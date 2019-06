Pamatuji si vás z odposlechů! Babiš splnil zákon, co se tu vlastně řeší? Marie Benešová zmrazila poslance, pořádně

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se dnes na schůzi Poslanecké sněmovny bránila kritice, která je na ni namířená. „Necítím se být ohýbačkou práva,“ řekla Benešová a připomněla svoje dlouhé zkušenosti v justici a na pozici nejvyšší státní zástupkyně. Ke střetu zájmů Andreje Babiše uvedla, že splnil vše, co po něm vyžaduje tzv. lex Babiš, přijatý před několika lety.

Benešová začala projev slovy nepochopení, proč byla ihned po svém nástupu do pozice ministryně spravedlnosti napadána. „Bylo mi vytýkáno, že jsem pracovala jako advokátka, ačkoliv to nebylo vytýkáno mým předchůdcům. Bylo mi řečeno, že jsem ‚rudá Marie‘, ačkoliv jsem nikdy ve straně nebyla a byly mi vytýkány další věci, protože nic závažného na mě nemají,“ bránila se Benešová.

„Já se ale necítím být ohýbačkou práva, nikdy jsem justici žádným způsoben nenásilnila. Necítím se být nemehlem, jak nás onálepkoval pan poslanec Rakušan. Nevím, jaké má zkušenosti on, ale já jsem dlouhá léta pracovala ve státním zastupitelství a celý život pracuji v oblasti justice a mám mnoho zkušeností,“ dodala na svou adresu, přičemž si neopomněla rýpnout do některých přítomných politiků.

„Ti, kteří mě dneska nálepkují, sami mají osobní problémy, protože si je pamatuju z telefonních odposlechů,“ řekla Benešová a sálem zazněl pobavený potlesk. „Ale já nechci moralizovat, já jsem ženská tvrdá a myslím si, že jsem to v životě mnohokrát dokázala, jsem starý válečník a dotáhnu to do konce. Nepřišla jsem ohýbat právo, ale justici posílit, protože ji dobře znám a vím, kde má své bolístky,“ snažila se vysvětlit neodůvodněnost protestů proti její osobě.

Dále se Benešová vyjadřovala k novele zákona o státním zastupitelství, který je nejvíce trnem v oku jejích kritiků. „Já jsem v životě předkládala již tři novely o státním zastupitelství,“ připomínala Benešová, že první novelu předkládala ještě jako nejvyšší státní zástupkyně v roce 2002. „Tehdy mi to pravice naprosto smetla s tím, že státní zástupci naopak musí být odvolatelní. A najednou se doba změnila a za tyto návrhy jsem kritizována a státní zástupce by měl být nedotknutelný a měl by být v úřadu třeba dvacet let,“ divila se ministryně spravedlnosti.

„Moje třetí novela, kvůli které se teď demonstruje, ta obsahuje prvky, které nám vytklo GREKO (skupina států proti korupci, pozn. red.) a my vycházíme z jejích požadavků. Zavádíme pevná funkční období vedoucích státních zástupců na 7 let bez možnosti opakování. Dále odvolání vedoucího státního zástupce v kárném řízení u nezávislého kárného senátu Nejvyššího soudu,“ vysvětlovala Benešová s tím, že garantuje, že výměna nejvyšších státních zástupců neproběhne za této vlády.

Dále se vyjadřovala k informaci, kterou přinesla média ohledně nové výběrové komise. „Včera jsem podruhé jednala s Rekonstrukcí státu, protože měli mylné informace z našich ‚objektivních‘ médií, která tvrdí, že jsem ovládla výběrovou komisi, protože tam mám tři lidi z ministerstva spravedlnosti a dva státní zástupce,“ divila se Benešová. A dodala, že je to jinak, protože jsou tam dva zástupci ministerstva, dva státní zástupci a jeden nezávislý soudce. „V čem je tedy problém?“ ptala se Benešová.

„Navíc jsme se včera dohodli, že aby se ještě zvýšila transparentnost, tak předseda Nejvyššího soudu bude přidělovat onoho nezávislého soudce, a ne já, abych nebyla v podezření,“ uzavřela téma ministryně spravedlnosti.

Poté se věnovala dalším krokům, které chce na ministerstvu řešit. „Mám dva roky na to, abychom předložili další zákony, které jsou již připravené, jako je novela exekučního řádu, zákon o hromadných žalobách, spotřebitelskou novelu nebo zákon o odbourání dětských dluhů,“ vypočítávala Benešová a pochválila svůj legislativní tým.

Krátce se ještě zastavila u tématu střetu zájmů premiéra Babiše. „Co se týká střetu zájmů, pan premiér učinil českému právo zadost, tzv. lex Babiš jasně určuje, že musel převést svoji firmu do svěřenského fondu, což udělal. Takže, co se tu vlastně řeší?“ opět položila řečnickou otázku Benešová.

„Jedinou alternativou pro pana premiéra, aby byli všichni spokojeni, tedy bylo buď prodat majetek, nebo odejít z politiky. Ale je toto skutečně naším záměrem? Aby lidé v politice byli nemajetní? Nebo připustíme v politice i úspěšné pracovité lidi?“ tázala se všech přítomných Benešová.

