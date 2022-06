Otřesy vlády se přenesly od Gazdíka jinam. Vztek a další vyšetřování

Kauza točící se kolem exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka doléhá nejen na vládní STAN, ale také na mediální sféru. Po oznámení demise ministra školství Petra Gazdíka se pozornost přenesla k České televizi a k tomu, jak o kauze informuje. „Rakušan se vyžvaňoval, Moravec mu nahrával,“ zní na sociálních sítích mezitím, co moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová vytáhla na opoziční ANO spolu s novinářem Tomášem Etzlerem. Ten se STAN zastal a vypustil ostrá slova k bývalé poslankyni ANO Melkové. „Estébákova onuce,“ vzkázal jí a pokračoval. Řeší se také úniky informací do médií.

Rakušan u Moravce odmítl, že by kauzu, která doléhá na pražský magistrát, pražský dopravní podnik i další veřejné instituce či samotné vedení STAN, ovlivňoval, a smetl ze stolu také variantu, že by po skandálu své strany odstoupil.

Kolem kauzy bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), kterého v pátek Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby z důvodu zapojení do korupce v pražském dopravním podniku, se točilo i Rakušanovo polemizování nad možným nástupcem ministra školství Petra Gazdíka, jenž oznámil, že rezignuje kvůli svým schůzkám s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Rakušan zmínil, že by novým ministrem školství mohl být například senátor Jiří Drahoš.

Právě Rakušanův monolog v České televizi bez politického oponenta vzbudil pozornost člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadima Petrova. „U Moravce na ČT v poledne sólo předseda vládního hnutí Rakušan a na Primě ve stejnou dobu u Tománkové sólo další vládní strana, Fiala. Předseda vlády a ministr vnitra. Bez konfrontace s opozicí nebo s odborníky. To jsme tady ještě neměli,“ podotkl s poukazem na další politickou diskusi na CNN Prima NEWS, kde byl místo Rakušana v neděli Fiala.

„Oba nedělní polední hlavní publicistické pořady ve stejnou dobu jako hlásné trouby jedné vlády a držitelů nejsilnějších exekutivních funkcí v zemi. Vypadá to na ‚krizovou komunikaci‘ anebo nutnost masírky národa bez rušení,“ poznamenal Petrov se slovy: „Buď publicisticky ČT a Prima absolutně rezignovaly na zajištění názorové plurality, anebo se něco chystá.“

Po dotazu novinářky Jany Bobošíkové Petrov poznamenal, že RRTV však příliš v tomto ohledu zasahovat nemůže. „Vyváženost programu se posuzuje v celku. Pokud je od 13.00 sólo Babiš, je program vyvážený. A ČT? Tam stačí, když má Babiš svou reportáž o StB na 168. Pak se také vysílání považuje za vyvážené,“ tvrdí Petrov.

Také někdejší člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil (SPD) nespatřuje dnešní vydání Otázek Václava Moravce jako vyvážený pořad. „Rakušan se vyžvaňoval, Moravec mu nahrával, dotazy na tělo žádný, tak jsme se dozvěděli, že jsme vlastně svědky vyspělé politické kultury, protože lidi od Babiše nerezignovali, vše je jen pochybení několika jedinců, nedopatření, Gazdík nic neudělal, jen jezdil s kmotrem od Radovana Krejčíře na dovolený,“ hodnotí.

Poukázal, že namísto vážné kauzy STAN Moravec řešil také jiná témata. „Závěr pořadu se nesl v nadávání na hnutí ANO a Okamuru, na spílání Putinovi a výzvách, aby lidé byli za touto vládou, protože maká od rána do večera a je to parta posledních mohykánů, která jediná je uchrání před Putinem a jeho energetickým vydíráním. Prioritou teď bude zachránit Ukrajinu,“ líčí pořad Nerušil.

Poukazuje, že diskusní pořad, ve kterém s moderátorem diskutoval pouze Rakušan, byl podle jeho názoru „přehlídka demagogie a propagandistických keců, naprostá ztráta času tento díl sledovat“.

„Korunu tomu dodal Petr Fiala, který se v následujících zprávách vyjádřil, že ‚hnutí STAN vyslalo dobrý signál‘. Jo, takže vysíláme signály. Hned je mi lépe,“ dodal.

Také mediální analytička Ryšánková ukázala na část věnující se bývalému premiérovi a předsedovi největšího opozičního hnutí Andreji Babišovi. „Miluju Víta Rakušana, hovořícího o Babišovi, přičemž Václav Moravec mu nábožně naslouchá nebo klade otázky typu ‚proč jste tak skvělý‘,“ ohodnotila ji.

Rakušan se během pořadu opřel do expremiéra Andreje Babiše například za to, že ve Sněmovně minulý týden burcoval, že „STAN loupí pod vlivem kokainu“. „Mě to uráží. Bývalý premiér se teď staví do role morální autority. Babišovi se nelíbí, že jsem na Ministerstvu vnitra a že policie není pod politickým tlakem, to je situace nová. My od začátku neříkáme, že je to kampaň ani účelovka,“ ohradil se Rakušan.

