‚chlapče, počkej po těch volbách, pak uvidíme, jak se to vyvine‘,“ nabídl svůj pohled Paroubek.

Současnému prvnímu místopředsedovi ČSSD Romanu Onderkovi vyčetl, že vůbec celou kauzu spouštěl. „Roman Onderka byl skvělý primátor Brna, ale řekněme si otevřeně, že ne každý má na tu vysokou politiku, tak to může být tento případ,“ vyjádřil svůj názor expremiér.

ČSSD pak vyčetl, že Staňkovi neposkytla mediální krytí, pomoc PR odborníků. A když to dojde až tak daleko, že poslanec Petr Dolínek (ČSSD) jde na demonstraci a kritizuje vlastního ministra, tak to už je prý jen další ze série chyb. Další chybou prý bylo vybrat na post ministra kultury Michala Šmardu, kterého prý nikdo nezná a nepřinesl by strašně body. Paroubek by prý vybral někoho kvalitního.

„Nějakého Slávka Jandáka, možná nějakého nového Slávka Jandáka. Ale já tam nikoho mimo Slávka Jandáka nevidím. Možná Jan Birke,“ pravil Paroubek s tím, že strana potřebuje někoho se zkušenostmi, kdo bude zároveň schopen přinést neobvyklá řešení.

„Ale pan (předseda ČSSD Jan) Hamáček a všichni tihle chlapci, chlapci – oni to jsou opravdu mladíci, tak by to neměli pojímat jako boj proti urnovým hájům, protože si myslím, že oni si o některých lidech myslí, že to jsou staroušové. To si mysleli už o panu Staňkovi, zkrátka jim nezapadá do party. Kdyby si tam vzali Slávka Jandáka, tak to už by na ně asi bylo i moc, protože by měli pocit, že by je občas poučoval, ono je to možný, že by je poučoval, ale možná by to něco přineslo. Zužovat frontu takovým způsobem jako ‚Foldyno, ty sem nepatříš, blbneš, říkáš kraviny, mazej ze strany‘, tak to jsou věci, kde bych počítal do pěti a možná do deseti. Foldyna použitelný je, ale ne na vysokou politiku taky,“ zaznělo z úst bývalého šéfa ČSSD.

Vyjadřovat se prý umí i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která má tah na bránu, byť by prý mohla rozšířit svůj repertoár témat. Zato ministr zahraničí Tomáš Petříček voliče ČSSD nepřitáhne. „Pan Petříček, to je klon pana Schwarzenberga, tak ten ty staré voliče ČSSD nepřitáhne,“ uvedl Paroubek.

Kdyby sociální demokracie chtěla, prý by jí i pomohl, ale vedení strany se tváří, jako by neexistoval. Tak jim prý oplácí stejně, byť na něj prý v Lidovém domě mají telefon a kdyby chtěli jeho pomoc, můžou mu zvolat.

Poté přehodil tematickou výhybku ke kauze zesnulého právníka Zdeňka Altnera, který sváděl s ČSSD bitvy o zaplacení svých služeb. Paroubek jako předseda prý Altnerovi nabízel na počátku tisíciletí 70 milionů korun v mimosoudním vyrovnání, aby byla ta věc odstraněna ze světa. „On to tehdy hrdě odmítl, tak ty peníze nemá, nemá je dodneška,“ řekl Paroubek. Peníze zatím nemají ani Altnerovi dědicové.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani přímá volba prezidenta. „Já když vidím, co chce kandidovat, nebo kdo už kandidoval, jací zvláštní lidé, tak o tom samozřejmě uvažuju. Ale na to potřebujete tým lidí a potřebujete na to peníze.“

Na prezidenta prý může člověk kandidovat také až poté, co má vyřešené osobní věci, a ty on prý nemá. Pořád vede právní bitvu se svou prý brzy již bývalou ženou Petrou Paroubkovou, která o něm údajně tvrdí, že si doma přehrabuje miliardy. Miliardy, které si prý nakradl. Podle Paroubka to není pravda, ale takováto kauza každou veřejně známou osobnost poškodí. „Takže já se nechci dostat do situace, že jsem uškrtil babičku ponožkou a tak dále,“ zlobil se ve studiu Paroubek.

Pár slov řekl i k Trikolóře Václav Klause mladšího. Ač prý s Klausem v řadě věcí nesouhlasí, oceňuje skutečnost, že je to člověk, který žije problémy České republiky a snaží se je řešit, i když podle Paroubka nabízí výstřední řešení.

