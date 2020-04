Pamatujete na Romana Češku, co měl pod palcem privatizaci? Dnes kritizuje vládu za likvidaci soukromého sektoru

reklama

Ekonom Roman Češka byl mezi lety 1996 a 1997 poslancem, a to za dnes již neexistující ODA. V roce 2016 se sice zrodila strana se stejným názvem, ale členové původního vedení staré ODA se v nové straně neobjevují. Češka byl také předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku, jehož úkolem bylo realizovat privatizační projekty na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR.

Dnes se Češka vyjadřuje ke koronavirové krizi a nestačí se divit, co vláda Andreje Babiše (ANO) vymýšlí, když nevylučuje možnost majetkově vstupovat do některých společností. Podle Češky je to jednoznačná „darebnost“. „Podlehli jsme masovému šílenství a kvůli tomu zchudneme,“ řekl mimo jiné Češka v rozhovoru pro Seznam Zprávy v narážce na protikoronavirová opatření.

V minulosti, např. z vlády komunistů v této zemi, se ukázalo, že stát nedokáže dobře hospodařit s majetkem, který dříve býval v soukromých rukou.

„Koronavirus ekonomiku neohrožuje. Ekonomiku ohrožují nepřiměřená opatření, která přijímají vlády po celém světě. Kdyby mělo skutečně dojít k zestátňování pod záminkou boje proti koronaviru, bylo by namístě se bát. Znamenalo by to, že vláda nejprve soukromý sektor zlikvidovala, aby ho následně ovládla. A to žádná vláda prostě dělat nemá. Také by to znamenalo, že jsme se v ničem nepoučili. Dovolili bychom neumětelům dělat věci, o kterých nic nevědí, nemají pro to předpoklady a jen by zneužívali své postavení. Zvýšili bychom tím jen potenciál už tak dost třaskavého korupčního prostředí. Není v tom nic jiného než touha po moci a mesiášský syndrom, kdy si dotyční myslí, že všemu rozumí a všechno umí lépe než ostatní. Já ale naštěstí moc nevěřím, že k tomu dojde,“ uvedl Češka.

Postavil se také proti požadavku komunistů a SPD získat znovu kontrolu nad vodárenstvím.

„Je to jen zneužití situace. Není žádný důvod, aby vodárny vlastnil stát. Neumí zajistit vodu lépe než soukromý majitel. Hrozí mnohem vyšší riziko korupce, mnohem vyšší riziko zneužití postavení. Nevím o žádné obci, kde by byly dodávky vody v ohrožení. Vím jen o obcích, kde lidé nadávají, že mají vodu drahou. Ale to není důvod k zestátňování. A s koronavirem to vůbec nesouvisí,“ konstatoval Češka.

Za nesmyslný by považoval také pokus vlády vstoupit do stavební firmy, protože stavební firmy nelze označit za strategické. A velké státní firmy realizují i státní zakázky, a pokud by tyto firmy stát vlastnil, dostal by se do střetu zájmů.

Češka má za to, že vláda by se raději měla zaměřit na řešení problémů ekonomické krize, kterou ovšem sama vyvolala. Lidé ale budou muset spoléhat především sami na sebe.

„Očekávám komplex sociálně-ekonomických dopadů. A ty ekonomické dopady budou mnohem tvrdší, než si dnes připouštíme. Jestli jsme v roce 2008 a 2009 hovořili o krizi, tak to byl čajíček proti tomu, co nás čeká teď. V české i světové ekonomice. Dnešní krizi jednoznačně zavinila celoplanetární vládní hysterie, která oběhla zeměkouli jako mexická vlna. Škody nezpůsobuje ani tolik samotná nemoc, ale slovy trestního práva: nepřiměřená obrana. A bude nás to stát strašně moc peněz. Jen o přímých výdajích státu prostřednictvím programů COVID se hovoří v řádu 150 miliard. Ale tím negativní dopady nekončí, bude jich mnohem víc. Populisté celého světa se spojili v boji proti koronaviru. A veřejnost jim to zatím žere a vůbec si neuvědomuje nepřiměřenost opatření i hrozivost ekonomicko-společenských důsledků. Bohužel jsme znovu naskočili na vějičku nejsnazšího řešení – stát to za nás vyřeší,“ upozornil Češka.

Na boj proti koronaviru by prý v žádném případě nerezignoval, jen by volil přiměřená opatření, která se budu opírat o faktické informace, a ne o populistická hesla, která teď možná dobře zní, ale až se ke slovu dostane zdravý rozum, zjistíme, že na toto karanténové dobrodružství ekonomicky velmi silně doplatíme.

„Vláda označí za spásu roušky, tak všichni šijí a poslušně nosí roušky. Většinou zcela nesmyslně. Jezdí s nimi v autech, běhají po lesích, vystupují v televizi. Copak nikdo nemá odvahu říct, že král je nahý, a tento způsob používání roušek je blbost, která jen laská naše ego, jak jsme uvědomělí a solidární,“ zlobil se Češka.

Nakonec konstatoval, že na koronavirus jistě někdo umře, ale lidé by si měli uvědomit, že smrt prostě patří k životu a lidstvo jí nedokáže obelstít.

