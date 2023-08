Pád vlády? Září může rozhodnout. Rajchl vystoupil s rozhodujícím scénářem

„Pokud dají lidé hromadně najevo nespokojenost s vládou, tak vláda padne,“ vyjádřil se advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl k tomu, že by zářijová demonstrace Česko proti bídě mohla vést k demisi vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Aby se něco změnilo, tak se dle něj však „lidé musí zvednout a musejí dát nespokojenost najevo“. V rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou pro pořad Aby bylo jasno také varoval, že již brzy může Česko čelit nemalé hrozbě. „Konec svrchovanosti a suverenity ČR,“ vyjádřil k tomu, co by k nám mohlo dorazit z EU.

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl v rozhovoru nejprve pronesl několik slov k aktuální kauze jmenování ústavních soudců, z nich největší kontroverze vzbuzuje jméno někdejšího prvního místopředsedy Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra. Rajchl poznamenal, že jde o věc, která se nedotýká jenom soudnictví, ale ukazuje atmosféru v celé naší zemi. „Vládne tu neuvěřitelné farizejství. Co je povoleno pánovi, to není povoleno kmánovi. Ta absurdní situace, kdy se ta samá část lidí, která se radovala z vítězství Petra Pavla, komunistického rozvědčíka, tak ta samá klika se dnes velmi ostře vyhrazuje proti jmenování soudce Fremra,“ zmínil. Váhání Pavla pak ještě okomentoval slovy: „Komunista soudí komunistu za to, že sloužil ve prospěch komunistického režimu.“



Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 10% Ne, ať ho nejmenuje 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4123 lidí



Následně se vyjádřil také k soudu bloggerky Jordanky Jiráskové s bývalým novinářem Tomášem Etzlerem. Jirásková na něj podala žalobu za to, že ji nazval kolaborantkou a prokremelskou svoločí. Žádala odškodnění 20 tisíc korun za nemajetkové újmy, které jí soud nepřiznal, avšak Etzler se dle nepravomocného rozsudku soudu musí omluvit a svou omluvu nechat tři měsíce na svém Twitteru. U soudu Jiráskovou zastupoval právě Rajchl. Dle advokáta a šéfa strany PRO čeká „zahrnutí do dalších právních kroků“ také řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS) a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, kteří se k příspěvku Etzlera také připojovali. A to jakmile bude mít k dispozici písemný rozsudek.

Psali jsme: „Kolaborant, pátá kolona“. Roky tu mohli beztrestně nadávat... Po rozsudku nad Etzlerem promluvili právníci i u nás

Následně se vyjádřil k aktuálně nejvážnějším problémům, kterým Česko může čelit. Kromě poklesu reálných mezd v ČR a hrozícímu přijetí migrační dohody Rajchl varoval rovněž před přijetím společné evropské měny. „To je konec svrchovanosti a suverenity České republiky. Jestliže se bavíme o tom, že bychom se měli spíše odklánět od společné bruselské diktatury a snažit se budovat si vlastní pozici, tak přijetí eura nás jednoznačně svazuje pupeční šňůrou s Bruselem a Evropskou unií. To je nebezpečí, které by znamenalo naprostou katastrofu nejen pro ekonomiku, ale zejména pro naši svrchovanost a suverenitu. Česko by se dle něj nemělo obracet ani k Západu, ani k Východu, ale spolehnout se na sebe, jelikož Západ i Východ nás chtějí akorát zneužít.

Rajchl v rozhovoru moderátorce Janě Bobošíkové také vyjevil, koho by si představoval na ministerské posty. Kriticky prý nevidí jen aktuální pětikoaliční vládu premiéra Petra Fialy (ODS), ale také hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, jelikož to dle něj nenabízí takové odborníky jako jeho strana PRO. V čele státní kasy by si Rajchl představoval někdejší senátní kandidátku SPD z volebního obvodu v Mostě Ivanu Turkovou, která skončila při senátních volbách v rámci tohoto obvodu třetí. „Dělala účetní a zabývala se mikroekonomií i makroekonomií. Dělala i makroekonomické pozice, takže má zkušenosti ze všech postů. Byla ve firmě, která obchodovala s celou Evropou, takže to je opravdu zkušená manažerka a skvělá ekonomka,“ shrnul, proč si myslí, že by byla Turková lepší než někdejší ministryně financí Alena Schillerová, kterou hnutí ANO uvádí jako šéfku státní kasy v rámci své stínové vlády. Na pozici ministra průmyslu a obchodu by pak předseda PRO rád viděl bývalého předsedu představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka.



Oproti opozičnímu hnutí ANO je dle Rajchla PRO důraznější v prosazování zájmů České republiky. „Mnoho rozhodnutí ANO bylo ve prospěch Green Dealu, ve prospěch zelené inkvizice,“ poznamenal s tím, že by takovéto směřování jeho strana nepodpořila.



Oproti některým opozičním stranám PRO dle Rajchla také odmítá, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie. „Nejde to. Ekonomicky bychom to nezvládli,“ odmítl vystoupení z EU s tím, že by nám to ani „nic nepřineslo“ a většina firem by z České republiky mohla po takovém kroku odejít. Odchod z EU by si dokázal představit jenom v případě, že by se k České republice připojilo větší množství dalších států.

Fotogalerie: - Česko proti bídě

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl pokračoval s vyjádřením k protestu Česko proti vládě, které se bude se konat 16. září v Praze na Václavském náměstí. Přiblížil, že mezi řečníky budou senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál, člen Svobodných Matěj Gregor a osloveni budou též opoziční politici z ANO či SPD.



Požadavek na demisi vlády je podle Rajchla reálný. Připomenul události z listopadu 1989 a tehdejší generální stávku a pronesl, že to je „jen o lidech“. „Je to jen o těch lidech, pokud dají hromadně najevo nespokojenost s vládou, tak vláda padne,“ zaznělo.



Ostatní opoziční strany dle něj mohou svůj nesouhlas se současnou vládou také vyjádřit a připojit se k jeho straně, zatím však Rajchl nezaznamenává od mnohých opozičních subjektů ochotu spolupracovat. Spojení s aktivistou Ladislavem Vrabelem, který v minulosti svolal desetitisícové demonstrace proti vládě, však dle něj příliš smysl nedává. „Člověk, který žije dlouhodobě v Srbsku, říká, že bychom se měli omluvit Putinovi a že bychom měli udělat ekonomickou reformou zdanění bankovních transakcí… To žádný reálný ekonom přece nemůže myslet vážně,“ vyjádřil se šéf strany PRO k Vrabelovi.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

