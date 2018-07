Ovlivňování voleb v USA, anexe Krymu, Ukrajina, Soros... Na mimořádné tiskové konferenci Trumpa a Putina padla zásadní slova

Jako první si vzal slovo Vladimir Putin a pochvaloval si, že jednání mezi oběma muži bylo otevřené a přátelské. Vztahy obou zemí jsou sice napjatější než jindy, ale ruký prezident upozornil, že doba ideologického střetu obou těchto velmocí je pryč. Velmoci musí společnými silami řešit např. otázku boje s terorismem. Schůzka s Trumpem prý Putina přesvědčila, že zde existuje prostor ke zlepšení bilaterálních vztahů.

„Považujeme za nutnou další spolupráci v oblasti celého komplexu vojenských otázek," zdůraznil Trump s odkazem na americký protiraketový deštník a na otázku rozvíjení obranných systémů přímo ve vesmíru. „Je třeba hledat místa dotyku a vzájemné spolupráce," zdůraznil Putin. Kupříkladu v ekonomické oblasti sami podnikatelé lépe vědí, v čem mohou kooperovat. Podle Putina je tedy na státnících, aby jim nechali prostor.

Dobrým příkladem spolupráce může být podle ruského prezidenta vyřešení situace v Sýrii a návratu běženců domů. „K tomuto tématu máme všechny potřebné složky," poznamenal Putin. Poté, co byli poraženi teroristé na jihu, musí být podle Putina vyřešena i situace na Golandských výšinách tak, aby se tamní situace zklidnila a zároveň byla zajištěna bezpečnost státu Izrael.

Psali jsme: „Hoši z ČT jsou primitivové.“ Doktor Polreich se nestačí divit, co vyplulo z obrazovky k summitu Trumpa s Putinem Alexandr Vondra promluvil k summitu Trumpa s Putinem. Nahlédněte Summit Trumpa a Putina odstartovala krátká tiskovka. A hned se mluvilo i o jaderných zbraních Krym? To bylo podle ústavy. Redaktor ČT dnes slyšel od hosta něco, co slyšet nechtěl

Spojené státy by podle Putina měly více tlačit na ukrajinskou vládu, aby se zodpovědněji stavěla k plnění dohod z Minsku.

Pokud jde o údajné vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb, Putin znovu odmítl, že by se Rusko vměšovalo do amerického volebního boje.

„Zůstávají mnohé problémy, nemohli jsme odstranit všechny závaly, to nebylo možné za tak krátkou dobu, ale myslím, že jsme učinili první pozitivní krok," poznamenal Putin. Nakonec poděkoval Finům a zvláště obyvatelům Helsinek, že oběma státníkům poskytli půdu k jednáním.

Finům poděkovat také Trump. Posléze ocenil práci Ruské federace na pořádání světového fotbalového šampionátu. Poté si pochvaloval, že se daří obnovit konstruktivní dialog mezi USA a Ruskem. Budeme se snažit vyřešit společné problémy, které stojí před naším světem. Víme, že když diplomacie selhává, má to neblahé následky," varoval Trump. Vztahy USA a Ruska prý nikdy nebyly horší, než jsou nyní. Ale schůzka s Putinem podle Trumpa změnila situaci. Jako prezident bude prý Trump dělat to nejlepší pro svět a pro americký národ. „Učinili jsme první kroky k lepší budoucnosti, prohlásil Trump. Obě země si prý přejí spolupracovat v míru. Myslím, že když toto říkám, mluvím i jménem Ruska," řekl Trump.



Ruský prezident předává americkému míč z fotbalového šampionátu. (Screen: ČT24)

Trump ocenil, že byl Putin ochoten jednat o údajném ruském vměšování do amerických voleb. On má k tomu velmi pevný názor a velmi zajímavé myšlenky," pravil Trump. Posléze dodal, že aféru s údajným ovlivňováním voleb rozpoutali Demokraté, kteří prohráli prezidentský boj. Víte dobře, že systém našeho kolegia je nakloněn Demokratům," vyjádřil svůj názor Trump. Ať už kdokoli vyprávěl cokoliv, vyhrál Trump a tím to končí. „Myslím, že naše kampaň byla brilantní a vyhráli jsme," konstatoval Trump. Podle amerického prezidenta Rusko nemělo důvod vměšovat se do amerického volebního souboje. Pokud někdo v USA tvrdí, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb, pak je podle Trumpa třeba se podívat, kam zmizely tisíce mailů, které poslala Hillary Clintonová. „Jak víte, komu věřit a komu nevěřit, prezident Trump chrání americké zájmy, já chráním naše zájmy a hledáme společné body," doplnil Putin. „Já jsem také pracoval v rozvědce," konstatoval Putin s tím, že ví, jak se vytváří různé informace. Putin jak Rusko, tak USA považuje za demokratické země. Je-li tomu tak, tak definitivní závěr v tomto sporu může pronést jenom soud, ne operativci," pravil Putin.

Anketa Kdo je lepší člověk? Andrej Babiš 88% Miroslav Kalousek 12% hlasovalo: 8690 lidí

Ruská strana prý v této věci může poskytnout kooperaci americkým úřadům. Od toho ostatně existuje dohoda o spolupráci v oblasti boji proti zločinu. Této dohody je možné využít. Stejně tak je ale možné vyšetřit ruská podezření na možné zločiny a převádění peněz z Ruska do USA.

Putin také jasně řekl, že si přál vítězství Donalda Trumpa a vysvětlil, proč si ho přál. „Ano, přál jsme si, aby vyhrál, protože hovořil o normalizaci americko-ruských vztahů," zdůraznil.

Donald Trump zmínil také boj proti terorismu. Obě země vědí, jak složité je bojovat proti teroristům. V tomto toho prý nesmí ani jedna zěma zanechat a nesmí dovolit, aby úspěchy v boji proti teroristům zneužil někdo jiný. Z úst amerického prezidenta také zaznělo, že Spojené státy budou dělat všechno pro to, aby pomohly obyvatelům Sýrie. Putin dodal, že také Rusko ve spolupráci se zeměmi EU pomůže Sýrii, např. organizací letů z humanitární pomocí do Sýrie. Nejen tento krok by podle Putina mohl pomoct snížit migrační tlak na EU.

Pár slov Trump věnoval také energetické politice a vztahům Ruska a Evropy. Spojené státy prý na tomto poli konkurují Rusku, což je přirozené. Spojené státy se prý budou pokoušet zásobovat své partnery zkapalněným plynem. Také Putin konstatoval, že Rusko bude aktivní v energetické politice ve vztahu k EU. Pokud jde Nord Stream 2, pan prezident vyjádřil znepokojení nad možným ukončením tranzitu plynu přes Ukrajinu. Ujistil jsem ho, že jsme připraveni prodloužit smlouvy s Ukrajinou, které letos končí," prozradil Putin.

V závěru tiskové konference došlo také na otázku anexe Krymu k Rusku. Putin zdůraznil, že anexi Krymu považuje za otázku uzavřenou referendem. Jedním dechem však dodal, že Trump anexi Krymu neuznává a všichni to vědí.

Psali jsme: Alexandr Vondra promluvil k summitu Trumpa s Putinem. Nahlédněte Slavná pěvkyně Pecková promlouvá: V jedné věci je prý EU naprosto dokonalá Summit Trumpa a Putina odstartovala krátká tiskovka. A hned se mluvilo i o jaderných zbraních Předseda Sněmovny zahajuje oficiální návštěvu Spojených států

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp