P*tomec Pavel Novotný. Zeman v rádiu i o vládě ANO a ODS

Prvním tématem, o kterém se hovořilo, bylo úmrtí britské královny Alžběty II. a nástup Karla III. na anglický trůn. Prezident Miloš Zeman již včera poslal dopis novému anglickému králi a pozval jej do České republiky. „Anglická královna zde již byla, tak nevidím důvod, proč by tady alespoň jednou nebyl anglický král,“ zmínil Zeman, podle svých slov se ještě tehdy s princem Charlesem setkal. „S královnou jsem se setkával spíše, setkal jsem se s ní při návštěvě v Česku i v Buckinghamském paláci, několikrát jsme se viděli i na recepci,“ dodal Zeman.

„Byla to vzácná osobnost. A víte, nejde jenom o jednoho konkrétního člověka. Jde o to, že v Británii je královna zobrazením a ztělesněním mnohasetleté tradice. Je to něco podobného, jako kdyby nám vládli Přemyslovci, nebo alespoň Lucemburkové, a právě ten symbol obrovské kontinuity dějin dává královně nesmírně silnou pozici,“ zmínil Zeman. Posledního rozloučení s královnou Alžbětou se za Českou republiku zúčastní premiér Petr Fiala (ODS). „Lékaři mi zakázali létat, mám sondu v břiše. Petr Fiala souhlasil, tak jsem mu poděkoval a řekl jsem mu, že mu to oplatím,“ řekl Zeman.

„Karel III. zcela určitě naváže na odkaz své matky. Na funkci se velmi dlouho připravoval a myslím si, že bude naprosto schopný to vykonávat. Patrně nebude mít tolik času na nejrůznější charitativní akce, ale je určitě nejpovolanější, kdo na tradici Alžběty II. může navázat,“ dodal Zeman.

Zítra mimořádně zasedne vláda Petra Fialy (ODS), která bude jednat o zastropování cen energií. „Nic není černé a bílé. Já třeba oceňuji, že se vládě podařilo vyřešit problém s dodávkami zkapalněného plynu. Na druhé straně mám své pochybnosti o úsporném tarifu, jednak proto, že se připravuje strašně dlouho, a za druhé, že ten jeho dosah vlastně tu krizi neřeší. Ale my Češi máme jednu vlastnost – všechno kritizovat a vyhnout se pozitivním návrhům.

Řeknu vám svůj návrh: Řadu let máme platný zákon o cenách, nemusíme si vymýšlet nic nového, nějaké úsporné tarify, které ani nejsou úsporné. Měli bychom v rámci tohoto zákona prosadit regulaci cen energie, a to na základě nákladové ceny plus přiměřený zisk. Dejme tomu zisk, který je průměrem za několik let před energetickou krizí. Na zisk není právní nárok, ale nemůžete nařídit cenový strop takový, aby produkční byly ve ztrátě. Ty firmy dnes, nikoliv svojí zásluhou, mají neúměrně vysoké zisky. Nedomnívám se, že by bylo nutné, jak se někdy tvrdí, aby se sáhlo k rozsáhlým kompenzacím, protože co chcete kompenzovat? Ve ztrátě nebudou a na zisk není právník nárok,“ podotkl Zeman.

„Něco podobného už dlouhá léta existuje v případě vody. Voda, která je de facto veřejným statkem, stejně jako je de facto veřejným statkem elektřina, tak voda je dlouhá léta zastropovaná. A nikdo se tomu nebrání a nikdo nežádá nějaké kompenzace,“ dodal Zeman.

Je třeba jednat rychle, říká Zeman

„Kladu důraz především na to zastropování a myslím si, že všechno ostatní je okrajové,“ doplnil pak Zeman.

A vyjádřil se také k ministru průmysluv a obchodu Jozefu Síkelovi (za STAN). „Když jsem byl premiérem, vyměnil jsem asi osm ministrů. Nikoliv proto, že byli neschopní, ale proto, že byli unavení. Ale pokud saháte k výměně ministrů, je třeba respektovat jejich lidskou důstojnost a požádat je mezi čtyřma očima, aby odešli sami,“ dodal Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Píší mi občané, právě proto si myslím, že je třeba jednat rychle, ne to odkládat, jako se to někdy děje. Především je nyní zapotřebí něčeho konkrétního dosáhnout. Vážím si úsilí Pavla Blažka, který zcela oprávněně svolává energetický kulatý stůl, i když je ministr spravedlnosti. I to zastropování musí být lege artis. Teprve, až budou známy výsledky, je čas pronášet projevy. V mém případě to bude zřejmě Vánoční poselství, které bude koncem prosince, a kde se budu loučit se svojí politickou drahou. A pevně doufám, že v té době už bude situace podstatně lepší,“ zmínil dále Zeman. I on sám se dle svých slov bojí záloh na elektřinu a plyn.

