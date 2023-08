Padá rubl. „Sankce fungují, Kreml prohrává,“ zní. Ale i něco jiného

Ekonom Lukáš Kovanda na síti X (dříve Twitter) upozorňuje, že setrvale padající rubl už vyvolal značné znepokojení u důležitých lidí kolem ruského prezidenta Vladimira Putina. „Padající rubl vyvolává v Rusku poprask. Klíčový Putinův ekonomický poradce dnes z propadu měny, až nad 100 za dolar, obvinil ruskou centrální banku. To je velmi neobvyklé. Kreml zpravidla ruskou centrální banku ani náznakem nekritizuje. Loni naopak Putin těsně po invazi musel šéfku banky Nabiulinovou přesvědčovat, aby ve svém křesle setrvala. Už minulý týden ruskou centrální banku nezvykle ostře kritizoval stěžejní televizní propagandista Kremlu, Solovjov,“ všímá si Kovanda, že za padající měnu je v Rusku kritizována centrální banka.

Německý ekonomický novinář Holger Zschaepitz ale s ohledem na setrvalý pád rublu hledá skutečné příčiny v pokračující ruské agresi na Ukrajině. „Nejjasnější signál, že Rusko tuto válku prohrává? Rubl poprvé po 17 měsících oslabil nad 100 za dolar, čímž se prodloužil pokles. Ten navíc zvýší inflaci v ekonomice, která byla ochromena západními sankcemi. Rubl se od začátku roku propadl o 27 % vůči dolaru a o 23 % vůči čínskému jüanu, který Rusko přijímá ve snaze zbavit se západních měn,“ uvedl Zschaepitz a přidal graf, který ukazuje na dlouhodobé problémy ruské měny.

The clearest signal that Russia is losing this war? #Russia Ruble weakened beyond 100 per Dollar for 1st time in 17mth, extending a slide that threatens to stoke inflation in an economy that has been kneecapped by Western sanctions. Ruble has fallen 27% vs Dollar YTD & 23% vs… pic.twitter.com/cr763vz21E