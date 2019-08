Ovčáček a „ministrině“ Schillerová: Vypadly podrobnosti o Babišovi a nadávání

Ovčáček začal otázkou, jaké to je jednat 7 hodin s ministryní Janou Maláčovou o rozpočtu. „To musí být mimořádně úmorné,“ odtušil. Ministryně financí mu dala za pravdu, ale dodala, že až na pár momentů to bylo jednání věcné. „Já jsem se chtěla dobrat těch požadavků až na dřeň, já jsem měla takovou velkou plachtu a tam jsme jeli řádek za řádkem a skutečně debatovali, chtěla jsem případně podklady, vysvětlení, ona tam, samozřejmě, měla i technický tým, dva náměstky, já jsem měla rozpočtového náměstka. Jeli jsme 5 hodin v kuse, což je neuvěřitelné, bylo to nejdelší jednání o rozpočtu, pouze jsme měli dvě asi pětiminutové nebo sedmiminutové přestávky, takže jsme skutečně jeli 5 poctivých hodin a pak ještě v pátek dvě.“ Ovčáček zažertoval, že to připomíná volbu papeže, kdy jsou kardinálové zavření pohromadě do té doby, než papeže zvolí. „Dokonce jsem ani kolegy netrápila, dala jsem jim najíst, napít, všechno, aby se cítili komfortně,“ popřela podobnost ministryně.

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 90% Nevydrží 10% hlasovalo: 1232 lidí

Jiří Ovčáček podotkl, že je první ženou na postu ministra financí. Schillerová uvedla, že to necítí jako nějakou nevýhodu či hendikep, když jedná s ministry. Prý se v manažerských pozicích pohybuje již dlouho, a tak jí to nepřijde. Na pohlaví podle ní nezáleží, ale na schopnosti vydobýt si respekt ano. Jiří Ovčáček Schillerovou přirovnal k Železné lady, Margaret Thatcherové, ale Schillerová pravila, že si netroufá takto se srovnávat. Ovčáček ještě připomenul prvorepublikového ministra financí Rašína a Schillerová pravila, že to je pro ni velký vzor.