‚Byl jsem odpůrce solární elektřiny na polích. Ale vůbec se nebráním solárním panelům na střechách domů. A já sám na svém bungalovu takové panely budu mít. Nedělám si iluze, že by mi to pokrylo celou spotřebu elektřiny,“ sdělil Zeman.

Hovořil také o ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), jehož hnutí mimo jiné postihla kauza Dozimetr. Zeman by podle svých slov lídra STANu odvolal z resortu vnitra, pokud by mu to premiér Fiala (ODS) navrhl. V čele STAN měl podle hlavy státu příliš mnoho neúspěchů. Když se jej pak moderátor zeptal, zda by se bránil případné koalici ANO a ODS, odpověděl, že by se jí nebránil ani na pražské, ani na celostátní úrovni. Podle něj by se tím snížil vliv nadreprezentovaných pětiprocentních stran.

Řeč přišla také na prezidentův zdravotní stav. „Je mi celkem dobře. Známe česká média, možná i média obecně, to znamená schopnost zveličení něčeho je jim vlastní. Měl jsem zdánlivě banální nechutenství, ale na vlastní kůži jsem se dozvěděl, že je-li intenzivní, může dojít k poruchám metabolismu. A tak to byla dost těžká chvíle, ale díky lékařům jsem se z toho dostal,“ řekl Zeman. Znovu zopakoval, že lékaři mu v současné době zakázali létat. „Ale předpokládám, že s prezidenty Německa, Izraele a Číny se rozloučím alespoň prostřednictvím videokonference. A vypadá to, že snad premiéra Fialu přesvědčím, že přesuneme ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalému, a to by byl ten nejhezčí dárek,“ řekl Zeman.

Obce by neměli řídit pitomci

„Nevidím důvod, proč na paní Stehlíkovou nějak reagovat, protože nestojí za to, ale chtěl bych říct, že samozřejmě si moje zdravotní problémy vymyslela, o mém skutečném zdravotním problému nemluvila. Mluvila o deliriu tremens, o závislosti na alkoholu a tabáku – už téměř rok nekouřím a nepiju alkohol. V případě, že vysoudím ten milion korun, dám jej na Fond ohrožených dětí, na klokánky,“ podotkl také k aktuálnímu soudnímu sporu s psychiatričkou Džamilou Stehlíkovou, která v loňském roce hovořila o zdravotním stavu prezidenta.

Zeman také vyzval k tomu, aby lidé šli k nadcházejícím senátním a komunálním volbám. Je to podle něj důležité, aby jejich vlastní obce neřídili pitomci. „Kde blb, tam nebezpečno,“ připomněl Zeman jeden z citátů Jana Wericha. V té souvislosti zmínil také řeporyjského starostu Pavla Novotného, jenž chtěl proti demonstraci na Václavském náměstí zasáhnout vodními děly. „Žádnou obec by neměli řídit pitomci, včetně Řeporyjí,“ uvedl Zeman.

S teroristy se nevyjednává, ale bojuje. Toto motto dle Zemana platí stále. „Na summitech NATO jsem neustále kritizoval odchod z Afghánistánu a říkal jsem to prezidentům Trumpovi i Bidenovi, říkal jsem to při každé možné i nemožné příležitosti, včetně při setkání s ministrem obrany USA. Byla to zbabělost. Já tvrdím, že odchod z Afghánistánu je horší než zločin. Je to chyba. Zradili jsme afghánské demokraty a odpískali jsme do jisté míry i boj proti mezinárodnímu terorismu,“ zakončil Zeman v den výročí 11. září, pádu Dvojčat.

Psali jsme: Druhý Mnichov! Zrádce Síkela! Rajchlův projev o vládě národní hanby jako vrchol Staromáku Za covidu se vyhazovaly miliardy a teď si máme vzít svetr? Doktorka Hamplová rozpálila Staromák „Jasnou a jednoznačnou podporu Petru Fialovi.“ Už se podepisuje petice „Antiváclavák“ František Kašpárek: Neděláme totéž?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.