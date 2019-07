Ožralý Kalousek? Vážná věc, jde o Piráty

„Jedním z velkých darů svobody, kterou jsem půl života neměl, je možnost volně a za přístupnou cenu poznávat svět. Je to i důležitá součást vzdělání. Pokud to Pirátská strana chce zdražit a omezit tak cestování chudším vrstvám, jsem zásadně proti,“ poznamenal Kalousek.

Jedním z velkých darů svobody, kterou jsem půl života neměl, je možnost volně a za přístupnou cenu poznávat svět. Je to i důležitá součást vzdělání. Pokud to @PiratskaStrana chce zdražit a omezit tak cestování chudším vrstvám, jsem zásadně proti. https://t.co/VFaIwBAqBe — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 13. července 2019

Piráti se totiž rozhodli lákat uživatele, aby podepisovali petici za vyšší zdanění letecké dopravy, píše server Echo24.cz. Jde o nápad z pera europoslance Mikuláše Peksy. „Mám za to, že iniciativa je v souladu se Společným pirátským programem pro eurovolby, sekce klima, a její podpora je prioritní (sekce „Udržitelnost“, bod 1, jde o snižování závislosti na fosilních palivech). Nikdo z oslovených představitelů resortních týmů se nevyjadřoval v opačném duchu,“ uvedl Peksa, jenž se již přímo na fóru dočkal kritiky. A to nejen od uživatelů, ale i od europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), podle něhož je vidět, že Piráti začínají přebírat nesmysly od Zelených.

„Podle mě zdaněním čehokoliv ještě nikdo globální problémy nevyřešil,“ uvedl.

Původní text ZDE.

„Já jsem si teda myslel, že jedním z velkých darů svobody, které v půli života Kalda měl, bylo plundrovat s Hávou z Omnipolu ministerstvo obrany a volat o půlnoci ožralej různejm lidem a nadávat jim do čůráků. Nicméně těší mě, že teď nezapomíná ani na chudší vrstvy. Arogantní boháči, co se zajímaj o blaho chudších vrstev, mě vždycky dokážou dojmout. Ale třeba je to jen začátek – a přemýšlet o sobě skutečně je důležitá součást vzdělání,“ podotkl ke Kalouskovi marketingový expert Jakub Horák.

Miroslav Kalousek se k mnohým pochybným zakázkám vyjádřil právě o tomto víkendu pro MF Dnes. „Všechno byly jen špinavé pomluvy,“ uvedl. „Úplně nesnáší, když je mu pořád předhazována minulost, natož, když je mu dáváno za vinu, že zavinil něčí smrt,“ dodal pak člověk blízký Kalouskovi, jenž byl například premiérem Andrejem Babišem (ANO) nazván tím, co „zabil lidi cez padáky“.

Kalousek působil jako náměstek na Ministerstvu obrany necelých pět let. Když nastupoval do funkce, říkal: „Chci se dostat do čítanek. Chci změnit hospodaření Ministerstva obrany tak, aby bylo průhledné a čitelné. Chci dosáhnout toho, aby armáda nebyla černou dírou na peníze.“ Ve funkci pak přežil tři ministry, kdy jsou mu vyčítány například kauzy kritizovaného nákupu sedmi desítek podzvukových letounů, plánovaný prodej tanků do Alžírska či nevydařená soutěž na štábní informační systém.

Původní text ZDE

