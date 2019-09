Oteplování? Jako Hitler! Český expert se s tím nemaže: Oblbují děti. A ty peníze, co vám ukradli...

V rozhovoru pro Reflex.cz Kremlík konstatoval, že klima se určitě mění, jenže jedním dechem dodal, že klima se na planetě Zemi měnilo vždycky a lidé se museli vždy postupně adaptovat na měnící se podmínky. V globálním oteplování hrají podle Kremlíka nemalou roli i standardní přírodní faktory. Při pohledu do historie vidíme, že lidé měli větší problém s přežíváním v dobách ledových. V dobách oteplení se jim dařilo lépe. Kremlíka proto překvapuje, že se lidé globálního oteplování tolik obávají.

Může to být prý i tak, že k oteplování dochází, ale někteří lidé jeho vliv zveličují, aby ve vládách vzbudili strach a získali na studium tohoto problému víc peněz, než by získali, kdyby říkali, že globální oteplování probíhá, ale není to katastrofa. „Daleko větší zájem vyvoláte, jestliže řeknete, blíží se krize, otepluje se rychleji, než jsme čekali. Všechno se vymknulo z kloubů. Pak na svoji práci dostanete větší finanční prostředky.

„Já sám jsem schopen říct, že globální oteplování je hoax nebo podvod. Ale to neznamená, že ten jev neexistuje. Znamená to, že na to je nabalena spousta dezinformací a lží, že ten rozsah toho oteplování se přehání, že se manipuluje s daty, aby to vypadalo, že se otepluje víc než třeba před těmi tisíci lety, ale to neznamená, že ten základní fakt oteplení není pravda,“ zdůraznil Kremlík.

Zdá se mu, že téma globálního oteplování obecně polarizuje společnost. V Česku ji polarizuje mimo jiné to, že zavedení biopaliv první generace skončilo debaklem. Kremlík to alespoň tak vidí. Solární baroni mají do roku 2030 dostat jeden bilion korun. „To je mnohem víc, než se tady kdy rozkradlo,“ konstatoval klimaskeptik.

Největší bijci proti globálnímu oteplování používají své věty jako dogma, které před sebou drží jako štít, a odmítají naslouchat oponentním názorům. Někteří lidé, kteří si dovolí pochybovat o hrůzách globálního oteplování, jsou podle Kremlíka vyhazovaní z práce.

Problém je podle skeptika v tom, že dogmatici se snaží vychovávat v duchu svého dogmatu děti. Děti je snadné ovlivnit, nekladou protiargumenty, prostě věří tomu, co se jim říká. Podobně to podle Kremlíka dělal Adolf Hitler nebo komunisté, když se se svými ideologiemi snažili opanovat společnost.

„Mezi dospělými je klimatické náboženství dávno zdiskreditované. Je to cosi, o čem inteligentní člověk nemluví, aby se neztrapnil. Proto obrátili ideologové svou pozornost na děti, které jsou snadná kořist. Německý kancléř otevřeně řekl toto: „Když mi odpůrce řekne, že na naši stranu nikdy nepřejde, klidně odpovídám: ‚Vaše dítě už patří nám. Vy nebudete žít věčně. Ale vaši potomci už nyní pevně stojí v našem novém táboře. Zakrátko nebudou znát nic jiného než tuto novou komunitu.‘ Těmito slovy Adolfa HItlera z listopadu 1933 se ekofašismus řídí dodnes. Obrátit bratra proti bratru, děti proti rodičům,“ poznamenal Kremlík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

V rozhovoru pro Reflex.cz zopakoval, že obecně existují tendence mládež převychovávat a vštěpovat jí do hlavy aktuální ideologii. Mladí lidé proto dnes věří, že nás čeká apokalypsa, pokud nepředáme peníze těm, kteří chtějí s globálním oteplováním bojovat.

Dnes se prý dostáváme do situace, kdy existují plány na zdražování letecké dopravy nebo masa, v duchu boje s klimatem. Kremlík v této souvislosti skutečně varuje před nástupem nové totality.

autor: mp