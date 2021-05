Otevřené hospody, fotbal s diváky... Kubek to nenechal jen tak. Zlé, nezbývá čas

„Já už jsem jedno vítězství v uvozovkách zažil a bylo to před tím, než zemřelo třicet tisíc lidí. Tohle už si nesmíme dovolit opakovat a musíme se připravit tak, abychom nějakou případnou podzimní vlnu zvládli pokud možno bez lockdownu a hlavně bez zahlceného zdravotnictví a bez tisíců mrtvých,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek, podle něhož není možné virus přechytračit, i když se o to čeští politici pokusili. Dopadlo to katastrofou. A rázně varuje před omezováním testování s lepšícími se čísly nově nakažených koronavirem.

Kubek: Proč můžu jít do hospody dříve než má dcera na gymnázium?

Rozvolňování zahrádek restaurací ještě před otevřením středních škol se mu ale nelíbí. „Tomu vůbec nerozumím, nemá to vůbec žádnou logiku. Nechápu, proč mám mít možnost si dříve dojít do hospody než moje dcera vrátit se na gymnázium? To nemá žádnou logiku,“ upozornil. Podobná rozhodnutí jsou podle Kubka dána tím, že ministři jsou vystaveni lobbistickým tlakům, chtějí být populární a chtějí se zavděčit voličům. „A každý se chce zavděčit ve svém resortu a bohužel s blížícími se volbami bude tohle jen horší a horší,“ podotkl. O tom, že řízení koronavirové pandemie podléhá tlakům a politickým zájmům, nepochybuje. „Od začátku podléhá. V důsledku toho došlo ke katastrofě, ke které u nás došlo. Mají na ni vliv i nejrůznější tlučhubové a falešní proroci, kteří říkali, že epidemie skončila, jak virus zmizí a podobné nesmysly. Ale základní věc tkví v politických reprezentacích, kdy politici odmítali respektovat doporučení skutečných odborníků,“ sdělil šéf lékařské komory.

Jako klasický příklad uvedl „katastrofální rozvolnění“ během adventu na začátku prosince v době, kdy epidemie nebyla pod kontrolou a rozvolnilo se prakticky všechno, aby se mohlo nakoupit a Češi si užili Vánoce. „Výsledkem jsou tisíce mrtvých, výsledek je devastovaná ekonomika, protože následovaly měsíce v uzávěře. I těm, kteří po otevření strašně volali – obchodníci a tak dále – se to krutě vymstilo, protože před Vánoci tři týdny prodávali a od té doby si čtyři měsíce ani neškrtli.“

Čím mírnější opatření, tím delší pandemie

Podezřelá a divná mu přijde i skutečnost, že se umožňuje návštěva fotbalových zápasů, zatímco děti nemohou do školy. „To opravdu nemá žádnou logiku. Je to čistě jen výsledek lobbismu a jak se politici chtějí zalíbit. Vždycky je něco za něco. To znamená, čím méně striktní protiepidemická opatření jsou, tím delší čas epidemie trvá, protože se něco nedodržuje a zaplatíme za to prodloužením problému. Stejně tak když se něco rozvolní, tak se buď něco jiného musí přitáhnout či nerozvolnit, nebo zase prodlužujeme problém. Virus není možné přechytračit. Naši politici se snažili na něj vyzrát a nějak ho přechytračit a zbytek je opravdu katastrofa,“ řekl lékař.

Co bude dál?

Z jeho pohledu navíc není času nazbyt. V týdnu absolvoval jednání Rady pro řízení nemoci covid-19 za přítomnosti ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za hnutí ANO), které bylo věnováno očkování a plánům firem očkovat své zaměstnance, ale také úvaze, co se bude dít dál. A to považuje Milan Kubek za nejpodstatnější vzhledem k tomu, že epidemie v žádném případě neskončila: „Koronavirus je s námi a s námi zůstane, takže nesmíme opakovat co v loňském roce, kdy vláda a Ministerstvo zdravotnictví katastrofálně podcenily takzvanou letní přípravu a do té epidemie na podzim jsme spadli, aniž jsme na ni byli připraveni. Já požaduji, aby se rada sešla nejpozději začátkem června znovu, aby Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba připravily nějaký plán, co se bude dělat v létě,“ vysvětlil.

Týkat se to má nejen karantény a případné další vlny, která může přijít na podzim, ale zároveň zajištění vracejících se z dovolené, aby do země nepřivezli novou mutaci koronaviru nebo nenakazili kolegy v práci. Patří tam i zajištění návratu dětí do škol a připravená dostatečná kapacita PCR testů, protože jen díky nim je možné takzvané sekvenování, které odhalí nebezpečnější mutace koronaviru. „Navrhuji, abychom měli plán, co budeme dělat dál. Já už jsem jedno vítězství v uvozovkách zažil a bylo to před tím, než zemřelo třicet tisíc lidí. Tohle už si nesmíme dovolit opakovat a musíme se připravit tak, abychom nějakou případnou podzimní vlnu zvládli pokud možno bez lockdownu a hlavně bez zahlceného zdravotnictví a bez tisíců mrtvých,“ dodal Milan Kubek.

MeSES jsou odborníci, vážím si jich

Šéf České lékařské komory stále vidí jako hlavní východisko očkování. Nesouhlasí například se slovy stomatologa Romana Šmuclera, že cestou je očkování v kombinaci s promořováním. Ten tak reagoval na zjištění brněnských vědců, že imunita po prodělané nemoci je silnější než ta po očkování. „Rozdíl mezi promořováním a očkováním je v tom, že po očkování není třicet tisíc mrtvých. Kdybychom přistoupili na promoření, bude to trvat minimálně dva roky a zemře nám minimálně dalších padesát tisíc lidí. Jedinou cestou je očkování. Diskuse, po čem je imunita lepší, či horší, není ukončena. Názory se různí, různé studie říkají to či ono. Doba je příliš krátká, aby se to dalo posuzovat. Každopádně víme, že po prodělání nemoci je pokles protilátek velmi individuální, protilátky klesají poměrně rychle, někomu přetrvávají delší dobu. A množství lidí, kteří se znovu nakazili, není velké,“ upozornil Kubek. Podle něj tak z toho všeho vyplývá jediné: „Jedinou smysluplnou cestou je očkování a chtěl bych vyzvat všechny, až budou mít možnost, aby se okamžitě nechali očkovat.“

