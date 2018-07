Ozval se Jiří Drahoš! Pavel Šafr vyhrožuje. Peszynski se vyjádřil. A jak to, že se řvalo přímo před Sněmovnou?

Miroslav Kalousek mluví o tom, že trestně stíhaný StBák přivádí komunisty k moci. Trefuje se i do někdejšího ministra kultury, obrany a zahraničí Martina Stropnického, který je nyní poslancem za hnutí ANO.

K jednání o vyslovení důvěry vládě ANO a ČSSD s podporou komunistů se vyjádřil také prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Podle něj jde o smutný den pro českou demokracii. „Máme komunisty zpět u moci,“ říká.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek na twitteru napsal: „Vítejte v nové době. V České republice máme komunistickou vládu.“

Šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr má pro premiéra Babiše jasný vzkaz. „Pane Babiši, dostal jste, co jste chtěl. Rozvrátil jste zemi, zkorumpoval jste, co šlo. Pošlapal jste pravidla. Zlikvidoval jste noviny a likvidujete demokracii. Teď je třeba hájit všechny možnosti, abychom mohli říkat, co si o vás myslíme,“ napsal Šafr na facebooku.

Karlu Šlechtovou mrzelo podle příspěvku na facebooku hlavně to, že se její Rambohafík nestihne vyčurat.