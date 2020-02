Ostrý hlas z Trikolóry proti Náměstí Borise Němcova: Když si o tom pánovi něco zjistíte...

Na návrh pražské koalice na přejmenování náměstí Pod kaštany, na kterém sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova, reagoval politik Martin Chmela (Trikolóra). Ve svém komentáři napsal, proč si nemyslí, že jde od vedení města o krok správným směrem. Schytal to od něj jak zavražděný opoziční politik, tak i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a především pak samotní Piráti. Podle Chmely má jít o „dětinský, politicky nedospělý šťouchanec Rusku“. A naznačil, co teď můžeme od Ruska, pokud dojde 27. února k přejmenování ulice, kdy uběhne přesně pět let od vraždy Němcova, očekávat. Ve hře jsou prý dvě varianty.

Boris Němcov byl podle něj „vysoce kontroverzní politik“. A upozornil, že je k tomuto politikovi nedostatek informací, a podle něj má být člověk nucen „číst mezi řádky, tak jako v minulých dobách“. Zdroji informací prý nesmějí „samozřejmě být mainstreamová média“. „Protože pokud budete čerpat z těchto médií, tak si o panu Němcovovi budete myslet, že to byl nový mesiáš a že ho zastřelil samotný Putin přímo z okna Kremlu,“ tvrdí politik Trikolóry.



Chmela píše, že to byl právě Boris Němcov, který byl po řadu let příznivcem Vladimira Putina a nemalou měrou se zasloužil, aby Jelcin Putina vybral za svého nástupce. „Dokonce psal o Putinovi obdivné články do New York Times. Taky se z mainstreamu nedozvíme, že Němcov byl velkým zastáncem monokratického stylu vládnutí v Rusku, které tak úplně nekoresponduje s aureolou liberála. Jak je uvedeno výše, Němcov byl vicepremiérem za prezidentování Jelcina (předtím byl gubernátorem v Nižném Novgorodu), což bylo období nezřízeného rozkrádání státního majetku ve prospěch určitých skupin lidí (známá je jeho privatizace papírenského kombinátu za částku 40x menší oproti skutečné hodnotě z dob, kdy byl ještě gubernátorem, nebo kontroverzní rusko-japonská dohoda o rybolovu, která způsobila Rusku škodu ve výši cca deset miliard dolarů),“ tvrdí dále člen hnutí Trikolóra. Mgr. Martin Chmela Trikolóra



A píše, že v roce 1999 Němcovova strana získala 8,52 %, v roce 2003 cca 4 % a v roce 2007 ani ne 1 %. „Nemyslím si, že by Putin v noci usínal a ráno se budil s myšlenkou eliminace předáka strany s ani ne 1 % popularity,“ myslí si.



Podle Chmely má celá tato akce mít „výhradně zahraničněpolitický dopad na vztahy s Ruskem“. „Zdeněk Hřib byl zvolen za Piráty, což je strana, která se prezentuje jako strana hájící svobodu a právo, zejména prý chrání ústavu. Jenomže ústava zahraniční politiku svěřuje vládě a prezidentovi, o roli primátora Prahy skromně mlčí,“ vyčítá. Podle politika je tento postup proti ústavě a „jejímu duchu“ a je jen „dalším důkazem pokrytectví některých Pirátů“.



Poukazuje, že prý jde „o šťouchanec Rusku, protože je to zrovna v módě a jistě dotyční očekávají, že je mainstreamoví novináři za toto jednání pochválí“. A jmenuje například novináře a komentátora Jindřicha Šídla. Fotogalerie: - Ruská propaganda

Chmela doufá, že Rusko zareaguje buďto ignorací, anebo recipročně přejmenuje ulici, kde sídlí české velvyslanectví. „Toto by však bylo pro Českou republiku dvojnásobně potupné, protože ulice, kde sídlí naše velvyslanectví, je pojmenována po Juliusi Fučíkovi, což je celosvětově známá osobnost protinacistického vzdoru. Troufám si říct, že celospolečensky přijímána,“ pokračuje.



A předjímá, co by se mohlo v nejhorším případě podle něj stát: „Kdyby přejmenovali tuto ulici třeba na ulici Martina Bursíka, politika, jehož strana má rovněž méně než 1 % voličské podpory, tak to už by snad bylo i lepší, kdyby nám místo toho raději utáhli kohoutky.“ RNDr. Martin Bursík



Přejmenování ulice, v níž velvyslanectví Ruské federaci sídlí, by se mohlo zrealizovat již 27. února, kdy uplyne pět let od vraždy Borise Němcova. Server Aktuálně.cz informoval, že se záměrem souhlasí místopisná komise, která souhlasila také s pojmenováním veřejného prostranství po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Její jméno by mohla nést promenáda, která by v Královské oboře ve Stromovce vedla od Místodržitelského letohrádku.



Pražský primátor Hřib předpokládá, že hlasovat by mohli 24. února. „Chtěl bych stihnout ceremoniál slavnostního odhalení na výročí vraždy Borise Němcova, ideálně i s dcerou Borise Němcova,“ sdělil serveru Hřib s tím, že návrh podle něho podporují všechny koaliční strany, protože jsou zde hodnotově na stejné vlně.



Šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský to označil za určitý symbol, jenž podporuje lidi, kteří jsou ochotní si zkomplikovat život, jsou stateční a na svou statečnost potom doplatí. „Takovéhle lidi potřebujeme v každém režimu, udělali něco mimořádného a je dobré si je připomínat,“ uvedl Čižinský. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor

