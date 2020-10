Ostrý střet minuty před volbami: Babiš a Hamáček nikde. Zato Okamura soptil: Další azylová centra pro migranty? To zarazíme!

Český rozhlas uspořádal poslední předvolební debatu před krajskými a senátními volbami. Pozval lídry sněmovních stran. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nedorazil. Nedorazil ani předseda ČSSD Jan Hamáček. Přesto to byla debata velmi živá, kde Tomio Okmura hřímal na téma uprchlíků, předseda lidovců Marian Jurečka vyjádřil nad premiérem Babišem lítost a šéf Pirátů Ivan Bartoš popsal, jak by se dalo pomoci minimálně sto tisíc lidem.

V debatě Českého rozhlasu se sešli místopředseda hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček, lídr ČSSD ve Středočeském kraji Robin Povšík, šéf komunistů Vojtěch Filip, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, lídr KDU-ČSL Marian Jurečka, předseda SPD Tomio Okamura, předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda ODS Petr Fiala a lídr hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

Podle očekávání hosté debatovali o koronavirové krizi.

„Celá země žije koronavirem a tím, jaké dopady koronavirus na naše životy má. A já si myslím, že by voliči měli mít možnost vystavit vládním stranám vysvědčení o tom, jak se s tou epidemií popasovaly a popasovávají,“ uvedla předsedkyně TOP 09.

Kdyby nebylo koronaviru, jedním z klíčových témat by podle Pekarové Adamové bylo zlepšení životního prostředí.

Místo premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše vyrazil za hnutí ANO do debaty předseda Sněmovny Radek Vondráček. Ten je přesvědčen, že krajské volby nebudou zdaleka jen o koronaviru. „Já tady nechci nijak snižovat téma covid-19, média jsou toho plná, ale myslím si, že se budou lidé rozhodovat i na základě jiných kritérií,“ konstatoval.

Fiala zdůraznil, že je evidentní, že vláda koronavirovou krizi nezvládá a lidé dostanou šanci to zhodnotit. „Téma to určitě je. To, že vláda tuhle situaci nezvládá, je prostě zjevné,“ řekl Fiala.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan a předseda lidovců Marian Jurečka se shodli na tom, že koronavirus je klíčovým tématem, ale není jediným tématem. Podle Jurečky lidé stojí i o zlepšení dopravní infrastruktury, mají strach, zda si udrží práci a tak podobně. A dobrý hejtman může ve spolupráci s vládou i s EU pomoct tyto problémy řešit. Vládní strany podle něj v koronavirové krizi nevyvolaly dobrou atmosféru. „Byla to atmosféra zmatku, strach a chaosu,“ pravil.

Podle Rakušana by voliči měli také zhodnotit, co pro ně hejtman či hejtmanka udělali či neudělali v předchozích čtyřech letech.

Když dostal slovo předseda SPD Tomio Okamura, připomněl, že většina ostatních stran nechce jít s SPD do koalice a podal svou vlastní verzi toho, proč ostatní strany o spolupráci SPD nestojí. „Tam, kde bude SPD v koalici, tam se prostě krást nebude. Ani se nedivím, že tyhlety strany nechtějí s SPD do koalice jít, protože my bychom jim utnuli tyhlety čachry machry,“ sliboval v rozhlase.

Vytáhl také téma migrační krize. „Prostě není možné, aby se tu provozovala čtyři další azylová centra. My to zarazíme,“ hřímal.

Ke slovu se dostal také lídr středočeské ČSSD, který na debatu dorazil místo šéfa strany Jana Hamáčka. Zdůraznil, že kraje mají na starost péči o sociální služby. „Kraje se dokázaly postarat o to, aby domovy pro seniory byly bezpečné, jak se podařilo zajistit kontakt seniorů s jejich rodinami,“ upozornil Povšík.

Bartoš okamžitě kontroval, že jednou ze sociálních otázek je i otázka exekucí, kterou je třeba řešit. „Protože přes sto tisíc lidí je v exekuci neprávem,“ pravil Bartoš. Upozornil, že kdyby se vláda odhodlala těmto lidem pomoct, dostalo by se sto tisíc nových pracovních sil do ekonomiky a to by pomohlo celé České republice.

Proti vládním stranám se ohradil také Marian Jurečka a konstatoval, že řada rodin už dnes vyčerpala své finanční rezervy a ve druhé koronavirové vlně potřebují pomoct.

Pakt o neútočení

Moderátor Jan Pokorný se poté Jurečky zeptal, zda by politici dokázali podepsat jakýsi pakt o neútočení a dokázali opravdu táhnout za jeden provaz.

„Pan premiér i včera na České televizi říkal, jak my na něj pořád útočíme, ale mě to mrzí, protože to není pravda. To, že nabízíme trochu jiný pohled, neznamená, že na někoho útočíme,“ upozornil Jurečka.

Také předseda SPD Okamura volal po spolupráci. „Já jsem tady za SPD vyzval, abychom si sedli k jednomu stolu a začali spolupracovat.“

Fiala připomněl, že opozice volala po spolupráci už od jara, ale prý to ztroskotalo právě na premiérovi Babišovi. „Pan premiér má představu, že kdokoli reprezentuje opozici a předkládá odlišné návrhy, tak je nepřítelem státu, protože stát je on,“ upozornil Fiala. Vláda podle něj místo spolupráce jen straší lidi a činí jedno chaotické opatření za druhým.

