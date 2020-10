Pamětnice zlatých časů ODS nepotěší Fialu. Padla slova o pidistraně

reklama

"Souhlasím s Milošem Zemanem. V čem? Účelová koaliční seskupení stran a pidistran před volbami, vyjadřují jejich nesebevědomí. Vzdají se svého programu s jediným cílem. Porazit hegemona Babiše. To ale není program. Každý ze slepence bude ustupovat z toho, na čem vznikl. Co je pod těmito mimikry? Ambice jednotlivých aktérů. Tolik vzývané spojenectví neexistuje," poznamenává Dostálová s tím, že jde o sladký kiks pro nevědomé.

"Přesně takto vypadalo OF a pak Čtyřkoalice. A my se po třiceti letech vracíme. Opouštíme to pracně vybudované a pro voliče čitelné. Ta falešná radost, že byli poraženi komunisti a socialisti? Je lichá. Jen se rozpustili jinam. Máme tady neskutečnou skrumáž stran, které pod pláštíkem zachování plurality názorů budou dál škodit. A my budeme stát a zírat. Zodpovědnost adresná, není," sdělila Dostálová.

A vytkla právě tuto věc ODS. "Kulháte a krkolomně se rozkročujete. Koupili jste si berle a zase nás prodáte. Zatracovali jste Mirka Topolánka za to, že udělal to samé, co teď Vy. Proč nejdete na Většinový volební systém? Tam máte soupeře. A on Vám hodil rukavici. Co Vy na to? A řeknu to. Stokrát zklamaná a naštvaná jsem opět volila ODS. Nikdy jsem nepřevlíkla triko. Volila jsem adresně Ty, které znám. Tak a teď do mě," poznamenala.

Prezident Miloš Zeman o své skepsi ke spolupráci pravicových stran ODS, TOP 09 a lidovců hovořil v nedělním pořadu Partie. „Nechci být nezdvořilý, ale dovolte mi říci, že spojí-li se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, nevznikne obr.“

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Podrážděný Klaus mladší: Přemýšleli nad výsledkem Trikolóry. A šéf zasáhl Lékaři z první linie: ,,Odborníci" na covid-19, mlčte! Nebo nám přijďte pomoct Mlčte, nebo nám přijďte na pomoc! píší lékaři, kteří léči covid Pavel Foltán: Rada ČTK nemá ve svých vlastních řadách potřebnou personální výbavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.