Ostrý útok: Petříček je b*b a vládu sesadit, uvedl Ondráček z KSČM

Po dalším zatýkání demonstrantů, kteří v Rusku volali po osvobození tamního nejvýznamnějšího opozičního politika Alexeje Navalného, nešetří český ministr zahraničí Tomáš Petříček kritikou režimu Vladimira Putina. Ale prezident Miloš Zeman za to Petříčkovi vyčinil. Do útoku na Petříčka zatroubil také komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Mohlo by to prý skončit i pádem celé Babišovy vlády.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček zkritizoval režim Vladimíra Putina za to, že policie zadržela na akcích na podporu zadrženého opozičního politika Alexeje Navalného víc než 5 tisíc lidí po celé Ruské federaci.

Petříček ve vztahu k Rusku zmínil také možnost uvalení dalších sankcí na Putinův režim.

„Podívejte se, vždyť s tím Navalným je to naprostá šaškárna. On je vydáván za bojovníka za demokracii, ale já jsem se v monitoru dočetl, že podpořil připojení Krymu (k Rusku) a podporoval i stalinské deportace. Myslím si, že je to ruský nacionalista. Nic proti tomu, on je ruský nacionalista, ale neměl by předstírat, že je bojovníkem proti putinovskému režimu. On je totiž jen proti (Vladimiru) Putinovi. Možná proto, že by chtěl být na jeho místě sám,“ konstatoval Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1.

„Pan ministr Petříček by se měl seznámit s těmi fakty, které jsem teď řekl, aby byl kvalifikovaným ministrem zahraničí,“ vypálil prezident.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček zašel ještě dál a volal po vyhazovu Petříčka nebo rovnou po vyhazovu celé vlády Andreje Babiše (ANO).

„Často se mě ptáte, proč KSČM nepožaduje po vládě nákup ruské vakcíny Sputnik V? Chci vás ujistit, že my toto téma otevíráme při každém jednání s vládou, ale co můžete chtít po vládě, která má hlavu až po krk v bruselské zadnici a na zamini rusofoba (abych nepsal rovnou blba)? Od pana Babiše jsem několikrát slyšel - až to schválí EU... Ale řekněme si upřímně, proč by Rusko, které vakcínu má a ví, že my ji potřebujeme, dodávalo do EU, potažmo k nám, když jediné, co odsud slyší, je slovo sankce. Jako možné řešení proto vidím vyhodit Petříčka nebo možná raději rovnou celou vládu neschopných a nechat to dovládnout úřednickou vládu," napsal Ondráček na sociální síti Facebook.

