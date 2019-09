P*del z Grety. Klaus ml. rozesmál Sněmovnu, VIDEO není pro útlocitné

Zákonodárci ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury, KSČM Vojtěcha Filipa a ČSSD Jana Hamáčka shodili pod sůl senátní žalobu na prezidenta. Pravicová opozice ve snaze poslat žalobu k Ústavnímu soudu neuspěla. Senátoři si o sobě vyslechli také ledacos nepěkného. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová v souvislosti s návrhem žaloby mluvila o „senátorské špíně“.

A když se k pultíku postavil zakladatel hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší, také se se k žalobě na prezidenta Zemana vyjádřil způsobem, který vzbudil pozornost. Tropil si žerty ze středoškolské švédské aktivistky Grety Thunbergové.

„Vzali jste mi moje dětství, moje sny a teď jste mi ukradli i celý odpoledne,“ začal Klaus v narážce na slova Thunbergové, která pronesla plna hněvu na půdě OSN. Ve Sněmovně vy\volala Klausova slova smích.

Ve Sněmovně se podle Klause odehrál souboj mezi pravicí, která prezidenta Miloše Zemana kritizuje, a levicí, která ho má ráda. Hnutí Trikolóra se prý tohoto souboje odmítá účastnit. Nepodpořilo ústavní žalobu na hlavu státu. Klaus u řečnického pultíku jasně vysvětlil proč.

V prvé řadě kvůli Ústavě. „Pokud by zákonodárci chtěli, napsali by do Ústavy, premiér jmenuje ministry nebo prezident jmenuje ministry do tří dnů. Neudělali to. Napsali to jinak. Tím dali prezidentům ČR jistý prostor pro jejich politickou činnost a jak pan prezident (Václav) Havel, např. ministr (Jan) Ruml byl v demisi asi 8 měsíců, od května do listopadu, tak pan prezident (Václav) Klaus tuto možnost využívali. Pan prezident Klaus tuším odmítl rekonstruovat Grossovu vládu, za ministra US-DEU,“ připomněl počínání svého otce poslanec.

I poslanec Klaus uznal, že se Zeman jako prezident chová jinak, než se chovali Václav Havel a jeho otec. Přisoudil to však tomu, že Miloš Zeman je prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě. „Ty miliony hlasů přímých voličů ho samozřejmě k takové nedůvěře k Parlamentu a Senátu posilují,“ zdůraznil Václav Klaus mladší.

„A tady musím říci, že bohužel ti stejní populisté, kteří dnes nejvíc křičí o neústavnosti, jsou ti, kteří tuto významnou změnu – přímou volbu prezidenta – prosadili, aniž přitom jasněji vymezili či omezili prezidentovy pravomoce. Je to zejména ČSSD, ODS a další,“ šil Klaus nejen do svých bývalých stranických kolegů.

„No a to jsme u důležitého bodu. Když se politické změny dělají z populistických důvodů, krátkodobých, tehdy si mysleli, že prezidentem bude někdo jiný a že občané tento jejich krok nějak strašně výrazně ocení, tak to nepřináší většinou společnosti nic dobrého. Ovšem, nepřináší to nic dobrého ani těm zmíněným politickým subjektům, protože prezidentem se nečekaně, namísto jejich (Petra) Pitharta a spol. stal úplně někdo jiný a jejich samotná voličská podpora klesla třikrát nebo čtyřikrát,“ nešetřil tvrdými slovy Klaus.

Titíž politici teď podle poslance viděli hodně lidí na demonstraci a řekli si, že toho zkusí využít. Klaus však tvrdí, že to těmto politikům nic nepřinese.

Má však i další důvody, proč žalobu na prezidenta nepodpoří. Pokud senátoři chtějí žalovat Miloše Zemana kvůli tomu, že nejmenoval Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury, pak by poslanci mohli podat žalobu sami na sebe.

„Protože zákon nám např. ukládá projednat zprávu o České televizi a jak tady tak sleduji, tak ještě není projednána zpráva za rok 2016 a zákonodárce jistě také původně nemyslel, že tu zprávu budeme projednávat za 76 let. No ale činíme tak, protože některé politické strany mají nějaké politické záměry a nechtějí tu zprávu projednat, aby televize něco a podobně, a proto to různě protahují a jako zdržují, ale jistě bysme všichni byli hákliví na to, kdyby na nás někdo dával žalobu, protože bysme křičeli, ‚my jsme demokratický fenomén volený lidem a my si sami určíme, kdy budeme projednávat jako zprávu‘,“ hřímal Klaus u pultíku a teatrálně přitom pozvedal ruce.

Prezident je na tom podle Ústavy stejně a velmi pravděpodobně je také alergický na to, když ho někdo žaluje.

A ten nejzásadnější důvod, proč Klaus a jeho kolegové z Trikolóry nepodpořili žalobu na prezidenta, tkví prý v té části Ústavy, která říká, že všechna moc pochází z lidu. „Od toho je tady lid, aby ve všeobecných demokratických volbách rozhodl, a nikoli aby to rozhodovali soudci, prokurátoři, policisté a další,“ zdůraznil Klaus.

K počínání prezidenta Zemana je prý kritický, ale to ještě neznamená, že je ochoten hnát ho před soud.

„Mně se velice nelíbí řada kroků leckoho, včetně současného pana prezidenta, ale není to věc, která by se měla projednávat ústavní žalobou na prezidenta,“ uzavřel Klaus své vystoupení.

