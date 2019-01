P*del v ústech Miroslava Kalouska! Jde o Zemana

Jaký je názor Miroslava Kalouska na lidi, které Miloš Zeman chválí? „Pro Zemana není důležité, co prospěšného ten či onen člověk udělal. Zajímá ho pouze indikátor, kdo mu vlezl hlouběji do prdele.“ A pro příklady nešel daleko. Ale vulgarismy jeho voličům vadí.

Celou věc odstartoval europoslanec Pavel Telička zvolený za ANO. Cituje Zemanova slova pro deník Blesk: „Považuje kolegu Kellera za historicky nejúspěšnějšího europoslance. Nechám mepranking.eu stranou, ale buď jde o urážku zbylých tří europoslanců za ČSSD, nebo jen Zemanovu mstivost. Každý z nich nechal o 500 % větší stopu než Keller,“ míní europoslanec.

Zeman pro Blesk-považuje kolegu Kellera za historicky nejúspěšnějšího europoslance. Nechám https://t.co/CRNdafe3nk stranou, ale bud jde o urážku zbylých tři europoslancu za CSSD nebo jen Zemanovu mstivost. Každý z nich nechal o 500% větší stopu než Keller. — Pavel Telička (@Telicka) January 21, 2019

Se stejnou samozřejmostí pasoval @jirirusno do role nejlepšího ministra financí v historii ČR. Pro Zemana není důležité, co prospěšného ten či onen člověk udělal. Zajímá ho pouze indikátor, kdo mu vlezl hlouběji do prdele. V této soutěži nemají pánové Keller a Rusnok konkurenci. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 22, 2019

Sprostého výrazu si všiml Jiří Tomek a ptal se, zda by se to obešlo i bez něj. „Zajisté šlo, odpusťte, prosím. Leč bylo by to méně srozumitelné. Nikam jinam totiž Rusnokové nelezou,“ obhajoval svá slova předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Odpušteno. Ti, kdo jdou v čele, jdou často příkladem. Je to pak škoda,“ odpovídá Pelc.

I David Pelc měl výhrady: „Pane Kalousku, vcelku vám fandím a TOP 09 i volím, ale, prosím vás, nesnižuje se jako člen Poslanecké sněmovny k prezidentovu slovníku. Soukromě samozřejmě, všichni jsme lidé, ale veřejně, prosím, ne.“

Pane Kalousku vcelku vám fandím a TOP09 i volím, ale prosímvás nesnižuje se jako člen poslanecké sněmovny k prezidentovu slovníku. Soukromě samozřejmě, všichni jsme lidé, ale veřejně prosím ne. — David Pelc (@david_pelc) January 22, 2019

