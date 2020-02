Osvětim neosvobodili Rusové? Milé elity EU... Přepisují se dějiny v přímém přenosu? Martin Koller přináší fakta

reklama

V podstatě už jen navazuji na známého poctivce a neúnavného hledače dobra a pravdy Jana Schneidera, ale nelze přehlédnout další vítězství euromarxistické pravdy a lásky, především té pravdy v německé bruselské EU. Prohlášení nejvyšší komisařky a dalších dvou šéfů této instituce ničící Evropu k 75. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora v Osvětimi spojeneckými armádami je opravdu ilustrativní lží, která opět dokazuje, že lež a korupce jsou základními pilíři EU.

Soustava více než 40 koncentračních táborů komplexu Osvětim, později Osvětim Březinka (Auschwitz-Bürkenau), především nebyl nacistický koncentrační tábor, ale německý. Pseudostát vedený nacisty, které podporovala většina Němců, se oficiálně jmenoval Třetí říše národa německého a měl v době založení prvního koncentráku roku 1940 diplomatické kontakty s mnoha zeměmi včetně USA, SSSR, Švýcarska nebo Švédska. Takže žádné Nacisticko a nacistický koncentrák, ale německý. Jako dozorci tam ostatně pracovali nejen Němci, ale i více než 200 Ukrajinců. Proto by parta z Bruselu a Berlína mohla mluvit rovněž o osvobození koncentráku banderovského. Obzvláště by to měli zdůraznit v situaci, kdy se přední reprezentant Fialovy ODS chystá stavět dozorcům z německých koncentráků ukrajinského původu, kteří sloužili i v první divizi ROA, pomník v Řeporyjích. Pochybuji, že tyto zločince dokáže nějakým způsobem separovat od ostatních zrádců, kteří bojovali v celé Evropě proti Spojencům (kteří osvobodili Osvětim), a to i s podporou pánů Fialy a Vondry, kteří se v něm vidí.

Pro informaci je dobré připomenout, že v komplexu Osvětim-Březinka bylo zavražděno zhruba 1,3 až 1,5 milionu lidí, z toho kolem 90 % židů. Ostatní pocházeli z celé Evropy včetně 15 000 sovětských válečných zajatců. Přesný počet zavražděných, většinou v plynových komorách, se nedá přesně zjistit. V Osvětimi se konaly rovněž experimenty německých, nikoli nacistických lékařů na živých lidech včetně dětí. V listopadu 1944 byl hlavní tábor zrušen, plynové komory demolovány trhavinou, 58 000 vězňů schopných jít vyrazilo na pochod smrti do Německa a táborové baráky se zbývajícími byly zapáleny.

Rudá armáda, nikoli nějaká spojenecká vojska, osvobodila pouze 7 500 vězňů z celého komlexu. Nicméně Rudá armáda byla jednou z hlavních tří ve spojenecké koalici proti nacistickému Německu a jeho fašistickým satelitům. Ovšem tvrzení, že Osvětim osvobodila spojenecká vojska, je asi stejně smysluplné jako tvrdit, že Rudá armáda se vylodila na Sicílii nebo v Normandii, protože byla součástí spojenecké koalice. Jak známo, na poslední oslavy vylodění v Normandii euromarxisté bojující za pravdu nepozvali politickou reprezentaci Ruska, zato se tam předváděla reprezentantka Německa Merkelová a tvářila se, že Němci vlastně byli na straně vítězů. Kupodivu nikdo z reprezentantů tehdejších spojeneckých vojsk ji nevykopl a nepřipomněl jí bratříčkování se sudeťáky. Takže opět přehlídka účelových bruselských lží, pokrytectví a primitivní protiruské propagandy. Anketa Chcete, aby byl Donald J. Trump znovuzvolen prezidentem USA? Ano 66% Ne 11% Kašlu na to 23% hlasovalo: 2309 lidí

Faktem je, že ztráty Rudé armády v Praze byly kolem 30 vojáků včetně osádky zničeného tanku T-34 na Klárově a v rozsahu takzvané velké Prahy kolem 500 vojáků. Němci odtáhli na základě dohody s reprezentací pražského odboje a především proto, že Rudá armáda byla tak řečeno za dveřmi a blížila se z východu i ze severu. Jinak by se z Prahy nehnuli a čekali na Američany, kteří již několik dnů popíjeli pivo, tehdy ještě české, v Plzni. Němci by bez příchodu Rudé armády stihli zavraždit ještě tisíce obyvatel Prahy, a nejen Prahy. Prahu tedy taky neosvobodili žádní spojenci, ale Rudá armáda jako jeden z hlavních členů spojenecké koalice, ale sama. Americká armáda se před nimi po Praze projela cestou do Velichovek a ani se nenamáhala, aby Němce vyzvala ke kapitulaci, přestože ti by to přijali s nadšením a kapitulovali by možná rádi i před jedním seržantem v jeepu s bílou hvězdou.

