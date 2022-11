Ožerem se. Hlavně že mi netopí Putin. Holubová ohromila za vaše peníze

reklama

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 807 lidí

Miko v podcastu rozebírá nedostatek vody, klima, změny v druzích rostlin, které v Česku rostou. Ale zmíněna byla i válka na Ukrajině. „Máme tady válku s Putinem a zdá se, že se budeme muset podívat, jak ty dopady, mezi kterými jsou i drahé energie, vyřešit pro lidi, to je důležitá věc,“ konstatoval Miko.

Eva Holubová přišla s nápadem. „Kolem nás je lesopark, tam strašně tleje dřeva. Kdyby si každej z toho domečku pořídil kamínka, tam chodil čistit ten les, tam bysme se scházeli, u těch kamínek, jednou my, jednou Srbovi, tam bysme si četli, povídali nebo se dívali na nějaký dobrý filmy. Nebo se i vožrali. Tak jako dřív,“ navrhovala a vzpomínala na to, jak se bavili předkové. Bývalý ministr a vzděláním biolog ale Holubovou zklamal. Spalování dřeva totiž znamená, že živiny z tlejícího dřeva se nevrátí zpátky do půdy, nemluvě o tom, že v tlejícím dřevě někteří živočichové žijí. Takže pokud by sbírali dřevo všichni, byl by to problém.

„Já jsem ráda, že netopíme tím Putinovým plynem, to máme vypnutý. Ty kamínka mají daleko lepší teplo,“ preferovala „přírodní“ zdroje herečka. Miko ovšem podotkl, že topit v kamnech nemohou například lidé v paneláku. „Ale já si myslím, že by jo. Kdyby přišly firmy... No musí udělat komíny jim. My třeba v těch starých činžákách jsme měli komíny. Ty jsou zaslepený, že jo. Já teda nevím o nikom, kdo by chtěl ty kamínka, takže kdybych přišla na schůzi, tak by mě poslali někam,“ přemítala Holubová.

Bývalý ministr poznamenal, že lidé sice mají rádi krby na „ohýnek“, ale kromě toho chtějí komfort z obyčejného topení. Podle něho je třeba hledat zdroje energie, které nejsou založené na ropě či uhlí nebo plynu. „Hrozí nám, že se uvaříme. Hrozí nám, že ta teplota stoupne nad únosnou hodnotu. Vědci se shodli na tom, že kdyby to stouplo nad dva stupně, tak ta společnost ve způsobu, jakým jsme zvyklí žít, už nebude existovat,“ varoval biolog.

V druhém dílu pořadu se pak Holubová ptala na zadané otázky, přičemž zápasila s výslovností programu EU, Fit for 55. A ptala se, jak transformace na bezuhlíkovou ekonomiku bude probíhat. „Jak se to bude tlačit?“ ptala se Mika a zmiňovala například dotace na solární panely. Miko u elektromobilů uvedl, že zatím jsou pro obyčejného člověka drahé, ale když se budou vyrábět ve větším počtu, zapůsobí tzv. economy of scale, tedy že kvůli velkovýrobě budou tyto vozy levnější.

Také uklidňoval: „Určitě nehrozí, že by někdo řekl: od zítra nesmíš svůj spalovací motor používat. A musíš si koupit elektromobil, nic takového.“ A dodal, že když má výroba vozů se spalovacími motory skončit v roce 2035, tak to neznamená, že s tím zároveň skončí možnost tyto spalovací motory využívat.

Výrobci aut prý počítají s přechodem na elektromobilitu mnohem dříve než v roce 2035. „Pro ně to problém není, je to spíše mentální problém pro nás,“ uvedl Miko. Poznamenal ovšem, že elektromobilita dává smysl, jen pokud se auta dobíjejí z obnovitelných zdrojů.

I v tomto díle herečka přemítala. „Já nechápu, proč děti v Africe umírají hlady, když máme internet, máme tam lidi, jsou tam Lékaři bez hranic, řeknou to a my to tam můžeme chrlit, to nechápu prostě,“ a biolog jí říkal, že to je dobré téma na některý další díl.

Na YouTube nejsou videa příliš oblíbená, mají maximálně desítky zhlédnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o videa Státního fondu pro životní prostředí, je nanejvýš pravděpodobné, že náklady na ně šly z peněz daňových poplatníků.

Psali jsme: Přišel Zaorálek a ukončil Václava Havla... Hrušínský se rozepsal nad rozhovorem Magdy Vášáryové „Nepřítel, lampasák, chtěl bojovat proti demokracii.“ Jakub Železný nemá z Petra Pavla radost. Ani on z něho Že by premiér otočil? Vyoral se trefoval do Fialy. A také do Černochové Landa překvapen. „Vláda dělá všechno, aby lidi nas*ala.“ A přesto...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.