Ke kritice se přidal poslanec opozičního ANO Patrik Nacher. „Nedělní diskusní pořady – v nedělní Partii sám premiér Petr Fiala (ok, je to soukromé médium) a především v OVM sám samotinký ministr vnitra Vít Rakušan. Dva pořady v týdnu, kdy propukla kauza pražského náměstka Hlubučka, a v obou vystupuje vládní politik bez oponenta…,“ komentoval.

Nedělní diskusní pořady - v Nedělní partii sám premiér Petr Fiala (ok, je to soukromé médium) a především v OVM sám samotinký ministr vnitra Vít Rakušan. Dva pořady v týdnu, kdy propukla kauza pražského náměstka Hlubučka a v obou vystupuje vládní politik bez oponenta…??>? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 19, 2022

Po kritice novináře Čestmíra Strakatého, vzpomínající na to, že do některých pořadů Babiš nechodil „ani sám a jinam jen sám“, pak dodal, že by takové chování podle něho v OVM bývalé vládě u novinářů neprošlo. „Určitě. Byl byste první, kdo by kritizoval, že by šla třeba Schillerová bez oponenta do OVM, ale teď je to cajk…,“ míní, což novinář následně odmítl a dodal, že zatímco Babiš do Partie sám chodil, do OVM dlouho nezavítal ani o samotě.

No Vy jste zminil Fialu v Partii. Pan Babis, pokud se nepletu, v OVM nebyl roky, ani sam. V Partii byl jen sam. Takze ano, dvoji metr, ale Vas.



A ne, nebyl. Klidne si projdete moje tweety. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) June 19, 2022

Kolem ČT se neřeší jen dnešní vysílání Otázek Václava Moravce. Silnou diskusi vzbudila i moderátorka České televize Nora Fridrichová, když zveřejnila názor, že by se voliči ANO měli uklidnit. „Tak zase se v hnutí ANO uklidníme, vy jste nebyli schopni sundat ani Faltýnka,“ zaznělo od ní.

Tak zase se v hnutí ANO uklidníme, vy jste nebyli schopni sundat ani Faltýnka. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) June 19, 2022

Když se jí následně bývalá poslankyně Marcela Melková (ANO) zeptala, zdali je něco takového „vyjádření nezávislé veřejnoprávní novinářky“, připojil se do diskuse novinář Tomáš Etzler. A ostrým výrazivem nešetřil.

„Pro jednou snad něčemu rozumíte dobře, estébákova onuce,“ oslovil Etzler někdejší poslankyni.

Starosty hájil s tím, že v jejich případě nejde o nic vážného. „Kauza STAN je čučkařina proti kauzám, které jste kryli a kryjete vy a jiní anální surfaři obžalovaného estébáka Andreje Babiše. STAN na rozdíl od vás má integritu nést za situaci odpovědnost a vyvést z ní důsledky, bando sráčů,“ napsal novinář.

Pro jednou snad něčemu rozumíte dobře estébákova onuce.Kauza STANU je čučkařina proti kauzám, které jste kryli a kryjete Vy a jiní anální surfaři obžalovaného estébáka @AndrejBabis. STAN na rozdíl od vás má integritu nést za situaci odpovědnost a vyvést z ní důsledky bando sráčů. — Tomas Etzler (@tvtomas) June 19, 2022

Kromě České televize a CNN Prima NEWS se řeší ve spojitosti s kauzou Hlubuček rovněž další média. Vrchní státní zastupitelství totiž začalo podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) prověřovat, jak se dostaly písemnosti týkající se kauzy kolem Hlubučka do médií.

„Byl jsem informován, že Vrchní státní zastupitelství v Praze zahájilo šetření porušování povinnosti při nakládání s písemnostmi, které byly předány médiím nejen v tzv. kauze Hlubuček,“ uvedl ministr spravedlnosti.

??Byl jsem informován, že Vrchní státní zastupitelství v Praze zahájilo šetření porušování povinnosti při nakládání s písemnostmi, které byly předány médiím nejen v tzv. kauze Hlubuček. Vládu budu podrobněji informovat ve středu. — Pavel Blažek (@blazek_p) June 19, 2022

A komentátor Petr Holec se nad dnešními slovy Rakušana jdoucími z médií značně pobavil – a to u slov, že je „třeba odstřihnout z hnutí STAN všechny, kteří mohli mít vazby na obviněné v kauze kolem Petra Hlubučka“.

„Rakušan v podstatě naznačil likvidaci STAN,“ baví se Holec nad slovy z dnešního vysílání ČT.

Rakušan v podstatě naznačil likvidaci STANu?? https://t.co/m2FDHlzk0d — PetrHolec (@PetrHolec) June 19, 2022