Fakt, že americká armáda se ani nepokusila vyzvat Němce ke kapitulaci již pátého května, stál český národ několik tisíc životů, jak popravených vězňů, tak v boji, protože musel s výjimkou úzkého pruhu území na jihozápadě čekat na osvobození Rudou armádou. Pokud bychom měli vzít stejné měřítko na americkou armádu, která neměla v Plzni vyklizené Němci žádné padlé a jen jednoho opilého utopence, museli by plzeňští radní zbourat všechny pomníky americké armádě. Oni s tím už stejně začali, protože se nestyděli prodat budovu, v níž sídlil Patton Memorial, a vlastně toto pracoviště pracující dlouhodobě na informovanosti o americké armádě pomalu vyhodit na ulici. Euromarxisti z Berlína a Bruselu, kteří dlouhodobě štvou proti americkému prezidentu Trumpovi, museli být přímo v radostném rauši.

Jen bych ještě připomněl, že komplex táborů Osvětim-Březinka měl i mimořádný ekonomický efekt. Byla tam postavena řada továren, kde pracovali zadarmo vězni. Dále se zpracovávalo vše po zavražděných, počínaje jejich zlatými zuby. To vše pomáhalo k udržování chodu Německa ve válce. A nedělejme si iluze, pomohlo to i ekonomickému startu Německa po válce. Z nakradeného majetku se velká část nevrátila a Německo dluží dodnes reparace mnoha zemím, počínaje Ruskem. Fakt, že Německo nepotrestalo většinu válečných zločinů svých vojáků, policistů a civilistů na okupovaných územích států Evropy, je ilustrativní doklad nacistické zatvrzelosti a arogance a dodnes je vyřazuje ze společenství slušných a demokratických antinacistických zemí.

Takzvané spojenecké osvobození Osvětimi má ještě jeden trapný podtext, který vede reprezentanty USA a Británie k neodporování německému lhaní kolem druhé světové války, a o Osvětimi především. Z tamních koncentráků uprchlo několik stovek lidí. Dva z nich se dostali až do Anglie a informovali slavné spojence o Osvětimi. Opakovaně nejen uprchlíci, ale reprezentanti světového židovstva požadovali bombardování komplexu táborů Osvětim-Březinka. Kupodivu se nic takového nestalo. Dokonce nebyly bombardovány ani železniční tratě, po nichž se dovážely budoucí oběti plynových komor z celé Evropy. Politici a velitelé letectva USA a Británie vymýšleli všemožné výmluvy a realizaci odkládali. Vězňové přitom viděli vícekrát spojenecké bombardovací svazy, které letěly kolem. Až po válce vyšel najevo ostudný fakt, že USA i Británie nechtěly přijímat židovské uprchlíky. To ostatně dělali již v rámci nacistického teroru v Německu před válkou. Švýcarsko dokonce řadu z nich zadrželo a vydalo Němcům. Málokdo dnes připomíná, že nezanedbatelný počet židů naopak přijala Čína a jihoamerické země. Slavná spojenecká vojska rovněž odmítla shoz zbraní vězňům, kteří byli ochotni raději povstat než se nechat umučit. Sovětští zajatci dokonce jednou povstali a židovské komando z krematoria rovněž.

Obecně můžeme mluvit o pokračování snahy německého vedení EU o změnu oficiální historie s cílem postupného zamlčování německých zločinů z období druhé světové války a v posledních letech před druhou světovou válkou. Jen bych závěrem připomněl, že euromarxismus definuji pracovně jako politickou ideologii tvořenou spojením koloniálního imperialismu, trockismu, islámského neomarxismu Garaudyho, protibělošského rasismu a byrokratického teroru Bruselu, realizovanou cestou podpory menšin a sexuálních úchylek všeho druhu vůči životním zájmům evropských národů, států a jejich základu rodině, a to ve službách nadnárodních globalistických korporací a jejich evropské služky německého rasistického kolonialismu a revanšismu. S původním marxismem má euromarxismus společné pouze to, že mnozí z jeho současných tvůrců, hlasatelů a přisluhovačů jsou bývalí i současní evropští socialisté, komunisté a další levičáci včetně křesťanských a ohlupují národy Evropy pseudolevičáckými a ekologistickými mediálními komediemi.

