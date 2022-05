Padáky. Miroslav Kalousek se dotkl zlého tématu

reklama

Zdechovský Svárovského chválil za „skvělé přehledy a analýzy války na Ukrajině“.



Zatímco od řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) za to získal ocenění, že „je in“, od politického matadora Kalouska pochvalu nesklidil.

„Bez něj vůbec nelze o válce chytračit. Mám ho v základu. Na těchto drobnostech se, kamaráde, pozná, že jsme in,“ pochválil za doporučení účtu exdiplomata Novotný lidoveckého europoslance.

Bez něj vůbec nelze o válce chytračit. Mám ho v základu. Na těchto drobnostech se, kamaráde, pozná, že jsme in — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 29, 2022

Podle Kalouska vzhledem k předchozím lžím nelze Svárovskému věřit ani v tom, jak analyzuje dění na Ukrajině. „Je mi líto. Ten pán byl schopen veřejně a sprostě lhát o mně a o ‚padácích‘. Neberu si to osobně. Ale jestliže bezostyšně lhal o věci, ve které bezpečně vím, jak to bylo, proč bych mu měl věřit ve věcech, kde to bezpečně nevím?“ napsal.

Je mi líto. Ten pán byl schopen veřejně a sprostě lhát o mně a o “padácích”. Neberu si to osobně. Ale jestliže bezostyšně lhal o věci, ve které bezpečně vím, jak to bylo, proč bych mu měl věřit ve věcech, kde to bezpečně nevím? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 29, 2022

Připomenut tak byl dlouholetý spor mezi Kalouskem a činitelem spolku Evropské hodnoty, točící se kolem případu smrtí dvou výsadkářů Václava Lenbergra a Lukáše Syručky. Případy se odehrály před více než deseti lety.

Testy padáků ukázaly problém se šňůrami, které se zachytávaly, a také s přidaným vakem na výstroj a zbraně. Ten způsoboval přílišnou rotaci při seskoku a soud ukázal na chybu armády i především v rámci nezkušenosti parašutistů.



Svárovský si však myslí, že je za smrtí výsadkářů místo pochybení armády samotný Kalousek. Veřejně to dal najevo, když exministr v roce 2020 kritizoval přílišnou tvrdost za nouzového stavu. „Za pět ukradených housek 1,5 roku natvrdo. Za pět ukradených miliard na rouškách a respirátorech nebude potrestaný nikdo, jsem si jist. To je naše dnešní spravedlnost v praxi. Ztrácím motivaci, neb lidu se to líbí…,“ kritizoval tehdy jednu z kauz.

Svárovský na to uhodil: „Kdyby se chodilo do vězení za vadné padáky, na kterých se zabili výsadkáři, sedí natvrdo Kalousek. A jeho pasák Háva.“



Kalousek již tehdy označil tvrzení o padácích za lež a Svárovského za lháře. „Jste podlý lhář, pane. Za žalobu mi nestojíte, stačí mi ta s Babišem na stejné téma. Ale jestli se dokážete stydět, měl byste to udělat,“ vzkázal.

Jste podlý lhář, pane. Za žalobu mi nestojíte, stačí mi ta s Babišem na stejné téma. Ale jestli se dokážete stydět, měl byste to udělat. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 8, 2020

Později se k činiteli spolku Evropské hodnoty vyjádřil i v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Své přátele chci varovat před důvěrou a podporou think-thanku Evropské hodnoty. Poskytuje personální zázemí lhářům a šiřitelům špinavých pomluv. Nemůže se proto podle mého názoru jednat o důvěryhodný subjekt,“ varoval tehdy Kalousek s upřesněním pro náš web, že jeho údajná odpovědnost za smrt vojáků na padácích je „dvacet let vyvrácená pomluva“.

Je mi to velmi líto, ale pravda by mlčet neměla: Své přátele chci varovat před důvěrou a podporou think-thanku @_EuropeanValues. Poskytuje personální zázemí lhářům a šiřitelům špinavých pomluv. Nemůže se proto dle mého názoru jednat o důvěryhodný subjekt. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 24, 2021

„Jejich analýzy nelze brát vážně. Oslovil jsem své přátele, aby jejich analýzy nebrali vážně, protože jejich analytik šíří pomluvy. Jestliže to tak je, logicky kladu řečnickou otázku, za co můžou stát ty jejich analýzy?“ varoval již dříve před analýzami think-tanku Evropské hodnoty výkonného ředitele Jakuba Jandy.

Že je „mýtus o padácích lež“, následně uznal i Zdechovský.

To nevim Mirku. Ale vím, že ten mýtus o padácích je lež. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 29, 2022