To, že se vůle ke spolupráci ze strany opozice dá dohledat, prohlásila i šéfka TOP 09 Pekarová Adamová. Vláda však podle ní spolupráci s opozicí odmítá a předvádí pouze „chaos nad chaos“.

Radek Vondráček se okamžitě bránil, že vláda chaos nevyvolává. Premiér prý lidi dokonce uklidňoval. „Já tady potvrzuju, že jsem jako předseda Sněmovny zažil krásných 14 dní, kdy jsme se tady dokázali spolu bavit,“ uvedl k první vlně koronaviru.

„Rozhodně se bráním proti tomu, že snad strašíme covidem. Kolikrát na tiskových konferencích i ze strany premiéra padla slova uklidnění,“ zaznělo také z úst Radka Vondráčka.

„Když se ke slovu dostal šéf komunistů Vojtěch Filip, upozornil, že některé kraje zvládají krizi lépe, než jiné. I to by podle něj měli občané zohlednit.

Poté si rýpl do opozice, že sice nabízí různá řešení, ale na rozdíl od komunistů poté představitelé jiných opozičních stran nezvedli ruku pro rozpočet a tím se snažili zbavit odpovědnosti, Já si nedovedu představit, že bych něco navrhoval, aniž bych věděl, z čeho to zaplatit,“ upozornil Filip.

Povšík dodal, že vláda dělá vše pro to, aby udržela nezaměstnanost na co nejnižší úrovni. I teď v koronavirové krizi. Proto připravila zákon o kurzarbeitu. Podle lídra ČSSD ve Středočeském kraji šlo o krvavý kompromis, ale ministerstvo práce si za ním stojí. Povšík je jedním z náměstků ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD).

Bartoš varoval, že by ani s pomocí kurzarbeitu, ani nijak jinak nemělo být možné držet při životě „zombie firmy“, ale naopak by stálo za to, udržet ekonomický prostor otevřený firmám, které sází na průmysl 4.0 a na moderní podobu podnikání.

Ve druhé polovině debaty Vondráček konstatoval, že hnutí ANO do voleb postavilo zkušené hospodáře a Marian Jurečka vyrazil do protiútoku a konstatoval, že hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) řídila kraj všelijak, ale rozhodně ne zodpovědně.

Vondráček se Pokorné Jermanové okamžitě zastal a konstatoval, že se ve Středočeském kraji podařilo mimo jiné opravit řadu silnic.

A pokud Jurečka tvrdí, že hejtmanka Pokorná nehospodaří dobře, měl by se prý podívat do Zlínskéího kraje, kde je hejtmanem lidovec Jiří Čunek, který trvá na výstavbě nové krajské nemocnice a to je podle Vondráčka nezodpovědný projekt.

Ale tím to neskončilo. Jurečka okamžitě oponoval, že hejtman Čunek ve svém kraji hospodaří dobře. „Zlínský kraj dostal cenu ‚nerozhazujeme‘,“ zdůraznil.

Jakmile znovu promluvil Rakušan, popsal, s kým Starostové a nezávislí nepůjdou do koalice. Nebudou prý spolupracovat s extremistickými politiky a s komunisty. Šéf komunistů Vojtěch Filip se brzy ozval. „Jestli ti Starostové nechtějí dělat pro všechny a někoho vylučují, tak mi to přijde trochu podivné,“ pravil Filip s tím, že i komunisté mají řadu starostů a místostarostů a a priori komunisté nevylučují ze spolupráce nikoho.

Většina lídrů parlamentních stran se v závěru debaty shodla, že jsou důležité nejen kraje, ale také Senát. Občané volí i do jedné třetiny Senátu. Lídři se shodli na tom, že Senát funguje ve vyvažování, v systému tzv. brzd a protivah.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že stávající předseda Senátu Miloš Vystrčil pomáhá narovnat Čechům páteř, když je aktivní v zahraniční politice.

Předseda ODS Petr Fiala s ní souhlasil.

Vondráček poukázal na slabinu Senátu.

„Bohužel, Senát trpí nízkou účastí ve volbách. Já nejsem zastánce zrušení Senátu, ale toho, jak zvýšit legitimitu, protože ve druhém kole při 15% účasti je senátor zvolen 9 tisíci hlasy voličů. Ale ti, co jsou zde momentálně zvoleni, tak jim vyhovuje současný stav,“ posteskl si Vondráček.

Šéf komunistů Filip byl k Senátu kriticky. „Ona je to spíš brzda,“ pravil. Zdůrazňoval také, že z hlediska Ústavy nemá Senát zasahovat do zahraniční politiky, to je věc vlády.

Okamura byl k Senátu ještě kritičtější,

„Já bych Senát zrušil, já bych řekl, že není standardem zemí o velikosti české republiky mít dvě parlamentní komory, “ poznamenal Okamura s tím, že on sám byl senátorem a seznal, že je Senát zbytečný.

V tu chvíli se ozval Rakušan.

„Senát své místo v České republice má. Už jen to, že populisté a extremisté si žádají jeho zrušení, je pro mě signálem, že Senát je potřeba,“ pravil.

