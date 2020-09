Otrava Navalného a velký rozruch v Německu. Je v tom plynovod, připouští Luboš Palata

reklama

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 18560 lidí nelze srovnat „s čímkoli podobným, co se v posledních letech odehrálo“. Shrnuje německé podezření na to, že byla k otravě ruského opozičního lídra použita nervově paralytická látka spadající mezi novičoky.



„Pokud je to pravda, znamená to pro Kreml další nepříjemnost. Podle západních expertů se totiž novičok nedá získat jinak než od Ruska a jeho tajných služeb. A to by ukazovalo, že nešlo o žádnou soukromou, partyzánskou akci,“ píše Palata.



V Německu se po oznámení příčiny otravy Navalného novičokem začaly stále silněji ozývat hlasy po zastavení dostavby plynovodu Nord Stream 2, jenž má plyn z Ruska do Evropy dopravovat přes dno Baltského moře. Fotogalerie: - Putinovo Rusko

„Kdyby měl být teď plynovod Nord Stream 2 dokončen, bylo by to pro Vladimira Putina jen naprosté potvrzení, že v takovéto politice může pokračovat, dokonce by se mu to ještě vyplatilo,“ citoval žurnalista šéfa zahraničního výboru Spolkového sněmu Norberta Röttgena, který se proti významné stavbě ohradil.



A s varováním adresovaným Kremlu přišel i německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD) či kancléřka Angela Merkelová.



„Zdá se, že hra nervů mezi Moskvou a Berlínem, potažmo Bruselem, jen tak neskončí,“ hodnotí novinář odmítání Kremlu za napětí, které kromě otravy Navalného vyvolává i situace v Bělorusku. Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

„Poker o osud Nord Streamu 2 a 110 miliard kubíků ruského zemního plynu, který ročně dokáže přepravit do Německa, bude ještě pokračovat. Pár týdnů? Měsíců?“ ptá se Palata.



To, jak vše dopadne, silně sleduje i Česko. „Na jednu stranu se nechtělo rozkmotřit s ostatními východoevropskými členy Unie, kteří plynovod vždycky brali jako podrývání své bezpečnosti. Na druhou stranu chtělo být zadobře i s Německem,“ podotýká novinář. Poplatky za tranzit by dle něj pro naši zemi znamenaly „zajímavé peníze“. Ale... uzavírá: „Tahle partie se ale pravděpodobně bude hrát bez nás.“



Zatímco se z Berlína ozývá tvrzení, že na otravu ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného byla použita nervově paralytická látka skupiny novičok, ruští vědci, kteří látku vyvinuli, toto tvrzení odmítli. „Kdyby byl Alexej Navalnyj otráven novičokem, už by byl mrtvý,“ zaznělo od tvůrců chemikálie. Psali jsme: Otrávený Navalnyj? To by byl mrtvý, utrousili tvůrci novičoku. Z Česka zní: Rusko, říše zla. Dukovany jim nedat Fotogalerie: - Zeman v Rusku

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna, poté, co se mu udělalo zle na palubě letadla do Moskvy. Letoun nouzově přistál v Omsku, kde jej v kómatu převezli do nemocnice. 22. srpna byl letecky převezen do Německa. Podle lékařů byl již politik probuzen z umělého spánku a komunikuje.



Látka novičok údajně byla v březnu 2018 použita při pokusu o otravu dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.



Německé bezpečnostní úřady nyní vycházejí z předpokladu, že Navalného otrávila ruská tajná služba buďto na letišti v sibiřském Tomsku, nebo na cestě k němu. Psali jsme: Vzkaz psaný novičokem: Putin říká toto. Britský novinář má jasno Zvládlo to Německo? Zeptejte se rodičů tisíců znásilněných děvčat, radí poslanec Bundestagu Bystroň. Proč si ti doktoři a fyzikové musejí dodělávat maturitu? Nové zprávy k otravě Navalného. Je zde verze německá a ruská Novičok, ruský státní jed. Otrava Navalného je atentát na celou demokracii. Přitvrdit sankce, žádá Martin Fendrych

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.