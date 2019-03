Otec dvou psů Pospíšil, kolaborant. Po včerejším výroku o „Evropanech" je zatraceně horko

"Vnímání Evropské unie na západě, ve starších evropských státech, je výrazně odlišné od toho, jak to bohužel vnímají některé přistoupivší země z bývalého postkomunistického bloku. Je to dáno atmosférou u nás, že se s Evropskou unií zas tak neidentifikujeme. Jsme my, pak je zeď a pak je Brusel. To, že my jsme součástí Bruselu, to, že volby jsou důležité, protože jejich výsledek ovlivní skrz evropskou legislativu i naše životy zde, to si lidé bohužel neuvědomují," řekl europoslanec a pražský zastupitel.

"Jak vy osobně jako europoslanec s tímto fenoménem bojujete?" ptal se Denemark Pospíšila. Ten řekl, že jako europoslanec má omezené možnosti, ale v posledních pěti letech prý navštívil desítky středních škol , kde se prý kdy snažil mladým lidem osvětlit, o čem je Evropská unie. "Snažím se soustředit na mladší generaci, protože vy už jste se nenarodili jako Češi, ale jako Evropané. Máte největší potenciál využít výhody Evropské unie," pronesl Pospíšil.

Zejména tato poslední věta leckeré zaujala. Například toto vzkazuje europoslanci poslanec ODS Jan Skopeček: "Chtěl bych předsedovi TOP09 Jiřímu Pospíšilovi vzkázat, že mé půlroční dítě se rozhodně narodilo jako Čech a bude tak i vychováno. Věřím, že většině rodičů se v ČR rodí primárně Češi a nikoliv Evropané. Spolupráce v rámci EU nesmí znamenat vzdání se vlastní státnosti, kořenů, historie, identity."

Skopečkovo doporučení bylo ještě umírněné. Publicista a glosátor Josef Provazník přirovnal Pospíšilův výrok rovnou ke kolaboraci: "Vy mladí už jste se nenarodili jako Češi, ale jako Němci. Chceme, aby Protektorát Čechy a Morava byl aktivním členem Velkoněmecké říše.

Obergruppenführer

Georg Pospischil v. r."

A ekonomka Hana Lipovská odhaluje, proč tak Pospíšil uvažuje: "Rozhovor s Jiřím Pospíšilem je objevný. Tvrzení 'jsme součástí Bruselu' a 'mladí nejsou Češi, ale Evropané' ovšem zní hned o něco racionálněji, pokud je říká 'hrdý otec dvou psů'. Snad budou pejskové tatínkovi do Bruselu jednou coby hrdí Evropané přispívat na důchod..." Tomuto tématu se rozhovor v E15 taktéž věnoval a Pospíšil se tak označil, když se ho redaktor ptal na návrh TOP09 zvýšit tresty za týrání zvířat.

autor: kas