Za mimořádně schopného člověka označil i předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. „Je to nejlepší populista v zemi. ... Je to mimořádně schopný člověk. Je zajímavé, že když jsem byl předsedou ČSSD já, tak tady nebyl prostor pro lidi, jako je on, takže se tady stalo něco špatně za Sobotkova vedení,“ rýpl si do svého nástupce Bohuslava Sobotky.

Posteskl si, že jako šéf ČSSD prý stál také proti vlivným skupinám, např. proti panu Bakalovi, kterému se prý vyplatilo investovat miliony, aby mohl Paroubka zničit, když pak mohl prodat byty OKD za miliardy korun.

Zavěštil si také, jak dopadnou příští volby. TOP 09, STAN nebo lidovci podle něj brzy vypadnou ze Sněmovny. Možná to budou i dvě z těchto tří stran, takže se politická situace zjednoduší.

Pár slov věnoval i situaci v Praze. Stávající pirátský primátor Zdeněk Hřib prý Prahu nerozvíjí, jak by měl, takže zatímco města jako Linec, Vídeň nebo Drážďany se rozvíjejí, Praha nikoli, a to podle Paroubka není dobře.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani mezinárodní politická scéna. Rozhodně za nebezpečného nepovažuje ruského prezidenta Vladimira Putina. „Já řeknu jenom pár čísel. Rusko dává na zbrojení každoročně asi 70 miliard dolarů, Velká Británie dává víc, Spojené státy dávají mnohonásobně víc, evropské státy NATO dávají asi 200 miliard eur každoročně na zbrojení. Rusové mají výbornou armádu, velmi účinné zbraně i doktrínu. Z mého hlediska to není papírový tygr, ale je to nebezpečí, které se přehání,“ zdůraznil Paroubek.

A pustil se do 45. prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten prý představuje obchodní hrozbu, protože je nevypočitatelný.

„V tuhle chvíli má na paškálu Čínu. Před čtrnácti dny byla v Šanghaji delegace, která předložila takové návrhy, které se dají předložit jen za situace vyhrané války. A až vyřídí nějakým způsobem Čínu, tak se bude věnovat Evropě a pokud zvýší cla v automobilovém průmyslu, tak bude mít německá ekonomika problémy. A ta česká, která je s německou spjata pupeční šňůrou, tak bude mít problémy také. Nejlepší by bylo, kdyby Američané Trumpa vyměnili, ale jak znám mentální profil amerického národa, tak oni ho nevymění,“ pravil Paroubek.

Ve druhé polovině rozhovoru pronesl také pár slov na adresu exposlance ČSSD Davida Ratha. Část peněz, s nimiž operoval, prý mohla být i pro ČSSD. „Ale kdybych já byl předsedou ČSSD, tak by se to nemohlo stát, protože já jsem nikdy nikomu pokyny, aby hejtmani financovali stranu, nedával,“ uvedl Paroubek.

Andreje Babiše označil za schopného premiéra, kterému se podařilo stabilizovat státní dluh. To však nic nemění na tom, že se premiérem stát neměl, protože trestně stíhaný člověk by podle Paroubka prostě neměl být premiérem. „Je to člověk, který tvrdě pracuje, ale ta pracovitost je tak trošku k ničemu, protože ten jeho obraz má slabinu.“

Pochválil také předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. To je podle Paroubka člověk, který dokáže přitáhnout voliče. Ale TOP 09 prý už brzy nemusí stačit ani tato Pospíšilova schopnost.

Podstatně kritičtější byl ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Je to podle Paroubka hezká dáma, ale prý by neměla v Německu a v Polsku poučovat své zahraniční partnery. Když byla ve Francii, měla se prý ptát, jak jsou na tom lidé zranění během demonstrací tzv. žlutých vest. Pokud to neudělala, tak Francii a Maďarsku měří dvojím metrem, což podle Paroubka rozhodně není v pořádku.

Když se rozhovor blížil k závěru, nešetřil Českou televizi. Paroubek soudí, že veřejnoprávní televize není objektivní.

„Myslím, že není tak úplně objektivní. Objevují se tam stále ti samí lidé, kteří mají mainstreamové názory. Dneska už tam nezvou ani pana (Jaroslava) Baštu. Já už jsem tam nebyl několik let. Když mě tam pozvou, tak mi řeknou, že to bude na pět minut a z toho čtyři bude mluvit moderátor, no tak to já ji říkám ‚nezlobte se, ale tohle nemám zapotřebí‘,“ vysvětlil Paroubek. „Je to určitý typ lidí a snaží se předkládat určitý typ představ té veřejnosti, manipulovat s veřejností. Tak to prostě je,“ dodal.

Zkritizoval i generálního ředitele a majitele TV Barrandov, s nímž se prý soudí. Paroubek věří, že Soukup soudní spor prohraje.

