Pako smotá devět procent, hanba... Volby skončily, slovenská politika perlí dále

Předseda strany Progresivní Slovensko (PS), místopředseda Evropského parlamentu Michal Šimečka na síti X (Twitter) poděkoval voličům. „Děkuji všem lidem, kteří přišli k volbám. Velmi si vážím i vysoké důvěry, kterou od vás dostalo Progresívne Slovensko. Je to historicky nejlepší výsledek liberální strany na Slovensku,“ napsal. A dodal, že s mandátem bude strana PS zacházet zodpovědně a vážně. Strana PS ve volbách získala 17,96 % a umístila se na druhém místě.

Vítězství strany Směr-SD nicméně Šimečka vnímá negativně, ačkoliv výhru té strany dle svých slov respektuje: „Volby však vyhrál Směr. Plně to respektuji, ale zároveň to považuji za špatnou zprávu a velké riziko pro Slovensko. Jak reálné bude naplnění tohoto rizika, ukážou následující dny a jednání politických stran.“

Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli k voľbám. Veľmi si vážim aj vysokú dôveru, ktorú od vás dostalo PS. Je to historicky najlepší výsledok liberálnej strany na Slovensku. ???? Napriek neustálym útokom zo všetkých strán sme sa dnes stali druhým najsilnejším subjektom v parlamente. S… — Michal Šimečka (@MSimecka) October 1, 2023

Na nedělní tiskové konferenci dodal, že snad ještě horší zprávou než samotné vítězství Směru-SD by bylo, pokud by se předsedovu strany Robertu Ficovi povedlo sestavit vládu. „Ještě horší zpráva by byla, pokud by se Robertu Ficovi podařilo sestavit vládu,“ řekl Šimečka.

Šimečka představil dva možné výsledky povolebních jednání. První možností je vznik koalice vedené Směrem-SD. Druhou variantou je koalice složená z Šimečkovi strany Progresivní Slovensko a z dalších stran. Právě tato koalice by dle názoru Šimečkyměla více mandátů než koalice, o kterou by se pokoušel Fico. „Pokud to vezmeme na počet mandátů a pokud vezmeme v úvahu, kdo jaké strany vyloučil, tak v zásadě dnes existují dvě možné koalice – jedna vedená Směrem a potenciální druhá, která by se skládala z Progresivního Slovenska a z dalších partnerů. Dokonce by měla více mandátů než ta, o které se mluví jako o první, kde by vládu sestavoval Směr,“ sdělil Šimečka.

Vliv na složení koalice bude mít rozhodnutí předsedy strany Hlas-SD Petera Pellegriniho, zda se připojí ke Směru-SD, či k Progresivnímu Slovensku. „Pochopitelně, rozhodující teď bude, jak k tomu přistoupí a jak se rozhodne strana Hlas. My jsme o tom mluvili už v kampani, že je to takzvaně civilizační volba, a v této chvíli před ní stojí strana Hlas,“ řekl předseda Progresívního Slovenska. Mezi další možné koaliční partnery strany PS patří Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) nebo Svoboda a Solidarita (SaS).

Předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini nad ránem na tiskové konferenci řekl, že nepreferuje ani jednu z možných koalic. „Budeme se snažit, aby Hlas měl v případné koalici důstojné postavení odpovídající jeho roli, aby pomáhal koalici stmelovat,“ prohlásil Pellegrini. Slovenský deník SME.sk nicméně připomněl, že před volbami Pellegrini sdělil, že hodnotově mu je bližší strana Směr-SD.

„Hlas-SD je dnes plně připraven hrát vážnou roli při přeměně Slovenska ve stabilní, prosperující a bezpečnou zemi. Jsme připraveni podílet se na sestavení odpovědné a odborně připravené vlády. Nabízíme silný tým pro silný stát, mír a soudržnost, lepší život pro každého člověka,“ řekl lídr Hlasu-SD Peter Pellegrini na tiskové konferenci k volební kampani a k výsledku voleb.

Do parlamentu, čili do Národní rady SR, se těsně dostala i strana Svoboda a Solidarita (SaS). Předseda SaS Richard Sulík na tiskové konferenci zkritizoval demokraty a Igora Matoviče (OLaNO) označil za „pako“. „Je hanba, že takové pako, jako je Matovič dokáže smotat devět procent lidí,“ divil se straně Matoviče.

K výsledku voleb se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. Směr-SD má dle jejích slov odpovědnost za příští vývoj Slovenské republiky. „Vítěz voleb nese největší odpovědnost za další vývoj, protože vzbudil největší očekávání veřejnosti. Je nyní důležité, aby je naplňoval ve prospěch nás všech, ve prospěch Slovenska,“ řekla a poblahopřála k výsledkům i všem ostatním stranám a poděkovala Slovákům za účast.

